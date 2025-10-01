한국엘러간 에스테틱스 스킨바이브®, 온·오프라인 통합 소비자 이벤트 진행

한국엘러간 에스테틱스-애브비 컴퍼니(이하 엘러간 에스테틱스)는 미세주름 등 피부 거칠기(ASRS) 개선용으로 FDA 최초 승인받은 히알루론산 제제 ‘스킨바이브 바이 쥬비덤®(이하 스킨바이브)’의 브랜드 인지도 제고를 위한 ‘온·오프라인 통합소비자 이벤트’를 진행한다고 밝혔다.이번 이벤트는 스킨바이브의 브랜드를 보다 많은 소비자에게 알리고, 직접적인 접점을 통해 브랜드 경험을 확대하기 위해 기획되었다. 특히 20~40대가 쉽게 참여할 수 있는 참여형 활동으로 구성하여 브랜드 친근감을 높이는데 중점을 두었다.스킨바이브는 미세주름 등 피부 거칠기 개선으로 FDA 최초 승인을 받은 피부에 직접 주입하는 히알루론산 제제로 뺨의 피부 거칠기가 중등도에서 중증인 131명 대상의 임상 결과, 1회 시술로 미세주름 등 피부 거칠기(ASRS†) 개선 효과가 34.9%에서 최대 6개월간 유지되는 것이 확인되었다.이번 이벤트는 10월 한달 간 Ｋ-뷰티의 주요 거점인 서울 강남 파르나스몰에서 진행되며, 브랜드필름 ‘Vibe your day, Always 스킨바이브’를 중심으로 전개된다. 브랜드필름에서는 일상의 모든 순간에서 자신감을 느낄 수 있는 브랜드 메시지가 스킨바이브 고유의 청아한 푸른색과 깨끗한 하얀색을 통해 시각적으로 표현되었다.이벤트 참여 방법은 크게 두 가지이다. 첫 번째 이벤트인 ‘스킨바이브 브랜드필름 리포스트’는 파르나스몰의 브랜드 필름 영상QR 코드를 스캔한 후 20초 브랜드필름의 게시물을 리포스트하고 응원 메시지를 작성하면 된다. 두 번째 이벤트인 ‘내 손안에 스킨바이브 인증샷’은 히알루론산 제제로 피부 속을 직접 채우는 스킨바이브의 특성을 창의적으로 표현할 수 있도록 구성했다. 파르나스몰 옥외광고의 스킨바이브 브랜드필름을 자신의 손 안에 담은 사진을 촬영해, 스킨바이브 공식 인스타그램 계정을 팔로우 및 태그 한 후 개인 SNS에 업로드하면 된다.박영신 한국엘러간 에스테틱스 대표는 “스킨바이브의 주 고객층인 20~40대가 직접 참여할 수 있는 이번 이벤트를 통해 FDA에서 유일하게 미세주름 등 피부 거칠기 개선 등으로 승인 받은 히알루론산 제제 스킨바이브에 대한 브랜드 인지도를 높이고 더 많은 소비자들과 소통할 수 있으리라 기대한다”며 “앞으로도 다양한 소통 채널과 참여형 활동을 통해 소비자와 더욱 가까워지는 브랜드로 성장하겠다”고 말했다. 이어 “엘러간 에스테틱스는 글로벌 메디컬 에스테틱 선도기업다운 퀄리티 있는 제품을 통해, 고객들의 진정한 아름다움을 찾는 여정을 함께 하며 건전한 메디컬 에스테틱 환경 조성에 기여하고자 지속적으로 노력할 것”이라고 덧붙였다.이벤트 참여자에게는 추첨을 통해 센녹 바디로션, 올리브영 상품권 등 다양한 선물을 제공하며, 당첨자 발표는 11월 14일 스킨바이브 공식 인스타그램 계정을 통해 발표된다.한편, 엘러간 에스테텍스는 환자 맞춤형 시술을 위한 다양한 선택지를 제공하고 있다. FDA 최초 승인된 미세주름 등 피부 거칠기 개선용 히알루론산 제제 스킨바이브는 피부의 진피층의 주요 성분인 히알루론산을 보충하여 미세주름 등 피부 거칠기(ASRS)를 개선할 수 있다.히알루론산 필러 쥬비덤®은 4가지 포트폴리오(볼벨라, 볼리프트, 볼루마, 볼룩스)를 통해 입술, 턱, 안면부와 같은 부위에 주름 개선 및 볼륨 회복 등을 맞춤형으로 시술할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com