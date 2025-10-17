부산쇼룸, 상하이 패션위크 ‘모드 상하이 2026 S/S’ 참가

‘부산쇼룸’이 10월 9일부터 13일까지 상하이 유나이티드센터에서 개최된 중국 상하이 패션위크 공식 패션 수주 전시회 ‘모드 상하이(MODE Shanghai 2026 S/S)’에 참가해 글로벌 시장 진출의 새로운 가능성을 보여줬다.이번 전시는 아시아 최대 패션 비즈니스 플랫폼으로, 총 17,000㎡ 규모에 30개국 250여 개 브랜드가 참여했다. 부산쇼룸은 2025년 ‘시군구 연고산업 육성사업’의 일환으로 추진된 부산 패션 브랜드 해외 전시 지원사업을 통해 구성됐다.올해 전시 주제는 ‘Beyond Form(신형 생명, 형식을 넘어)’으로, 산업 혁신과 지속가능성, 그리고 패션·테크 융합을 아우르는 글로벌 트렌드를 제시했다.▲강정석(KANG JUNG SEOK) ▲드파시온(DE PASION) ▲리온베(REONVE) ▲바주요(BAJUYO) ▲신시얼리준(SINCERELY JUNE) ▲13프로젝트(13PROJECT: 디세미콜론(DSEMICOLON)·디아트레(THE-ARTE)) ▲일로제(ILROZE) ▲피피비(PPB) 등 총 8개 부산 패션 디자이너 브랜드가 참가했다.현장에서는 브랜드별 룩북 영상을 상시 송출하며 홍보를 진행했고, 여러 브랜드가 바이어 상담 및 샘플 오더를 통해 중국 시장에서 총 3억 원(약 155만 위안, RMB) 이상의 상담 실적을 달성했다.또한 리온베와 바주요는 ‘시군구 연고산업 육성사업’과 ‘부산한복문화창작소’의 협업을 통해 한복의 미적 요소를 현대적으로 재해석한 디자인을 선보였으며, 국제 바이어들로부터 높은 관심을 받았다.모드상하이 전시회는 상하이 패션위크 조직위원회가 운영하는 공식 전시형 박람회로, 전 세계 각국의 유명 쇼룸과 글로벌 바이어들이 집결하는 핵심 B2B 플랫폼이다. 이번 시즌에는 산업 혁신·지속가능성·문화 융합을 주제로 패션 브랜드의 비즈니스 확장과 교류의 장을 확대했다.부산섬유패션산업연합회 본 사업 담당자는 "이번 상하이 패션위크 공식 전시회 첫 참가를 통해 부산 패션 디자이너 브랜드의 경쟁력과 글로벌 잠재력을 확인했다"며 "앞으로도 부산쇼룸을 중심으로 해외전시, 패션위크, 수출상담회 등을 연계하여 부산 패션 산업의 글로벌 네트워크를 지속적으로 강화하겠다"고 밝혔다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com