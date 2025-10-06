[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 스페인에서 천연 향미제 만드는 푸드테크 스타트업 ‘김미사보르’

빅토르 가르시아 몬테로 김미사보르 대표



100% 식물성, 무알레르겐, 클린 라벨의 향미제와 단백질 제품을 개발

독자적인 역설계 맛 복원 기술로 식물성 원료에서 동물성 맛과 질감을 재현

김미사보르(Gimme Sabor)는 스페인에서 시작된 푸드테크 스타트업이다. 스페인 출신의 빅토르 가르시아 몬테로 대표(34)가 2022년에 스페인에서, 2024년에 한국에서 설립했다.“100% 식물성, 무알레르겐, 클린 라벨의 향미제와 단백질 제품을 개발해 동물성 식품의 맛을 그대로 재현하는 데 주력하고 있습니다. 사람들이 좋아하는 맛을 포기하지 않으면서 더 건강하고 지속 가능한 식품 전환을 가능하게 하는 것이 우리의 미션입니다. 2024년 K-Startup Grand Challenge에 선정되어 한국 법인을 설립하였으며, 현재 제주대학교 초기창업패키지 프로그램 덕분에 한국에서의 사업을 적극적으로 확장하고 있습니다.”주요 제품은 식물성 베이컨, 참치, 랍스터, 숙성 치즈, 초콜릿, 캐러멜 등 무알레르겐, 클린 라벨의 천연 향미제다. 이 외에도 고기, 치즈, 생선, 해산물 등 짭짤한 맛부터 달콤한 맛까지 다양한 30여 종의 향미를 보유하고 있으며, 지속적으로 새로운 맛을 개발하고 있다. 짭짤한 맛 및 단맛이 나는 제품이다.이외에도 제주 파트너들과 공동 개발한 할랄 인증 식물성 돼지고기 대체육 등 한국 요리에 최적화된 제품을 개발하고 있다.“볼로네제, 푸타네스카, 페스토 등 식물성 기반의 효율적이고 지속 가능한 레디 투 유즈 소스를 개발하고 있습니다. 대형 식품 기업들이 건강하고 지속 가능한 제품을 개발할 수 있도록 맞춤형 솔루션도 제공합니다.”김미사보르 독자적인 역설계 맛 복원 기술로 식물성 원료에서 동물성 맛과 질감을 재현한다. 무알레르겐, 클린 라벨, 할랄 인증으로 다양한 소비자층 접근성 확보한 것이 강점이다.“현지 R&D 파트너십을 통한 한국 미식 문화 맞춤 제품 개발하고 있습니다. 현지 생산을 가능하게 하는 확장성 높은 B2B 라이센스 모델로 비용을 절감하고 한국의 지속 가능한 식품을 개발하는 것이 목표입니다.”김미사보르는 식품 제조업체, 유통업체, 외식업체와 직접 협력을 통해 마케팅을 진행하고 있다. B2C로는 Miravia, Amazon, Alibaba, TikTok 등 유럽 온라인 채널에서 판매 중이며, 한국에서는 Wadiz 캠페인을 준비 중이다.“한국 인플루언서 또는 셰프들과 협업해 현지화 마케팅 및 소비자 신뢰를 구축할 예정입니다. 초기 투자 및 공공 혁신 지원금을 받았으며, 현재 한국에서의 성장을 가속화하고 있습니다. 일본, 태국, 말레이시아 등 아시아 시장 확장을 위해 새로운 투자 라운드를 준비 중입니다.”빅토르 가르시아 몬테로 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기업 변호사로 일하다가 긍정적인 영향을 주는 프로젝트를 만들고 싶다는 열정을 따르기로 결심했습니다. 더 건강하고 지속 가능한 식품 시스템에 기여하고자 창업했습니다. 초기에 개인 자금과 소규모 지원금으로 시작해 공공 프로그램 및 투자자 지원으로 성장했습니다.”창업 후 빅토르 가르시아 몬테로 대표는 “제품이 사람들의 식탁에 오르고 더 지속 가능한 미래를 만드는 데 기여하고 있다는 점에서 큰 보람을 느낀다”며 “K-Startup Grand Challenge 및 초기창업패키지 같은 최고 프로그램에 선정된 것도 큰 자부심”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 빅토르 가르시아 몬테로 대표는 “한국 및 아시아 식물성 식품 시장에서 핵심 플레이어가 되는 것을 목표로 한다. 현지 팀을 확장하고 한국 파트너와의 생산을 확대하며 지역 맞춤 신제품을 출시할 것”이라며 “장기적으로 한국이 아시아 시장 확장의 주요 허브가 되는 것이 목표”라고 말했다.김미사보르는 식물성 흑돼지를 아이템으로 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 제주대학교 초기창업패키지에서 외국인 대표 기업이 선정된 것은 최초다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com