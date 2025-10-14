클라썸, 서울여대에 AI 학사 상담 시스템 ‘클라썸 커넥트’ 도입

AI 기반 학습 플랫폼 클라썸은 서울여자대학교에 AI 학사 상담 시스템 ‘클라썸 커넥트(CLASSUM Connect)’를 도입했다고 14일 밝혔다. 서울여대는 도입 전 클라썸의 사전 PoC(성능 검증) 지원을 통해 상담 품질과 성능을 검증한 뒤, 정식 도입을 확정했다.PoC 과정에서 클라썸 커넥트는 서울여대 고유의 학사 용어, 약어, 질의 패턴까지 정밀하게 학습해 실제 학사 환경에 최적화된 응답을 제공할 수 있음을 입증했다. 또한 데이터 소스가 추가될수록 답변 품질이 고도화되는 구조적 강점을 바탕으로, 학사 행정의 AI 전환을 위한 적합한 솔루션으로 평가받았다.클라썸 커넥트는 최신 대형언어모델(LLM)과 검색증강생성(RAG) 기술이 결합된 생성형 AI 솔루션이다. 학사 규정, 공지사항, FAQ 등 내부 데이터를 실시간 연동해 질문에 대한 정확한 답변을 제공하고, 관련 출처까지 함께 제시해 응답의 신뢰도를 높인다. 또한 API 기반의 자동 업데이트 기능을 통해 학사 규정이 변경되어도 자동으로 최신 정보를 반영할 수 있다.서울여대는 이번 도입을 통해 교직원과 학생 모두에게 실질적인 효과가 나타날 것으로 기대하고 있다. 교직원은 반복되는 상담 응대 시간을 줄이고, 학생은 언제 어디서나 실시간 상담 서비스를 이용할 수 있다. 더 나아가, AI 기반 상담이 대학 전반에 안착되면 질문자 유형과 맥락에 따라 개인화된 상담까지 자동화하는 ‘챗봇형 AI 학사 어드바이저’로의 진화도 가능하다.최유진 클라썸 대표는 “클라썸은 대학과 기관이 직면한 복잡한 행정과 상담 과정을 기술로 혁신하고자 한다”며, “클라썸 커넥트는 정확성과 신뢰성을 기반으로 학사 상담의 새로운 표준을 제시하며 교육 현장의 변화를 이끄는 핵심 파트너가 될 것”이라고 전했다.한편, 클라썸 커넥트는 울산대, 광주대, 대한상공회의소 디지털 아카데미 등 다양한 교육·산업 기관에 도입되며 AI 기반 상담 솔루션으로서의 신뢰성과 확장성을 입증하고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com