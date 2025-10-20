[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 전통 장을 기반으로 일상 속 건강한 라이프 스타일을 추구하는 기업 ‘로칼로우’

박미수 로칼로우 대표



대표 아이템은 짜먹는 저당 고추장 ‘핫탭’

짜먹는 제형으로 사용이 간편하고 경제적인 것이 특징

로칼로우는 전통 장을 기반으로 일상 속 건강한 라이프 스타일을 추구하는 글로벌 K-FOOD 브랜드를 목표하는 기업이다. 박미수 대표(30)가 2024년 6월에 설립했다.대표 아이템은 짜먹는 저당 고추장 ‘핫탭’이다. 일상 속 간편하게 요리로 건강을 챙기는 고객을 위한 제품이다. 짜먹는 제형으로 사용이 간편하고 경제적인 것이 특징이다.“휴대가 간편해 캠핑, 여행, 선물용으로 개발하였습니다. 장 특유의 이취를 제거해 전통 장에 거부감이 있던 고객, 외국인 고객 모두 만족하는 제품입니다. 제주 마늘의 감칠맛은 살리고, 알룰로스 특유의 이질감은 낮춘 저당 고추장입니다.”핫탭은 당류를 일반 고추장 대비 85% 절감했으며, 간편하게 짜먹는 제형을 가지고 있다. 특히, 제주 마늘 당화 분말을 활용하여 일반 고추장과 비슷한 수준으로 감칠맛을 끌어올려 프리미엄 고추장인 것이 특징이다.로칼로우는 SNS 계정 운영을 하고 있으며, 추가 제품들이 출시되면 수출까지 연계하여 해외시장으로 판로를 개척하고 있다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “어린 시절부터 막연하게 한식을 세계화하고 싶은 꿈이 있었습니다. 과거 교사로 근무하면서 학생들이 꿈을 위해 나아가는 모습을 보면서 꿈을 다시 되돌아보고 창업으로까지 이어졌습니다. 자금은 정부지원사업과 그동안 직장생활을 하면서 모아둔 자금으로 사업을 진행하고 있습니다.”창업 후 박 대표는 “고객들이 맛있다고 리뷰를 작성해 줄 때 가장 기분이 좋다”며 “만족도를 높이기 위해 노력을 많이 했기 때문에 실제 고객이 만족했을 때 뿌듯함이 크다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “B2B로 학교 급식 납품을 계획하고 있다”며 “B2C 제품으로 국내외로 더 많은 소비자에게 매력적인 제품이 될 수 있도록 노력할 것”이라고 말했다.로칼로우는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com