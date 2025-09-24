'런드리24' 앱 출시 기념 '파격혜택' 선보인다

의식주컴퍼니가 운영하는 스마트 무인세탁소 ‘런드리24’는 이용자 편의성을 강화하기 위해 모바일 앱을 전면 개편하고 이를 기념해 오는 12월 31일까지 ‘첫 세탁 0원 이벤트’를 진행한다고 24일 밝혔다.런드리24는 코인빨래방과 세탁소 기능을 결합한 국내 최대 규모의 스마트 무인 세탁소로, 생활빨래, 이불, 운동화, 러그 등 세탁은 물론 의류 수선과 드라이클리닝까지 토탈 세탁 서비스를 365일 24시간 무인으로 제공한다. 모든 세탁물 관리와 고객 응대는 의식주컴퍼니 본사에서 직접 진행하며 서울 및 수도권을 중심으로 전국 175개 매장을 운영하고 있다.이번 모바일 앱 개편으로 이용자는 세탁기·건조기 남은 시간, 드라이클리닝 처리 현황 등 매장 내 세탁 현황을 실시간으로 확인할 수 있어 불필요한 대기 시간을 줄이고 효율적인 세탁 서비스 이용이 가능해졌다.또한 ‘주변 매장 찾기’ 기능이 추가돼 이용자는 현재 위치를 기준으로 가까운 런드리24 매장을 손쉽게 확인할 수 있다. 향후 고객 생활 패턴을 기반으로 한 맞춤형 알림 서비스도 순차적으로 적용할 예정이다.런드리24는 앱 개편을 기념해 다양한 프로모션을 진행한다. 신규 가입 고객을 대상으로 ‘세탁기 무료 이용권’과 ‘니트·가디건 드라이클리닝 무료 쿠폰’을 제공하며, 기존 고객에게는 매장에서 현금처럼 사용 가능한 2000포인트를 지급한다.이문권 런드리24 사업부문장은 “고객들이 제안한 의견을 적극 반영해 편의성을 강화한 것이 이번 앱 개편의 핵심”이라며 “앞으로도 지속적인 서비스 고도화를 통해 스마트 무인 세탁소로서의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com