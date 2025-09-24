▲ 2025년 청소년지도사 국민인식 제고 공모전 대상 및 최우수상 수상작 (이미지=한국청소년활동진흥원 제공)

한국청소년활동진흥원(이사장 손연기, 이하 '키와(KYWA)')은 지난 7월 1일부터 31일까지 진행된 ‘2025년 청소년지도사 국민홍보 콘텐츠 공모전’을 통해 우수작 9편을 선정했다고 밝혔다.이번 공모전은 청소년지도사 직업과 자격의 사회적 가치를 알리기 위해 마련됐으며, '청소년과 늘 함께, 청소년지도사!'를 주제로 숏폼 영상, 인스타툰, 슬로건 분야 작품을 접수 받았다.총 96편이 출품됐으며, 심사위원 평가와 온라인 대국민 투표를 거쳐 최종 9편의 수상작이 결정됐다.대상은 인스타툰 부문 출품작 '우리와 함께하자!'가 선정됐으며, 여성가족부장관상과 상금 100만 원이 수여됐다. 이 외에도 최우수상 2팀(상금 각 50만 원), 우수상 6팀(상금 각 20만 원)이 선정돼 키와 이사장상이 수여됐다.키와는 수상작과 활용 동의작을 향후 온·오프라인 홍보물 제작에 반영해 국민에게 청소년지도사의 역할과 필요성을 널리 알릴 계획이다.손연기 이사장은 "이번 공모전에 참여해주신 모든 분께 감사드린다"며, 키와는 청소년지도사가 청소년과 국민에게 긍정적인 인식을 전달할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com