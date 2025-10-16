철도기술전문기업 '코레일테크'는 2026년 공무직 사원 공개채용을 실시한다고 16일 밝혔다.총 채용 인원은 574명으로, 기술분야 117명(차량 4명, 시설 55명, 경비 58명), 환경분야 457명(건물환경 6명, 역환경 272명, 차량환경 179명)으로, 학력, 전공, 성별의 제한(단, 만 18세 미만 및 정년 초과자는 지원할 수 없음)은 없다.지원서는 이달 17일부터 31일 오전 11시까지, 코레일테크 온라인 채용 시스템에서 접수 가능하다. 서류 전형 합격자에 한해 실기 심사 및 체력 검증 심사가 이어질 예정이다.서류 제출시엔 장애인 증명서, 법적 증명서, 자격취득확인서 등이 요구된다. 자격증 사본, 경력 증명서, 교육 수료증 등도 함께 제출할 수있다.채용 절차 중 일부 직무에 대해 체력 검증 검사가 실시되며, 대체로 컴퓨터 활용 시험도 시행된다.최종 합격자는 12주간 시용 사원으로 임용돼, 시용기간이 종료되면 근무 실적을 종합적으로 평가해 공무직으로 근무할 수있다. 기타 유의사항은 코레일테크 홈페이지 내 채용공고에서 확인 가능하다.한편 코레일테크는 한국철도공사의 계열사이자, 국토교통부 산하의 기타 공공기관이다. 차량 사업, 전기 사업, 시설 사업, 경비 사업 등을 수행하고 있다. 앞서 이달 16일 부터는 2025년 2차 일반직 사원(채용형 인턴)을 모집 중이다.강홍민 기자 khm@hankyung.com