코드잇 스프린트, 2025년 3분기 백엔드 부트캠프 수강생 수 1위 달성

디지털 교육 기업 코드잇(Codeit)은 자사 부트캠프 서비스 ‘스프린트(Sprint)’가 2025년 3분기 백엔드 부트캠프 부문에서 수강생 수 1위를 달성했다고 15일 밝혔다. 이번 성과는 K-Digital Training 본과정 확정 인원을 기준으로 집계됐다.코드잇 스프린트의 백엔드 과정은 Node. js, Express, 데이터베이스 설계 등 핵심 서버 기술을 중심으로, 실제 기업 현장에서 요구되는 프로젝트 기반 학습을 제공한다. 또한 팀 단위 협업, 코드 리뷰, 배포 경험 등을 통해 현업에 가까운 환경에서 실무 능력을 키울 수 있도록 설계됐다.특히, 코드잇은 현직 개발자 출신 강사진을 중심으로 1:1 멘토링과 밀착 피드백을 제공하고, 수강생들이 포트폴리오를 체계적으로 구축할 수 있도록 지원한다. 더불어 모의 면접, 커리어 컨설팅, 인턴십 기회 연결 등 취업에 직결되는 프로그램을 강화하며 수강생들의 높은 만족도를 이끌어냈다.학습 환경 또한 경쟁력을 높였다. 100% 온라인 학습을 기본으로 제공하면서, 서울 주요 거점 오피스(위워크)에 오프라인 학습 공간을 운영한다. 비수도권 학습자에게는 별도의 학습 공간 비용을 지원해 지역 격차 없는 교육 경험을 제공하고 있다.코드잇 스프린트는 Node. js와 Spring 기반의 백엔드 부트캠프 2개 과정을 운영하고 있으며, 수강생을 선착순으로 모집하고 있다. 특히 Node. js의 경우 이번 기수 혜택으로 인턴십 최대 3회 기회를 보장하고 있어 빠른 모집 마감이 예상된다.코드잇 관계자는 "3분기 백엔드 부문 수강생 1위 달성은 코드잇 스프린트가 단순한 온라인 교육을 넘어 실무 중심의 커리어 성장 파트너로 자리 잡고 있음을 보여주는 성과"라며 "앞으로도 누구나 IT 분야에 도전할 수 있도록 커리큘럼 혁신과 취업 연계 프로그램을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com