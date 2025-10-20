[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 순환토사와 재활용 플라스틱을 융합한 친환경 ESG 하이브리드 소재 ‘소일라스틱’ 개발하는 ‘리젠티앤아이’

설창범 리젠티앤아이 대표



㈜리젠티앤아이는 순환토사를 초미분화해 재활용 플라스틱과 결합하는 ‘소일라스틱’ 소재 기술을 독자적으로 개발했으며, 해당 기술을 건축·전자·모빌리티 분야로 확장 가능한 친환경 소재 기업이다. 설창범 대표(48)가 2023년 9월에 설립했다.설 대표는 건설폐기물 중간처리업과 생산기술연구원 근무 경험을 바탕으로, 폐기물 재활용의 한계를 직접 목격하고 이를 해결하기 위해 창업에 도전했다.“기술과 시장, ESG를 동시에 잡아 글로벌 표준 소재로 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 리젠티앤아이는 순환토사와 재활용 플라스틱을 융합한 친환경 ESG 하이브리드 소재 ‘소일라스틱’을 개발·생산하는 스타트업입니다. 2023년 예비창업패키지, 2024년 민관협력 오픈이노베이션 문제 해결형에서 1위로 선정됐으며, 대기업 건설사와 건축 자재에 대한 PoC, 공동기술개발을 성공적으로 완료하였습니다. 올해는 초기창업패키지와 팁스에 선정이 돼 사업을 진행하고 있습니다.”리젠티앤아이의 비즈니스 모델은 소일라스틱이라는 친환경 복합소재 개발과 완제품 판매다. 복합소재는 독자적인 전처리·배합·펠렛화 공정을 통해 안정적인 품질과 대량 생산이 가능하며, 건축 자재, 전자제품 부품, 전기차 배터리 완충재 등 다양한 산업군에 적용할 수 있다.“국내 대형 건설사와의 공동 개발과 한국건설기술연구원, 한국뉴욕주립대, 인하대학교 등 연구기관과의 협력을 통해 기술 신뢰성과 상용화를 동시에 추진하고 있습니다.”대표 아이템은 ‘소일라스틱’이라는 친환경 하이브리드 소재다. “건설 현장에서 발생하는 순환토사를 그냥 버리지 않고, 초미세 입자로 전처리해 불순물과 수분을 제거합니다. 그 다음 재활용 플라스틱과 배합해 펠렛 형태로 만드는 독자적인 공정을 개발했습니다. 이 펠렛은 기존 플라스틱과 똑같이 사출·압출·성형이 가능하지만, 원료의 60% 이상(~최대90%)이 재활용 자원이라 환경성과 원가 경쟁력을 동시에 갖추고 있습니다.”소일라스틱의 첫 번째 무대는 건축 분야다. “대표 사례가 소일라스틱 차음 바닥난방 배관패널입니다. 공동주택 입주민에게는 최근 사회적 문제로 떠오른 층간소음을 크게 줄여 쾌적한 주거환경을 제공합니다. 건설사와 시공사 입장에서는 경량기포 콘크리트 양생 공정이 필요 없어 공사 기간을 기존 대비 약 20일 단축할 수 있고, 현장 인건비 절감 효과도 상당합니다. 소일라스틱의 강점은 여기서 끝나지 않습니다. 강도, 내열성, 밀도를 조절해 고객 맞춤형 소재로 활용할 수 있다는 점입니다. 이 특성 덕분에 전자제품의 방진 부품이나 전기차 배터리의 완충재 등 다양한 산업군으로 확장이 가능하며, 현재 건설사, 가전업체, 자동차 부품사와 공동 개발과 적용 테스트를 진행 중입니다. 결국 소일라스틱은 ‘건설 폐기물을 자원으로 전환하면서도 기존 소재보다 뛰어난 성능을 구현하는 기술’이라 할 수 있습니다.”설 대표는 핵심 경쟁력으로 첫째 성능을 꼽았다. “기존 공동주택에 쓰이는 완충재와 모듈화해서 중량 충격음과 경량 충격음의 한 등급 높일 수 있습니다. 경량 충격음과 중량 충격음을 모두 잡는 구조가 핵심입니다.”둘째는 시공 효율성이다. 경량기포 콘크리트 양생 공정이 필요 없어서 시공 기간을 약 20일(기존 시공대비) 줄일 수 있다. 그만큼 현장 인건비 절감 효과가 크고, 건설사 입장에서는 공정 단축이라는 확실한 이점을 제공한다.셋째는 환경성과 원가 경쟁력이다. 원료의 60% 이상(~최대90%)을 순환토사와 재활용 플라스틱으로 구성해 원자재 가격 변동에 덜 민감하고, ESG 요구에도 부합한다.“마지막으로 확장성입니다. 기본적으로 강도와 내화성이 우수한 소재입니다. 거기에 더해 다양한 물성을 조절할 수 있어 건축뿐 아니라 가구, 전자제품의 방진 부품, 전기차 배터리 완충재 등 다양한 산업군에 적용이 가능하도록 커스터 마이징이 가능합니다. 아이템의 가장 큰 경쟁력입니다.”리젠티앤아이는 B2B 시장을 대상으로 하고 있어서, 대형 건설사와의 공동 개발과 현장 실증을 통해 판로를 열고 있다. 단순한 샘플 제안이 아니라, 시공 테스트와 성능 데이터를 함께 제공해 현장에서 바로 쓸 수 있는 신뢰성을 확보하는 방식이다.“건축 분야 외에도 가전, 자동차 부품 등 다양한 산업군의 파트너사와 협력해 적용 범위를 넓히고 있습니다. 이를 위해 산업 전시회, 기술 설명회, ESG 관련 포럼 등에 참여해 잠재 고객층을 직접 만나고 있습니다. 해외는 규제와 주거 형태가 비슷한 아시아 고밀도 주거 시장부터 진출을 준비하고 있으며, 현지 파트너와 합작 형태로 라인 구축과 인증 절차를 병행할 계획입니다. 결국 ‘실증 데이터, 레퍼런스, 확산’이라는 순서를 통해 시장을 확장해 가고 있습니다. 최근에는 먼저 샘플을 요청해 오는 대기업들이 많아지고 있습니다. 세계적으로 친환경적인 요구가 증가하고 있는 것도 리젠티앤아이가 조금씩 발전해 나가는 이유이기도 합니다.”리젠티앤아이는 2024년 엔젤 투자를 받았으며, 같은 해 12월 한국과학기술지주로 부터 시드투자를 받았다. 설 대표는 “설비를 확장 설치해야 사업에 유리하기 때문에 올해 안에 추가 투자유치를 진행하고 있다”고 말했다.설 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “예전에 건설폐기물 중간처리업과 근무하면서 순환토사가 재활용되더라도 품질이 들쭉날쭉하고, 활용처가 제한적인 문제를 많이 봤습니다. ‘이걸 안정적으로 가공해서 고부가가치 소재로 만들 수 있다면 시장성이 크겠다’는 확신이 들었고, 그게 창업의 출발점이었습니다. 코로나가 막 끝났던 시기기도 했고 자금은 정말 적게 시작했습니다. 초기에는 개인 자금과 지인의 도움으로 시작했고, 이후 정부 사업화 사업과 초기 투자, 그리고 대기업과의 공동개발 계약을 통해 운영 자금을 마련했습니다. 최근에는 한국과학기술지주(KST) 등에서 투자를 받아 기술 개발과 사업화를 동시에 추진하고 있습니다.”창업 후 설 대표는 “가장 보람을 느끼는 것은 국내외 최초로 순환토사를 플라스틱화하는 데 성공했다는 점”이라고 말했다.“그동안 순환토사는 건설 현장에서 대량으로 발생하지만 품질이 일정하지 않고 활용처가 제한적이라, 고부가가치 소재로 쓰이지 못했습니다. 리젠티앤아이는 전처리, 초미분화, 배합 공정을 통해 이 한계를 극복했고, 결과적으로 사출·압출·성형 등 기존 플라스틱 가공 방식이 그대로 적용할 수 있는 친환경 하이브리드 소재를 만들었습니다. 이 소재의 잠재력은 건축을 넘어 가전, 모빌리티, 포장재, 인프라 부품 등 다양한 산업군으로 확장될 수 있다는 데 있습니다. 단순한 폐기물 재활용을 넘어 전혀 새로운 산업 생태계를 만들 수 있는 기초 소재를 확보했다는 점이 가장 큰 의미이자 보람입니다.”리젠티앤아이 설 대표를 포함해 7명이 함께하고 있다. 설 대표는 “소재 개발, 생산, 그리고 사업 기획(R&D), 전략 운영까지 필요한 역할을 나눠 맡고 있다”며 “믿고 따라주는 팀원들에게 항상 감사한 마음뿐”이라고 말했다.앞으로의 계획에 대해 설 대표는 “단기적으로는 건축 분야에서 소일라스틱 소재의 상용 레퍼런스를 확실히 만드는 것이 목표”라며 “현재 진행 중인 건설사 협력 프로젝트와 성능 인증 절차를 마무리해 현장 적용 사례를 빠르게 늘려갈 것”이라고 말했다.“중·장기적으로는 건축을 넘어 전자, 모빌리티, 인프라 부품 등으로 적용 범위를 확장할 계획입니다. 특히 해외 진출에 집중하면서, 친환경 건축과 녹색건축 인증을 선도적으로 추진하는 국가 및 기업들과 협력을 강화해 글로벌 시장 진입 속도를 높일 것입니다. 글로벌 친환경 건축 시장은 매년 두 자릿수 성장률을 보이고 있으며, 전기차와 에너지저장장치 등 미래 산업 역시 경량·고성능·친환경 소재에 대한 수요가 폭발적으로 늘고 있습니다. 소일라스틱은 이러한 요구를 충족할 수 있는 최적의 솔루션으로 평가받고 있습니다. 궁극적으로 리젠티앤아이는 순환토사 플라스틱화 기술을 세계적 표준으로 발전시켜, 건설을 비롯한 다양한 산업군에서 반드시 찾게 되는 필수 소재 기업으로 성장하는 것을 목표로 합니다. 이는 단순한 제품 판매를 넘어, 지속가능한 성장과 글로벌 친환경 전환을 견인하는 리더십을 확립하는 과정이 될 것입니다.”리젠티앤아이는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com