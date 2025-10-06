닥터지, 메가 코스메 랜드 2025 현장 이미지 (출처=고운세상코스메틱)

더모코스메틱 브랜드 닥터지가 지난 4일부터 이틀간 일본 도쿄에서 열린 ‘메가 코스메랜드 2025’에 참가, 약 2만 명의 방문객들을 만나며 팝업 부스 운영을 성황리에 마쳤다.‘메가 코스메 랜드 2025’는 일본 최대 온라인 쇼핑몰 ‘큐텐(Qoo10) 재팬’이 주최한 뷰티 전문 오프라인 행사로, 닥터지는 피부과 전문의가 설립한 브랜드 스토리를 알리고 일본 소비자들과 직접 만나 피부과학에 기반한 피부 고민별 솔루션을 제공하고자 참여했다.닥터지는 브랜드 앰버서더이자 일본에서 큰 인기를 얻고 있는 보이넥스트도어의 이미지를 활용한 부스를 선보이며 일본 소비자들로부터 큰 호응을 얻었다. 또 베스트 크림 4종 이미지 맞추기 게임과 피부 타입별 제품 추천, 경품 이벤트 등 다양한 체험형 프로그램을 기획해 많은 방문객들의 참여를 이끌었다.닥터지 부스에서는 브랜드 주력 제품인 ‘레드 블레미쉬’, ‘블랙 스네일’ 라인 등을 체계적으로 선보임과 동시에 온라인 큐텐에서 판매 중인 크림 4종 등의 체험 기회도 마련됐다. 특히, △레드 블레미쉬 클리어 수딩 크림 △레드 블레미쉬 클리어 모이스처 크림 △레드 블레미쉬 리페어 수딩 크림 △바쿠치올 포어젯 크림 등 닥터지 대표 크림 4종을 바탕으로 현지 소비자들의 개인의 피부 유형에 맞는 맞춤형 추천 서비스를 제공해 방문객들의 높은 관심을 얻었다.박지훈 고운세상코스메틱 Japan Market팀 매니저는 “닥터지 부스에서 만난 일본 소비자들의 호응과 응원에 닥터지가 일본에서도 대표 K스킨케어 브랜드로서 자리매김하고 있음을 체감했다”며 “앞으로도 글로벌 소비자들의 피부 고민에 귀 기울이고, 고객들의 피부 건강을 위한 제품을 선보이기 위해 노력할 것”이라고 전했다.한편, 닥터지는 10년간 22배 성장을 기록하고 있는 K-더모코스메틱 대표 브랜드로, 일본, 미국, 태국 등 13개국에 진출해 글로벌 더모코스메틱 시장에서 입지를 강화하고 있다. 창업주인 피부과 전문의 안건영 박사의 피부과학 진정성을 바탕으로 탄생한 닥터지는 누적 판매 3,300만 개를 기록한 '블랙 스네일 크림'과 3,000만 개 판매를 돌파한 '레드 블레미쉬 클리어 크림'을 중심으로 글로벌 스테디셀러 라인업을 확장해 나가고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com