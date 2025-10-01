이번 추석 여행? 고향방문?···성인 절반 이상 '집콕'

이번 추석 연휴에 집에서 휴식을 하겠다고 답한 이들이 10명 중 5명 이상인 것으로 나타났다.데이터 컨설팅 기업 피앰아이가 전국 만 20~69세 성인 남녀 1,000명을 대상으로 실시한 ‘2025년 추석 연휴 인식 조사’ 결과, 56%가 ‘집에서 휴식’이라고 답했다. 이어 고향(본가) 방문 35.7%, 국내 여행 24.2%, 지인 모임 12.9%, 취미활동 12.3%, 아직 계획 없음 11.4%, 출근, 업무 8.3%, 해외 여행이 7.8%, 기타 2.6% 순으로 나타났다.세대별 응답 차이는 뚜렷했다. 30대의 43.5%가 귀성을 택해 다른 세대보다 높았고, 20대는 국내 여행(29.0%)과 해외 여행(12.5%) 비율이 두드러졌다. 반면 50대(58.0%)와 60대(52.0%)는 절반 이상이 휴식을 선택하며 ‘집콕형 명절’로 기운 모습이었다.또한 연휴 기간 며칠을 쉴 것인가라는 질문에는 전체의 35.3%가 7일 이상 장기 휴식을 선택해 가장 많았다. 40~50대에서 장기 휴식 응답이 두드러진 반면, 20~30대는 3~4일만 쉰다는 응답도 30%대로 많아 휴일 활용 방식에서 세대 간 차이가 드러났다.“추석 연휴가 기다려지느냐”는 질문에는 ‘보통이다’가 43.3%로 가장 많았다. 반면 ‘기다려진다’(23.8%)와 ‘매우 기다려진다’(8.3%)를 합친 기대 응답은 약 32%, ‘부담된다’(16.7%)와 ‘전혀 기다려지지 않는다’(7.9%)를 합친 부정 응답은 약 25%였다.특히 20대는 기대 응답이 45%를 넘어 가장 높았고, 50대는 22% 수준에 그쳐 가장 낮았다.추석 연휴가 기다려진다고 응답한 사람들에게 이유를 물은 결과, ‘휴식을 취할 수 있어서’(52.6%)가 가장 많았고, ‘가족과 함께 시간을 보낼 수 있어서’(49.5%), ‘오랜만에 친지를 만날 수 있어서’(30.8%), ‘명절 음식을 먹을 수 있어서’(25.8%), ‘고향 방문’(22.1%), ‘장기 여행’(20.8%) 순이었다.특히 20대와 30대는 장기 여행이나 명절 음식을 이유로 꼽은 비율이 다른 세대보다 높았다. 반대로, “추석 연휴가 기다려지지 않는다”라고 답한 이들은 가장 큰 이유로 ‘비용 부담’(52.4%)을 꼽았다.이어 ‘명절 준비 과정’(42.7%)과 ‘피로·스트레스 같은 후유증’(40.2%)이 뒤를 이었다. 또한 ‘사적인 질문이 부담스럽다’는 응답은 전체적으로 18.3%에 그쳤지만, 20대에서는 42.1%로 가장 높은 비중을 차지해 세대별 차이를 드러냈다.올해 상반기 가장 기억에 남는 뉴스로는 정치·사법 이슈(30.3%), 대통령 선거(23.2%), 물가·경제 위기(20.9%)가 꼽혔다. 이어 추석 연휴 기간 가장 화제가 될 주제를 묻자, ‘경제·물가·민생’이 39.5%로 1위를 차지했다.정치·국정 현안은 27.7%, 외교·국제는 10.4%였으며, ‘문화·연예·스포츠’는 전체 8.5%에 불과했지만 K-콘텐츠 열풍이 이어지는 요즘, 20대(16.0%)와 30대(11.5%)에서 상대적으로 높게 나타났다. 반면 50대와 60대는 정치·국정 현안을 꼽은 비율이 37% 안팎으로 가장 많았다.피앰아이 관계자는 ’전통적 의례는 점차 줄고, 자신에게 맞는 방식으로 보내는 ‘새로운 명절’이 자리 잡고 있다”면서 “올해 연휴 대화의 중심에는 체감 물가와 민생 문제가 자리할 것”이라고 덧붙였다.강홍민 기자 khm@hankyung.com