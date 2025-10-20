잉글리시아이, 전국 9대 도시 '하반기 연합 사업콘서트' 개최

글로벌 교육전문기업 비상교육의 초·중등 영어학원 브랜드 잉글리시아이(englisheye)가 10월 21일부터 24일까지 전국 9대 도시 연합 사업콘서트를 진행한다.이번 사업콘서트는 예비 원장 및 교육 관계자들을 대상으로 잉글리시아이의 최신 교육 프로그램과 가맹 지원 정책 등을 소개하는 자리로, ▲서울·경기북부 ▲경인 ▲경기남부 ▲충청 ▲대구·경북 ▲창원·경남 ▲부산 ▲광주·전라 ▲제주 등 전국 9개 권역에서 순차적으로 진행된다.사업콘서트 현장에서 가맹 계약을 체결하는 예비 원장에게는 태블릿 PC 제공(지역 본부당 2명 한정)을 비롯해 다양한 맞춤형 가맹 혜택이 제공되며, 현직 원장의 실제 운영 성공 사례 발표를 통해 안정적인 학원 운영 전략을 공유한다.잉글리시아이는 미국과 뉴질랜드 등 현지에서 직접 촬영한 1400여 개의 스토리 영상을 통해 현지 영어를 배우고, 영어권 문화를 경험할 수 있는 프리미엄 자기주도 영어학습 프로그램이다. 스마트패드를 활용해 듣고, 말하고, 읽고, 쓰는 학습을 통해 실용 영어부터 내신 준비까지 체계적인 대비를 돕는다. 2014년 가맹사업을 시작한 이래, AI 기술을 결합한 에듀테크 기반 학습 프로그램으로, 베트남·파라과이·콜롬비아 등 해외 시장 진출을 통해 글로벌 브랜드로서의 입지를 강화하고 있다.올해 말에는 업계 최초 자체 개발 영어 말하기 생성형 AI 서비스 ‘잉스피(ENG-SPI)의 출시도 예정돼 있다. ‘잉스피’는 학습자가 수업에서 배운 주제로 AI 원어민과 자연스럽게 대화하며 말하기 능력을 향상시킬 수 있는 서비스다.비상교육 영어CoreGroup 이영장 그룹장은 "이번 9대 도시 사업콘서트는 예비 원장님들께서 잉글리시아이의 비전과 성장 기회를 직접 확인할 수 있는 뜻 깊은 자리가 될 것"이라며 "잉글리시아이는 2025년에 잉온, 퍼스트그래머 등 다양한 신상품을 지속적으로 선보여왔다. 올해 말 선보일 AI 영어 말하기 서비스 ‘잉스피’를 비롯해 앞으로도 AI 기술을 접목한 차별화된 학습 경험과 신상품 출시를 통해 교육 현장의 경쟁력 강화를 적극 지원하겠다"고 전했다.자세한 사업콘서트 일정 및 참여 신청은 잉글리시아이 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com