구름, 국가 공인 CSAP 인증 획득

AI·SW 에듀테크 전문기업 구름(goorm, 대표 류성태)이 국가 공인 클라우드 보안 인증제도(CSAP, Cloud Security Assurance Program)에서 SaaS 표준등급 인증을 획득했다.이번 인증으로 구름은 공공기관에 직접 서비스를 제공할 수 있는 공식 자격을 확보했으며, 국가 차원의 보안 검증을 통과함으로써 서비스의 안정성과 기술력을 대외적으로 입증했다.CSAP 인증은 공공기관이 클라우드 서비스를 안전하게 도입할 수 있도록 마련된 국가 공인 인증 제도로, 인증 없이는 공공기관 대상 서비스 제안 및 공급이 불가능하다. 평가 항목은 △물리적·기술적 보안 △운영 관리 및 재해복구 △개인정보 보호 △서비스 가용성 등으로, 까다로운 검증 절차를 통과해야만 발급된다.구름은 이번 CSAP 인증을 통해 공공기관 대상 신규 사업 참여와 제안 활동을 본격 확대할 계획이다. 특히 제안서, 영업 자료, 홍보 콘텐츠 등 다양한 세일즈 활동에서 보안성과 공신력을 강조할 수 있는 레퍼런스로 적극 활용할 방침이다.또한 공공기관뿐 아니라 민간 기업·교육 기관·연구 기관에서도 국가 검증을 통과한 보안 역량을 신뢰 지표로 삼을 수 있어, 서비스 적용 범위 확대가 기대된다. 장기적으로는 금융·의료 등 고도 보안 요건이 필요한 산업군으로도 사업을 확장할 기반을 마련했다.구름 류성태 대표는 "이번 CSAP SaaS 표준등급 인증 획득은 구름의 높은 기술력과 보안 역량을 국가적으로 인정받은 성과"라며, "앞으로 공공기관은 물론, 보안이 중요한 민간 영역에서도 구름의 서비스를 더욱 신뢰할 수 있게 됐다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com