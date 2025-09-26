클레녹스(CLENOX), 특허 NB P-Complex 앞세워 국내 론칭

집에서도 피부 탄력과 밀도 개선, 주름 완화 효과를 누릴 수 있는 프리미엄 홈케어 브랜드 클레녹스(CLENOX)가 국내에 공식 론칭했다. 브랜드는 단순히 화장품을 넘어 피부 본연의 방어력을 회복하는 ‘스킨 디펜스 시스템(Skin Defense System)’을 철학으로 삼고 있다.대표 제품 Micro Device – Pin Shot 300은 분당 12,000회의 초미세 진동과 15µm 마이크로 하이드롤라이즈드 해면 입자를 적용해 유효 성분을 피부 깊숙이 전달한다. 이 기술은 보습에 그치지 않고 피부 구조 전반을 개선하는 데 도움을 준다.Pin Shot 300의 핵심은 NB P-Complex다. 여기에 EGF, 9종 펩타이드, 바쿠치올, 히알루론산 5종, 콜라겐, 엘라스틴 등 성분이 더해져 종합적인 관리 효과를 제공한다. 임상 시험에서는 피부 탄력과 밀도 개선이 확인됐으며, 미백과 주름 개선 이중 기능성 인증도 획득했다.클레녹스 관계자는 "고객이 더 이상 병원이나 전문 시설을 찾지 않아도 집에서 안전하고 효과적인 케어를 경험할 수 있어야 한다"며 "Pin Shot 300은 과학적 포뮬러와 기술력을 결합해 합리적인 가격대에서 프리미엄 홈케어를 가능하게 했다"고 설명했다.향후 브랜드는 적외선 LED 리프팅 디바이스(9월 출시 예정), 앰플 7데이즈 중 프로그램, 멀티 리프팅 세럼 등 후속 제품을 선보이며 라인업을 확대할 계획이다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com