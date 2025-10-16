LG전자, 아파트멘터리에 전략적 투자

아파트멘터리가 LG전자로부터 전략적 투자를 유치했다고 16일 밝혔다. 이번 투자는 가전·인테리어·AI·IoT 기술을 결합한 차세대 주거 경험을 구현하기 위한 전략적 협력의 일환으로, 2022년 시리즈 C 이후 이뤄지는 첫 신규 투자다.아파트멘터리는 한국 아파트 인테리어 시장에서 통합형 주거 서비스 모델을 선도하며 국내 1위 인테리어 서비스 기업으로 자리매김했다. 2025년 상반기 기준 리모델링 누적 착공 수가 전년 동기 대비 64.07% 증가하며 견조한 성장세를 이어갔고, 같은 기간 고객만족도(NPS) 역시 누적 56.07점을 기록하며 업계 최고 수준의 서비스 경쟁력을 입증했다.이번 투자를 계기로 아파트멘터리와 LG전자는 인테리어 기획 단계부터 가전과 IoT 기술을 통합한 몰입형 주거 솔루션 ‘이머시브홈(ImmersiveHome)’을 선보이는 한편, 아파트멘터리 키친 브랜드 ‘아킷’과 LG전자의 주방가전을 패키지 상품으로 구성하고 아파트멘터리에서 가구와 가전을 함께 매칭해 고객에게 제공함으로써 기존의 분리되었던 구매, 상담과정을 통합하고 인테리어 여정의 고객경험을 획기적으로 향상시키는 것이 목표다.이번 협력을 통해 LG전자가 아파트멘터리 이사회에 참여하며, 양사의 전략적 방향성과 실행 체계를 더욱 긴밀히 공유할 수 있게 됐다.윤소연·김준영 아파트멘터리 공동대표는 “아파트멘터리는 지난 10년간 한국 소비자의 높은 기준에 부응하는 디테일한 K-장인정신 기반의 홈 리노베이션 서비스를 발전시켜 왔다”며, “북미 등 주요 글로벌 가전시장에서 1위를 기록한 LG전자와 함께, 글로벌 고객에게 신뢰받는 새로운 주거 경험을 제시하겠다”고 밝혔다.LG전자 관계자는 “홈 레노베이션 서비스와 가전은 전 세계적으로 밀접하게 연결돼 있는 생활의 핵심 영역”이며, “이번 투자는 고객에게 더 큰 가치를 제공할 수 있는 서비스를 양사가 장기적 비전 아래 함께 만들어가기 위한 중요한 발걸음이 될 것”이라고 말했다.강홍민 기자 khm@hankyung.com