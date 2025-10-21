위스퍼링 엔젤, 셰프 간귀와 함께하는 프리미엄 페어링 체험 선보여

프리미엄 로제 와인 브랜드 위스퍼링 엔젤은 유명 요리 서바이벌 프로그램에 출연해 간귀로 활약한 현상욱 셰프와 협업해 특별한 미식 경험을 선보인다.프랑스 프로방스 대표 와이너리 샤또 데스클랑에서 탄생한 위스퍼링 엔젤은 프리미엄 퀄리티로 여러 셀러브리티의 사랑을 받아온 세계적인 로제 와인 브랜드다.와인 메이커 패트릭 레옹이 와이너리 내 작은 성당에서 미사를 드리던 중 ‘천사의 속삭임’을 듣고 블렌딩 비율을 완성했다는 일화로도 잘 알려져 있다. 위스퍼링 엔젤은 신선한 레드 베리와 플로럴 노트의 조화, 잘 익은 과일의 과즙이 입안에 맴돌아 와인 입문자는 물론 전문가의 사랑까지 받아왔다.특히, 위스퍼링 엔젤은 로제 와인을 프레시한 빈티지로 경험할 수 있다는 특장점이 있다. 이번 빈티지 2024는 평균보다 다소 온화한 기후와 균형 잡힌 강우량 속에서 자란 포도를 기반으로, 과실 향과 미네랄리티, 섬세한 구조감이 조화를 이루며 뛰어난 밸런스와 프레시함을 선사한다. 또한 부드러운 텍스처와 산뜻한 피니시는 다양한 음식과 완벽한 페어링을 가능하게 하며, 로제 와인의 프레시한 매력을 극대화한 빈티지로 평가받고 있다.현상욱 셰프는 호주와 홍콩의 모던 차이니즈 레스토랑에서 경력을 쌓으며 이색적인 향신료를 현대적으로 재해석하는 요리 스타일로 주목받아왔다. 위스퍼링 엔젤과 현상욱 셰프는 젊은 미식층이 선호하는 마라 향신료를 활용해 위스퍼링 엔젤과 완벽한 조화를 이루는 페어링 메뉴 ‘마라 크림 떡볶이’을 완성했다.위스퍼링 엔젤과 현상욱 셰프가 함께 선보이는 특별한 ‘마라 크림 떡볶이’는 탭샵바 전 지점(도산대로점, 동대문두타점, 여의도점, 청계점, 합정점)에서 연말까지 맛볼 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com