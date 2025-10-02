고요이, 더현대 서울 팝업스토어에서 ‘루디 오 드 퍼퓸’ 공개

-신제품 루디 오 드 퍼퓸 출시⋯향수 3종 라인업 완성

-디퓨저, 룸 스프레이 등 전 제품 한자리에⋯체험형 이벤트로 고객 경험 강화

프래그런스 브랜드 고요이(GOYOYI, 대표 윤유나)가 여의도 더현대 서울에서 팝업스토어를 열고 신제품 ‘루디(Ruddy) 오 드 퍼퓸’을 선보인다고 2일 밝혔다.더현대 서울 지하 2층 나이스웨더 고요이 팝업존에서 오는 11월 30일까지 진행되는 이번 팝업스토어는 오프라인 접점을 넓히고 다양한 고객들과 소통하기 위해 마련됐다. 특히 예술적 공간 연출과 체험 요소를 결합해 브랜드 철학을 다층적으로 경험할 수 있도록 기획했다.고요이는 리브랜딩을 통해 ‘Calm&Energy’라는 키워드를 중심으로 내면의 고요함과 대담한 에너지를 향으로 담아낸 향수로 제품군을 확장하며 감각적인 자기표현 브랜드로서의 정체성을 한층 강화했다.지난달 크레스(Cress)•이다(Ida) 오 드 퍼퓸을 공개한 데 이어 이번 팝업스토어에서는 신제품 루디 오 드 퍼퓸을 선보이며 고요이만의 향수 라인업을 완성했다. 루디는 플럼의 달콤한 향과 아키갈라우드의 스파이시함이 어우러져 관능적이고 깊은 여운을 전한다.현장에서는 신제품 향수를 비롯해 디퓨저, 룸 스프레이 등 고요이의 전 제품을 한자리에서 만나볼 수 있으며, 행사 기간 동안 다양한 프로모션을 진행한다. △향수 2개 이상 구매 시 3만원 할인 △디퓨저 500ml 구매 시 25% 할인 △향수 50ml 구매 시 룸 스프레이 본품 증정 △모든 구매 고객 대상 럭키티켓 증정 등 풍성한 혜택을 제공할 예정이다.안태병 고요이 마케팅 총괄은 “이번 팝업스토어는 고객들이 브랜드의 아이덴티티를 오감으로 경험할 수 있도록 구성했다”며 “앞으로도 온•오프라인을 아우르는 다채로운 활동으로 고객 접점을 넓히고 브랜드 세계관을 확장해 나가겠다”고 말했다.한편 고요이는 네이버 스마트스토어, 무신사, EQL 등 주요 온라인 플랫폼에 입점해 있으며 더현대 서울, 더현대 대구, 롯데월드몰, 영등포 타임스퀘어 등에서 팝업스토어 운영을 통해 소비자들과 꾸준히 소통하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com