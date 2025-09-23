에듀캔버스, ‘2025 에듀테크 코리아페어’ 성황리에 참가

에듀테크 기업 ㈜에듀캔버스(EduCanvas)가 지난 9월 18일부터 20일까지 교육기술 전시회인 ‘2025 에듀테크 코리아페어’에 참가해 대표 솔루션인 AI 진로·직무 탐색 플랫폼 ‘알파지니(Alpha Jini)’와 자체 개발 직무 시뮬레이션 콘텐츠를 선보이며 성황리에 참가를 마쳤다.이번 행사는 교육부와 산업통상자원부가 공동 주최하고 국내외 200여 개 기업과 기관이 참여한 대규모 행사로, 인공지능·빅데이터·디지털 교과서·스마트 러닝 등 차세대 교육 혁신을 집약적으로 소개하는 자리였다.에듀캔버스가 소개한 알파지니는 개인의 성향, 적성, 흥미, 가치관을 종합적으로 분석해 맞춤형 진로 및 직무 추천과 커리어 로드맵을 제시하는 인공지능 기반 솔루션이다. 기존 진로 진단 서비스가 단순 검사와 결과 안내에 그쳤다면, 알파지니는 정밀한 데이터 분석과 시각화 리포트를 통해 학생들이 자기 이해를 심화하고, 스스로 미래를 능동적으로 설계할 수 있도록 지원한다는 점에서 큰 차별성을 지닌다. 특히 알파지니는 단발성 검사가 아닌 장기적 커리어 추적과 반복 진단 기능을 제공해, 학생 개개인의 성장과 변화 과정을 지속적으로 관리할 수 있다.이번 전시에서 가장 큰 호응을 얻은 콘텐츠는 에듀캔버스가 독자적으로 개발한 직무 시뮬레이션이었다. 참관객들은 실제 산업 현장의 직무 환경을 모델링한 시나리오에 직접 참여해 업무 과제를 수행하고, 직무 특성을 이해하는 체험을 진행했다. 단순히 직업 정보를 전달받는 것이 아니라, 사용자가 ‘직접 일을 해보는 듯한 몰입형 경험’을 제공했다는 점이 특징이다.알파지니는 연령대와 교육 단계별로 최적화된 라인업을 갖춘 점에서도 차별성을 인정받았다. △알파지니-612(3Mix 진단)는 성향·흥미·적성을 빠르게 파악할 수 있는 종합 검사 도구이며, △진학 예측과 학과 큐레이션 기능을 제공하는 알파지니 1.0, △NCS 기반 직무 분석을 토대로 취업 준비와 직무 설계를 돕는 알파지니 1.5, △교육청과 박람회 현장에서 활용 가능한 알파지니 2.0 키오스크형 등으로 구성되어 있다. 이러한 단계별 솔루션을 통해 학생들은 자기 이해–진학 선택–직무 탐색–취업 준비–이직 관리까지 이어지는 전 생애주기형 커리어 설계를 경험할 수 있다.또한 알파지니는 학생뿐 아니라 교사와 교육기관 관리자들에게도 실질적인 지원 도구로 활용되고 있다. 에듀캔버스가 개발한 시각화 대시보드는 진단 결과와 학습 데이터를 실시간으로 분석하여 학생별·기관별 성과를 한눈에 확인할 수 있도록 지원한다. 교사들은 이를 활용해 개별 학생의 강점과 보완점을 쉽게 파악하고, 맞춤형 피드백을 제공할 수 있다.㈜에듀캔버스는 이번 코리아페어에서 알파지니 외에도 자기소개서 실시간 첨삭 플랫폼 ‘웰라이트’, 직무 체험 교육 콘텐츠 등 다양한 혁신 솔루션을 함께 소개했다. 회사는 창업 이후 AI 진로 진단, 직무 분석, 자기소개서 교육, 교육 콘텐츠 제작 등 다방면에서 교육 기술을 융합한 프로그램을 운영해 왔으며, 연구진과의 협업을 통해 학문적 타당성을 확보한 점도 주목받았다.특히 에듀캔버스의 독자적 직무 시뮬레이션은 단순 체험형 콘텐츠가 아니라 실제 산업과 교육 현장의 요구를 반영한 정교한 설계를 바탕으로 개발되어, 국내외 시장에서 경쟁력을 갖춘 솔루션으로 평가된다.한편, 에듀캔버스는 최근 중소벤처기업부의 민간투자 주도형 기술창업지원 프로그램인 ‘팁스(TIPS, Tech Incubator Program for Startups)’에 최종 선정됐다. 팁스는 유망 스타트업을 발굴해 정부와 민간 투자사가 공동으로 연구개발(R&D)과 사업화 자금을 지원하는 대표적인 창업 지원 제도다.이번 선정은 에듀캔버스가 보유한 기술력과 성장 잠재력이 공식적으로 인정받은 성과로, 특히 알파지니의 정교한 진단 알고리즘과 직무 매칭 기술, 그리고 사업화 가능성이 높게 평가됐다. 에듀캔버스는 이를 계기로 진단 시스템의 고도화, 글로벌 커리어 교육 서비스 확장, 다국어 콘텐츠 개발 등 미래 교육 혁신을 위한 도약에 속도를 낼 계획이다.에듀캔버스 관계자는 “알파지니와 직무 시뮬레이션은 단순 진로 진단을 넘어 학생들이 실제 직무를 체험하고 자기주도적으로 커리어를 설계할 수 있도록 돕는 독자적 솔루션”이라며, “2025 에듀테크 코리아페어 참가를 성황리에 마치며 국내 교육 현장은 물론, 해외 시장에서도 협력의 기회를 넓혀 글로벌 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com