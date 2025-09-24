치킨본부, 한석규 주연 드라마 ‘신사장 프로젝트’ 제작지원

대한민국 치킨 브랜드 '치킨본부'가 한석규 배우가 치킨집 사장으로 나오는 tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'에 제작지원 한다고 전했다.신사장 프로젝트는 전 레전드 협상가, 현 치킨집 사장으로 미스터리한 비밀을 가진 신사장이 편법과 준법을 넘나들며 사건을 해결하고 정의를 구현해 내는 분쟁 해결 히어로 드라마다.치킨본부 관계자는 "tvN 월화드라마 신사장 프로젝트가 정의롭고 가맹점과의 상생 철학과 부합한다고 판단하여 제작 지원을 결정했다"며, "브랜드 론칭 직후 시그니처 3종 메뉴인 핫크리스피 통닭·양념치킨·핫후라이드치킨을 비롯해 다양한 메뉴로 MZ세대의 입맛을 사로잡았고, 성공 창업의 첫걸음 역시 결국 ‘맛’이라는 점에 중점을 두고 메뉴 개발에 힘써왔다" 전했다.치킨본부는 합리적인 가격 정책을 고수하며, 자체 개발한 더블 프라이 공법과 특제 파우더로 겉은 바삭하고 속은 촉촉한 차별화된 풍미의 치킨을 선보이고 있다. 현재 치킨본부는 전국에 6개 매장이 오픈 되어 있으며 앞으로도 가맹점을 늘려나갈 계획이다.tvN 월화드라마 '신사장 프로젝트'는 매주 월, 화요일 저녁 8시 50분 tvN에서 방송된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com