AI 구인공고 작성지원 서비스 고용24 실제 적용 화면/이미지 제공 = 원티드랩

HR테크 기업 원티드랩은 고용노동부가 운영하는 구인구직 플랫폼 ‘고용 24’에 원티드랩의 인공지능(AI) 기술을 적용한 구인공고 작성 지원 서비스를 도입했다고 밝혔다.이번 서비스는 기업이 모집 분야 및 조건 등 기본 정보만 입력하면 AI가 직무 내용, 자격 요건, 우대 사항 등을 자동으로 작성해 주는 기능이다. 이를 통해 인사 담당자들은 채용 공고 작성 시간을 크게 줄이고, 보다 신속하게 적합한 인재를 채용할 수 있을 것으로 기대된다.관련해 고용노동부(장관 김영민)는 지난달 ‘인공지능으로 여는 고용서비스 오픈토크' 간담회에서 ‘AI 기반 고용서비스 확대’를 국가 차원의 핵심 과제로 제시하며, 국민에게는 맞춤형 취업지원과 더 많은 일자리 기회를 제공하고 기업에는 신속하고 효율적인 채용 지원을 제공하겠다고 밝혔다. 이에 맞춰 원티드랩은 고용24 플랫폼 내 AI 고도화 서비스를 단계적으로 확대해 정부의 AI 고용서비스 로드맵 실현에 기여할 계획이다.첫째, ‘구인공고 AI 검증 서비스’를 통해 하루 평균 1천 건 이상 등록되는 구인공고를 AI가 자동으로 검증하도록 지원한다. 문제가 있는 공고만 고용센터와 한국고용정보원이 재검증하도록 하여, 공공 고용 행정의 효율성을 높인다.둘째 ‘AI 인재추천 서비스’를 고도화하여, 추천 인재와 구인공고 간 적합도와 추천 사유를 함께 제공한다. 이와 함께 이력서와 자기소개서를 요약하여 기업이 신속하게 의사결정을 내릴 수 있도록 돕고, 채용 성사율을 높이는 데 기여한다.셋째 ‘채용 확률 예측 서비스’를 통해, 구인 조건을 AI가 분석하여 채용 성사 확률과 구인 여건을 제시한다. 분석 결과를 바탕으로 조건 조정과 맞춤형 구인 컨설팅과도 연계함으로써, 정부 로드맵이 제시한 맞춤형 일자리 연결과 고용 서비스 혁신 목표 달성에도 기여하고자 한다.원티드랩 관계자는 "정부의 AI 고용서비스 로드맵은 국민과 기업 모두가 체감할 수 있는 새로운 일자리 연결 방식"이라며, "원티드랩은 준비된 AI 기술과 경험을 바탕으로 공공 고용 플랫폼 혁신에 적극 기여하고, AI 고용서비스 로드맵 달성에 앞장설 것"고 말했다.한편, 원티드랩 컨소시엄은 과학기술정보통신부가 주관하고 정보통신산업진흥원에서 추진 중인 부처 협업 기반 AI확산 사업의 지원을 받아 구인공고 검증 및 작성 지원, 채용 성공 모델, 인재 추천 AI 솔루션을 개발하고 고도화 중에 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com