아크네스, 다이소 전용 화이트 티트리 6종 공개

민감성, 트러블 케어 전문 브랜드 아크네스(Acnes)가 다이소 전용 라인으로 ‘화이트 티트리(White Tea Tree)’ 6종을 새롭게 선보였다. 이 제품은 다이소에서 만나볼 수 있다.화이트 티트리 라인은 특허 식물 복합성분 ‘Anti Sebum P Complex’를 전 제품에 적용해 피지 조절과 피부 진정 효과를 극대화했다. 이 성분은 여드름성 피부 개선에 도움을 주는 4가지 식물 복합 추출물로 구성돼 있다.이번 다이소 전용 라인에는 여드름 기능성 제품인 화이트티트리 폼 클렌저와 화이트티트리 포밍워시를 비롯해, 화이트티트리 진정 토너, 화이트티트리 스팟 크림, 그리고 화이트티트리 트러블커버 스팟패치와 화이트티트리 애프터케어 스팟패치 등이 포함된다. 전 제품은 5,000원 이하 가격대로 구성돼 있다.여드름 기능성 제품인 화이트티트리 클렌저 2종은 모공 속 노폐물을 말끔히 제거하면서도 자극 없이 부드럽게 세정되며, 토너와 크림은 미백과 주름개선의 이중 기능성을 인증 받은 제품들로 민감한 트러블 피부에도 사용할 수 있다.또한 초슬림 무광 스팟패치 2종은 트러블 관리 단계에 따라 ‘짜기 전’과 ‘짜고 난 후’로 구분해 사용할 수 있도록 구성되어, 외부 자극으로부터 피부를 보호하고 트러블 부위가 빠르게 진정될 수 있도록 돕는다.아크네스 관계자는 “최근 다이소를 중심으로 한 합리적 뷰티 소비 트렌드에 발맞춰 트러블 피부를 위한 전문 라인을 누구나 부담 없이 경험할 수 있도록 기획했다”며 “민감성 피부에 적합한 성분과 기능을 갖춘 화이트 티트리 라인을 통해 소비자 만족도를 더욱 높일 것”이라고 전했다.한편, 아크네스는 글로벌 제약회사 맨소래덤의 피부 연구 노하우를 바탕으로, 변화하는 소비자 피부 고민과 트렌드에 맞춘 솔루션을 지속적으로 선보이고 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com