대전교통공사-유클리드소프트 공동주최, ‘지역대학생 공공데이터 활용 경진대회’ 성료

(주)유클리드소프트는 대전교통공사와 공동 주최한 ‘지역대학생 공공데이터 활용 경진대회’가 지난 19일에 진행됐다고 밝혔다. 행사는 대전교통공사 본사 3층 중회의실에서 개최됐으며, 대전교통공사 전략사업실장 외 8인, (주)유클리드소프트 채은경 대표이사 외 3인, 지역대학생 21인이 참여했다.이번 경진대회는 고용노동부가 주관하고 (주)유클리드소프트가 운영하는 ‘ABC 프로젝트 멘토링(미래내일 일경험 프로젝트형 사업)’, ‘ABC 부트캠프 데이터 탐험가 과정(미래내일 일경험 ESG지원형 사업)’의 후속 활동 중 하나로, 각 교육의 참여자 및 수료자를 대상으로 진행됐다.공모전에 참여한 학생들은 대전교통공사가 제안한 4개 주제를 기반으로 프로젝트를 수행하였다. 주제는 ▲ 도시철도 고객 만족도 개선을 위한 마케팅 전략 ▲ 도시철도와 공공자전거 타슈 등 대전 공공교통의 연계를 통한 수송 수요 창출 방안 ▲ 데이터 기반의 대전 도시교통 서비스 개선 방안 연구 ▲ 대전교통 서비스 지원 애플리케이션 개발 및 활용 방안이다.이번 경진대회는 총 14개의 팀 중 본선 진출 대상으로 선정된 6개 팀이 참여했다. 경진대회는 크게 데이터 프로젝트 분야와 ESG 경영 분야로 나뉘었다.데이터 프로젝트 분야에서는 ABC 프로젝트 멘토링 참여자들이 대전교통공사의 요구 주제를 기반으로 신규 사업 아이디어를 도출하였다. 이들은 ▲ 빅데이터 분석을 활용한 도시철도 여행 코스 추천 영상 콘텐츠 제작 ▲ 공공교통 연계를 고려한 타슈 재배치 최적화 전략 ▲ 이용자 중심의 공공자전거 타슈 혁신 모델 등 세 가지 주제를 제안하며, 교통 데이터 기반의 창의적 해결책을 선보였다.ESG 경영 분야는 ABC 부트캠프 데이터 탐험가 과정의 수료생이 참여하여, ▲ 소외된 역에서 시작되는 새로운 대전 관광 ▲ 타슈 재배치 최적화 시스템 ▲ 타슈의 지속가능 운영을 위한 별포인트 등급제 세 가지 주제로, 대전교통공사의 ESG 경영 개선 아이디어 도출을 중심으로 진행되었다.심사에는 대전교통공사 전략사업실장, 전략사업팀장, 연구개발팀장, 대외사업팀장, 마케팅팀장, 타슈운영팀장 총 6인이 참여하였다. 시상은 10월 중순 진행되며, 분야별 최우수 과제 1건을 선정하여 대전교통공사 사장 표창 및 부상을 수여할 예정이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com