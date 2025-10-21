김연경, AI 다이어트 코치 식빵언니로 변신… 필라이즈 앱에서 만난다

헬스케어 스타트업 필라이즈는 10월 18일부터 12월 17일까지 두 달간 자사의 AI 코칭 앱에서 김연경을 모델로 한 ‘AI 식빵언니 코치’를 선보인다고 밝혔다. ‘내 손 안의 AI PT쌤’을 슬로건으로 하는 필라이즈는 이번 협업을 통해 누구나 유명한 셀럽 코치를 개인 코치처럼 곁에 두는 경험을 할 수 있도록 했다.김연경은 앱 속 실제 AI 코치로 등장한다. 이용자들은 김연경을 본 딴 ‘식빵언니’ 코치와 24시간 대화를 나누며 식단·운동 기록에 맞춤형 피드백을 받을 수 있고, 다이어트 고민을 털어놓거나 하루 루틴을 지킬 때마다 응원 메시지와 보상을 받는다.특히 이번에는 김연경 선수의 팬들을 위해 준비된 특별 보상으로 ‘김연경 페이스타임 영상’이 제공돼, 마치 직접 화상 통화를 하는 듯한 친밀감을 느낄 수 있다. 이용자가 대화 중 모은 스티커를 통해 김연경 선수의 친필 손그림이 담긴 대화방 배경 이미지와 움직이는 이모티콘도 잠금 해제할 수 있으며, 이는 필라이즈가 지향하는 ‘내 손 안의 AI PT쌤’과 함께 하는 즐거운 다이어트 경험을 상징적으로 보여준다.지난 18일 공식 은퇴식을 치룬 김연경은 이번 협업을 통해 팬들 앞에 또 다른 방식으로 돌아왔다. 은퇴 후에도 AI 코치로 변신해, 이용자 곁에서 개인 트레이너이자 멘탈 코치로 함께하는 셈이다. 최근 예능 프로그램 ‘신인감독 김연경’으로 화제를 모으고 있는 그는, 이번에는 ‘신인코치’로도 활약하며 또 한 번 팬들에게 새로운 재미를 선사한다.‘배구황제’라는 별명답게 김연경은 세계 무대를 누빈 최고의 운동선수이자, 자기 관리와 포기하는 멘탈의 아이콘이다. 이번 협업에 대해 그는 본인의 유튜브 채널인 ‘식빵 언니’를 통해 “바쁜 일상 속 누군가에게 물어보기 애매한 건강 관리 고민에 대해 채팅으로 언제든 물어보고 답변을 들으며 손쉽게 관리할 수 있는 프로그램" 이라며 "AI 식빵언니 코치가 이용자들의 지속적인 건강관리에 도움이 되기를 바란다"고 밝혔다.필라이즈 신인식 대표는 "필라이즈는 ‘내 손 안의 AI PT쌤’이라는 비전 아래, AI 코칭을 통해 다이어트와 건강관리가 외롭지 않고 즐거운 여정이 될 수 있도록 하고 있다"며, "이번 김연경 선수와의 협업은 그 비전을 한층 더 힘 있고 영감을 주는 방식으로 실현하는 사례가 될 것"이라고 밝혔다.필라이즈는 다양한 인플루언서와의 협업을 통해 AI 코칭 경험을 확장하고 있으며, 지난 8월 가수 브라이언을 AI 셀럽 코치로 기용한 바 있다. 이번 김연경과의 콜라보는 그 세 번째 시도다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com