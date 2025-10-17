하우투고, 스페인 '2025 MOMAD 마드리드 패션 전시회'서 GTC 공동관 운영

하우투고 인터네셔널 컨설팅(이하 How2Go)은 경기동경제진흥원과 협약을 통해 ‘마드리드 패션 박람회(MOMAD) 2025’에서 경기섬유마케팅센터(GTC) 공동관 준비 및 운영을 담당했다고 밝혔다.지난 9월 11일부터 13일까지 스페인 마드리드 이페마 전시장에서 열린 통해 ‘마드리드 패션 박람회(MOMAD) 2025’에서 경기섬유마케팅센터는 전시장 내 유일한 섬유 원단 부스로 현지의 주목을 받았다.부스에는 경기도내 25개 기업이 참가해 2500여점의 제품을 선보이며 유럽 바이어들과 활발한 교류를 이어갔으며, 총 275만 달러 규모의 수출상담 실적을 달성했다.How2Go 관계자는 "이번 GTC 공동관 운영을 통해 스페인에서 공동관 운영 및 현지 바이어와 직접 만남을 통해 네트워크를 강화하고, 유럽 내 안정적 거래 파트너십을 구축해 도내 기업의 수출 성과로 이어질 수 있는 발판을 마련했다"고 말했다.이어 "앞으로도 경기도와 협력해 경기도 내 섬유기업의 유럽시장 진출을 지원하기 위한 마케팅 활동을 지원하고, 이들이 글로벌 시장에서 경쟁력을 갖춘 섬유기업으로 성장할 수 있는 도움을 다양하게 제공할 예정"이라고 덧붙였다.한편, How2Go는 스페인 마드리드에 본사를 두고 한국을 포함한 전 세계 10개국에 지사를 운영 중인 글로벌 무역 컨설팅 회사로, 각국의 기업 및 공공기관을 대상으로 해외 진출 프로젝트를 직접 기획·운영하며 수출 확대 및 국제 협력 프로그램을 지원하고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com