송파구의회, 대한적십자사 서울지사 남동봉사관 일일파티쉐 봉사 동참

대한적십자사 서울특별시지사(회장 권영규)는 대한적십자사 창립 120주년을 맞아 서정웅 대한민국 명장(제과·제빵 분야 5호, 제398호)과 함께 ‘셀럽 일일파티쉐 봉사’ 프로그램을 운영했다고 17일(금) 밝혔다.이번 나눔활동은 서정웅 명장의 기부로 마련됐으며, 송파구의회 이혜숙 의장 및 의원, 대한적십자사 봉사회송파구협의회 34명이 동참했다.대한적십자사 서울지사 송파나눔터에서 지난 16일(목) 진행된 행사에서는 서정웅 대한민국 명장과 참가자들이 직접 베이커링 과정에 함께하며 단팥빵 200여 개의 빵을 만들었다. 이날 만들어진 빵은 송파구 관할 취약계층에게 적십자봉사원을 통해 당일 전달됐다.이혜숙 송파구의회 의장은 "대한적십자사가 펼치고 있는 다양한 사회안전망 강화 활동이 송파구 내 어려운 이웃들에게 큰 힘이 되고 있어 깊이 감사드린다"며, "다양한 공익사업을 펼치고 있는 대한적십자사의 창립 120주년을 축하하며 송파구의회 의원들도 함께 지역사회에 나눔의 온기를 더하는 시간을 만들어 보람이 크다"고 전했다.대한민국 명장은 "명장이라는 타이틀을 단 이상, 그에 걸맞는 일을 해야 한다고 생각한다. 그 일은 봉사"라며, "셀럽 일일파티쉐 봉사활동을 통해 대한적십자사가 추구하는 인도적 활동에 동참하니 뿌듯하다"고 소감을 전했다.대한적십자사 서울지사 남동봉사관은 사회 각계각층들과 함께 ‘셀럽 일일파티쉐 봉사 프로그램’을 이어 나갈 전할 예정이다.한편 ‘셀럽 일일파티쉐 봉사’ 프로그램에 동참한 곳은 ‘봉사활동 확인서’나 ‘기부금 영수증’을 발급받을 수 있으며, 본 프로그램에 참여를 희망하는 기관, 단체 및 개인은 대한적십자사 서울지사 남동봉사관을 통해 문의하면 된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com