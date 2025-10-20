AI가 묻고 인간이 답하다…부산서 '산업의 미래' 찾는다

2025 패패부산 세미나 10월 30일 개최… “브랜드 성공, 사람에서 시작”

AI 효율성 시대, 창의성과 공감력 중심으로 산업 패러다임 재편

청담 캔디언니, ‘작은 시작의 용기’ 실행의 중요성 강조

AI와 인간의 창의력이 만나는 현장

AI가 산업의 룰을 바꾸고 있다. 특히 패션과 신발 산업은 기획에서 생산, 유통까지 거의 모든 과정이 데이터 기반의 자동화로 이행 중이다. 이제 기업의 경쟁력은 AI를 얼마나 잘 활용하느냐로 평가된다. 하지만 기술만으로는 미래를 담보할 수 없다. 오히려 디지털 기술이 고도화될수록 인간의 감수성이 산업의 지속가능성을 좌우하는 핵심 가치로 떠오르고 있다.이 같은 인식은 오는 10월 30일 부산 벡스코 제1전시장 메인 무대에서 열리는 ‘2025 패패부산 인더스트리 트렌드 세미나’에서 구체화된다.올해 주제는 ‘AI시대, 성공 브랜드 만드는 감수성의 지혜’다. 효율성 중심의 기술 혁신을 넘어, 인간 중심의 창의성과 공감의 가치를 재조명한다. 패패부산 인더스트리 트렌드 세미나는 부산광역시가 주최하고 부산테크노파크 신발패션진흥단이 총괄 주관한다.총괄주관사는 “이번 세미나는 AI와 디지털 전환(DX)이 산업의 효율을 끌어올리는 동시에, 인간의 감수성이 산업의 방향성과 생명력을 제공하는 이중 축의 중요성을 보여줄 것”이라고 밝혔다.올해 키워드인 ‘감수성의 지혜(Wisdom of Sensitivity)’는 단순한 감성 회귀가 아니다. AI와 데이터가 전면에 나선 시대일수록 인간 고유의 공감 능력, 직관, 창의성이 산업의 미래를 결정짓는다는 선언이다. 이번 세미나는 기술과 인간이 조화롭게 공존하는 산업 패러다임의 진화를 조명한다.기조 연설자로는 ‘청담 캔디언니’ 함서경 유러피안 대표가 나선다. 그는 20대 초반부터 글로벌 패션 비즈니스를 이끌어온 창업가로, ‘작은 시작의 용기’를 화두로 현실적인 창업과 실행의 중요성을 강조할 예정이다. AI가 효율을 책임진다면, 인간의 감수성은 그 효율을 의미 있게 만드는 방향성을 제공한다는 메시지를 전한다.메인 세미나는 △창업정신 △AI △커뮤니티를 중심으로 한 세 가지 성장 축을 소개한다. 김유진 센트릭소프트웨어코리아 이사는 글로벌 패션 및 신발 브랜드들이 활용하는 AI 기반 상품기획 시스템(PLM)을 통해 디지털 혁신 전략을 제시한다. 센트릭소프트웨어는 PLM 영역에서는 글로벌 No.1 기업이며, 국내에서도 삼성물산과 F&F, 젠틀몬스터, 코드그라피, 더일마 등 리딩 기업들이 활용하고 있다.Stan Shin PL그룹 글로벌비즈니스 대표는 제조기업 자동화 솔루션 ‘Merge-Point’를 통해 데이터 활용 성과 극대화 사례를 소개한다. Merge-Point는 싱가폴에 본사를 두고 있으며, 한국과 일본 패션 및 신발 기업들이 필요로 하는 AI Agent 솔루션을 제공하고 있다.김유진 저스트런잇 대표는 러닝 커뮤니티 기반 브랜딩 사례를 통해 공감과 커뮤니티가 브랜드 지속성의 핵심임을 강조한다. 루이까또즈와 신원 등 메이저 기업 CEO를 역임한 그가 2년전 창업하면서 취미였던 러닝을 기반으로 브랜드를 성장시켜 나가는 과정을 통해 공감과 커뮤니티의 중요성을 전파할 예정이다.스페셜 프로그램으로 이어지는 ‘스타트업 IR’ 세션은 부산발 기술 혁신의 무대가 될 것으로 기대된다. 이민봉 크리스틴컴퍼니 대표는 AI 신발 디자인 플랫폼 ‘슈캐치(Shoecatch)’를, 정상옥 나노세라믹스 대표는 기능성 신발 시스템을 선보인다. AI가 제안하고 인간이 완성하는 협업 모델, 바로 ‘AI First’ 시대의 새로운 산업 공식이 현장에서 공개된다.이번 세미나는 AI와 인간의 창의력이 맞닿는 산업의 변곡점을 제시한다. 기술로 효율을 얻고, 감수성으로 지속가능성을 확보하는 시대. 미래 산업의 해답은 결국 사람에게 있음을 강조하겠다는 의도이다. 세미나 참석은 사전 신청을 통해 무료로 진행된다.강홍민 기자 khm@hankyung.com