부산연합기술지주, 교육부 소관 플라이 캠퍼스 대학창업펀드 결성 완료 "유망 대학 창업기업 육성"

부산연합기술지주가 유망 대학 창업기업 육성을 위한 든든한 투자 기반을 마련하였다. 한국벤처투자의 ‘한국모태펀드(교육부 소관) 2025년 2차 정시 출자사업’에서 대학창업2 계정 운용사로 최종 선정되어, 총 40억 원 규모의 ‘플라이 캠퍼스 대학창업펀드’ 결성을 성공적으로 완료하였다.이번 플라이 캠퍼스 대학창업펀드는 부산시와 BNK부산은행 등 지역 대표 기관들이 적극 참여하여 지역 창업 활성화에 대한 강한 의지를 보여주었다. 여기에 서울대학교기술지주와 부산대학교기술지주, 동의대학교기술지주 등 유수의 대학 기술지주회사들이 함께 출자함으로써, 전국적인 기술 교류와 협력의 기반을 마련하였다.이처럼 튼튼한 출자자 풀을 확보한 부산연합기술지주는 이번 펀드를 통해 부산 지역은 물론 전국의 대학 및 학생창업기업에 집중적으로 투자할 계획이다. 특히 대학이 보유한 혁신 기술을 사업화로 전환하고, 초기 기업의 스케일업(Scale-up)과 글로벌 시장 확장을 적극 지원하는 전략적 투자 플랫폼 역할을 수행할 예정이다.부산연합기술지주 박훈기 대표는 "부산시, BNK부산은행, 서울대학교기술지주, 동의대학교기술지주, 부산대학교기술지주가 함께 뜻을 모아준 덕분에 성공적으로 펀드를 조성할 수 있었다"며 깊은 감사를 전했다. 박 대표는 이어 “이 펀드가 대학과 기술창업기업의 잠재력을 실질적인 사업화 성과로 전환하는 중요한 발판이 될 것이며, 단순한 자금 지원을 넘어, 기업들이 안정적으로 성장하고, 지역 경제를 이끌어갈 핵심 기업으로 자리매김하도록 돕는 든든한 성장 파트너가 되겠다"는 포부를 밝혔다.이번 플라이 캠퍼스 대학창업펀드는 올해 하반기부터 본격적인 투자 집행에 들어가며, 부산 지역을 중심으로 혁신적인 대학 창업기업들이 성장하는데 결정적인 역할을 할 것으로 기대가 된다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com