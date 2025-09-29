서울시립대학교 캠퍼스타운사업단, 동대문구 ‘DDM 유니온 청년 창업 아이디어 챌린지’ 개최

-이필형 동대문구 구청장, 원용걸 서울시립대학교 총장, 김진상 경희대학교 총장, 이윤석 한국외국어대학교 부총장 참석

-경희대·한국외대와 공동 주관, 청년 창업자 발굴 및 지원 목표

-관내 창업보육기관들이 연합해 청년들의 혁신적인 창업 아이디어를 발굴

-유전자 변형 기술(LMO) 기반 바이오매스를 개발하는 기업 ‘바이오파이토’ 대상

-최종 본선에 오른 10팀 모두에게 동대문구 지역 내 창업공간 이용 혜택이 제공

서울시립대학교 캠퍼스타운사업단이 지난 17일 서울시 동대문구 서울시립대학교 Seoul Impact Core 라운지(제2공학관 4층)에서 ‘제2회 DDM 유니온(Union) 청년 창업 아이디어 챌린지’ 본선을 개최했다.

축사를 전달하는 이필형 동대문구 구청장

격려사를 전달하는 원용걸 서울시립대학교 총장

격려사를 전달하는 김진상 경희대학교 총장

격려사를 전달하는 이윤석 한국외국어대학교 부총장

대상은 지속 가능한 항공 연료에 적용이 가능한 유전자 변형 기술(LMO) 기반 바이오매스를 개발하는 기업 ‘바이오파이토(대표 김정현)’가 받았다. 왼쪽부터 이필형 동대문구 구청장, 김정현 바이오파이토 대표

서울시립대학교 캠퍼스타운사업단이 지난 17일 서울시 동대문구 서울시립대학교 Seoul Impact Core 라운지(제2공학관 4층)에서 ‘제2회 DDM 유니온(Union) 청년 창업 아이디어 챌린지’ 본선을 개최했다.이번 챌린지는 서울 동대문구가 주최하고 경희대학교, 서울시립대학교, 한국외국어대학교, 동대문구 창업지원센터, DDM 청년창업센터 유니콘이 공동 주관하는 행사다.동대문구는 ‘청년도약도시 동대문’이라는 비전 아래 청년들의 성장과 자립을 위한 다양한 정책을 적극 추진하고 있으며 이번 챌린지는 그 일환으로 마련됐다.이번 대회는 관내 창업보육기관들이 연합해 청년들의 혁신적인 창업 아이디어를 발굴하고, 실현 가능성을 높이는 것을 목적으로 한다. 특히 지역 청년들에게 창업에 도전할 수 있는 실질적인 기회를 제공하는 데 초점을 두고 있다.심사위원으로 세움연구자협동조합 고영은 이사장, 탭엔젤파트너스 이진원 팀장, 가톨릭대학교 이홍주 교수, 인베스트뉴스 서동욱 이사, 모비딕벤처스 홍순엽 팀장이 참여했다. 집사의 하루 정우진 대표가 동대문구 창업 성공 사례를 공유하는 자리도 마련됐다.이날 현장에는 심사를 거쳐 선발된 10개 참가팀이 IR 멘토링을 통해 역량을 강화해 본선에 참가했다. △혼합 운송 기반의 혈액 공급 사슬 구조 설계 및 운영 플랫폼을 개발하는 기업 ‘HemoGrid(대표 김민유)’ △특수교사의 행정 업무 과중을 해소하기 위한 특수교육 전용 행정업무 관리 솔루션을 개발한 기업 ‘피어링(대표 김윤조)’ △비전 및 AI-CGM 기반의 정밀 혈당 관리 솔루션을 통한 국내 2000만여명의 당뇨 고위험군의 문제를 해결하는 기업 ‘글루밀(대표 성재영)’ △고령자의 소통 증진을 위한 관심사 기반 대화 상대 매칭 및 음성·화행 분석 AI기반 인지 건강 에측 헬스케어 서비스를 개발하는 기업 ‘친구하자(대표 조성우)’ △RF통신을 이용해 배터리 하나로 5년 동작 가능한 디지털 소외계층을 위한 재난 경보기를 개발하는 기업 ‘울림(대표 이수빈)’ △보행약자 맞춤형 로봇 기반 보행 내비게이션 및 이동 지원 로봇을 개발하는 기업 ‘휴먼로보틱스(대표 박성진)’ △디지털 자산을 쉽고 안전하게 체험하며 학습할 수 있는 AI 기반 디지털자산 온보딩 플랫폼을 개발하는 기업 ‘온블루(대표 이용구)’ △나노겔 변색 기술과 RGB 센서, AI 알고리즘을 결합한 휴대용 음료 내 마약 검출 디바이스 및 통합 안전 플랫폼을 개발한 기업 ‘미니가드(대표 윤서원)’ △자기이해와 성장을 돕는 디지털 저널링 플랫폼을 개발한 ‘딥링크 프로젝트(대표 방찬혁)’ △지속 가능한 항공 연료에 적용이 가능한 유전자 변형 기술(LMO) 기반 바이오매스를 개발하는 기업 ‘바이오파이토(대표 김정현)’ 등이 참가해 아이템의 경쟁력을 발표했다.대상은 지속 가능한 항공 연료에 적용이 가능한 유전자 변형 기술(LMO) 기반 바이오매스를 개발하는 기업 ‘바이오파이토(대표 김정현)’가 받았다. 김정현 바이오파이토 대표는 “이번 수상을 계기로 더 발전해 한국 에너지를 대표하는 기업이 되고 싶다”고 수상소감을 전했다. 최우수상은 ‘울림’, 우수상은 ‘휴먼로보틱스’ ‘미니가드’ ‘친구하자’가 받았다.이날 우수상 3팀, 최우수상 1팀, 대상 1팀이 선정됐다. 순위에 상관없이 최종 본선에 오른 10팀 모두에게 동대문구 지역 내 창업공간 이용 혜택이 제공됐다.창업공간은 △서울시립대학교 캠퍼스타운사업단이 운영하는 SI STATION #1(서울시립대로 160) △경희대학교 캠퍼스타운사업단이 운영하는 삼의원 창업센터(경희대로 26) △한국외국어대학교 글로벌창업지원단이 운영하는 서울캠퍼스타운 창업플랫폼(이문로 107) △동대문구 창업지원센터가 운영하는 동대문구 창업지원센터(답십리로38길 19) △DDM 청년창업센터 유니콘이 운영하는 DDM 청년창업센터 유니콘(망우로 46)이다.이날 현장에는 이필형 동대문구 구청장, 원용걸 서울시립대학교 총장, 김진상 경희대학교 총장, 이윤석 한국외국어대학교 부총장, 심미경 서울시 시의원이 직접 참석해 시상을 진행했다.이필형 동대문구 구청장은 “올해 2회째를 맞이하는 뜻깊은 자리로 시간이 갈수록 청년들에게 커다란 꿈을 전달하는 대회가 될 것”이라며 “이번 대회를 통해 청년들의 아이디어와 잠재력이 동대문구의 미래 성장 동력이 되길 기대한다”고 말했다.원용걸 서울시립대학교 총장은 “이번 대회는 동대문구와 대학이 힘을 모아서 창의적인 아이디어를 발굴하고 미래의 혁신 창업으로 이어가기 위한 소중한 자리”라며 “우리 동대문구는 활발한 상권과 뛰어난 교통 접근성을 갖춘 창업 성장의 최적 위치”라고 말했다.덧붙여 “서울시립대학교 캠퍼스타운 사업단을 비롯한 경희대학교, 한국외국어대학교의 우수한 인재와 창업 역량이 결합하면서 지역과 대학이 함께 혁신 창업 생태계를 만들어가고 있다”며 “이번 대회는 창업 아이디어 경쟁을 넘어서 동대문구와 대학 협력의 모범적인 사례가 될 것이라고 믿는다. 오늘 참가한 모든 분의 아이디어는 단순한 생각의 씨앗이 아니라 미래 산업을 이끌어갈 가능성과 지역사회를 변화시키는 창업의 힘을 담고 있다. 결과와 관계없이 오늘의 도전이 여러분의 성장에 큰 밑거름이 되기를 바란다”고 말했다.이날 행사는 서울시립대학교 서울 임팩트 코어 라운지에서 개최됐다. 서울 임팩트 코어 라운지는 대학 특화 창업을 위한 ‘창업 인프라’ 거점 시설로 교내 연구자, 학생, 교직원 등 (예비)창업가들이 24시간 활용할 수 있는 창업 교육 네트워킹 공간이다.서울 임팩트 코어는 작년 새로 조성한 서울시립대학교 캠퍼스타운사업단의 창업지원시설이며, 창업 LAB(개별 입주 공간) 14개, 공유회의실 2개, 운영사무실로 구성돼 있다. 현재 ‘도시’ ‘빅데이터’ ‘인공지능(AI)’ 분야의 선도적 기술을 기반으로 하는 창업 팀을 육성하는 공간으로 활용하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com