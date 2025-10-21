[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 글로벌 창작자 네트워크 플랫폼 ARTWORKER(아트워커)를 운영하는 ‘리프로덕션’

전지 리프로덕션 대표



리프로덕션은 글로벌 창작자 네트워크 플랫폼 ‘아트워커(ARTWORKER)’를 운영하는 기업이다. 전지 대표(36)는 2025년 1월에 아트워커(ARTWORKER)서비스를 앱스토어에 정식 런칭했다.아트워커는 전 세계 예술가·창작자들이 자신의 작업을 보여주고, 포트폴리오 기반으로 프로젝트를 연결받으며, 커리어를 스스로 운영할 수 있는 플랫폼이다. 음악, 영상, 연기, 디자인 등 다양한 분야의 아티스트들이 ‘기획사 없이’ 자기 경력을 브랜딩하고 수익화할 수 있도록 돕고 있다.“아트워커는 ‘LinkedIn + Spotify’ 구조의 창작자 네트워크 플랫폼입니다. 창작자는 자신의 프로필과 작업을 포트폴리오 형식으로 업로드하고, 글로벌 클라이언트 혹은 동료 아티스트와 직접 연결될 수 있습니다. 브랜딩 툴킷(영문 웹사이트, 명함 등)을 통해 글로벌 진출을 돕고 새로운 프로젝트들을 탐색하고 직접 참여할 수 있는 구조를 제공합니다.”아트워커는 플랫폼에서 실제로 프로젝트(OST, 뮤비, 웹사이트 등)가 성사되며 실매출을 창출하고 있다. 전 대표는 “5분 안에 자신이 가진 작업과 프로모션을 프로필 카드 한장을 만들면서 포트폴리오, 명함, 웹사이트를 고퀄리티로 제작할 수 있는 시스템이 있다”며 “현재 17개국에서 다운로드가 발생했고 다양한 분야의 아티스트 및 클라이언트가 함께하고 있다. MOU도 진행 중”이라고 말했다.아트워커는 크리에이터 중심 인스타그램 채널, 콜라보 캠페인, 공모전 등을 통해 자연스러운 사용자 유입을 유도하고 있다.“오프라인의 다양한 행사를 중심으로 직접적인 아티스트 유입을 유도합니다. PGK 등 실제 브랜드 및 제작자와의 협업 프로젝트를 통해 B2B 마케팅도 동시에 진행하고 있습니다.”리프로덕션은 현재까지 총 10억 원의 투자를 유치하였으며, 2025년 하반기에는 Pre-A 라운드 투자 유치를 계획 중이다.전 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “기획사 시스템 외에도 아티스트가 ‘스스로 경력을 만들 수 있는 인프라’가 필요하다고 느꼈습니다. 과거 엔터테인먼트 업계와 다양한 예술 분야의 경험을 바탕으로 겪었던 불합리한 구조를 직접 개선하고 더불어 다가오는 시대를 대비하고자 창업을 결심했습니다. 초기 자금은 초기 엔젤 투자(3억원), 정부지원금(제주창업자금 1억원 등)으로 조달했습니다.”창업 후 전 대표는 “실제로 플랫폼에서 매칭된 신인 아티스트(배우, 모델)이 광고모델로 데뷔하고, OST 작업이나 브랜드 캠페인을 통해 수익을 얻는 모습을 보며 단순 플랫폼이 아닌 기회가 탄생하는 구조를 만들고 있다는 보람을 느낀다”며 “직접 유저들의 자발적인 참여와 응원을 받을 때마다 서비스의 방향성에 확신을 갖게 된다”고 말했다.리프로덕션은 총 7명 규모로 자체 콘텐츠 제작 및 플랫폼 운영을 병행하고 있다. 앞으로의 계획에 대해 전 대표는 “2025년 하반기 구독·툴킷 상품화를 유료전환 모델로 고도화할 것”이라며 “2026년 동남아·일본 해외 지역 크리에이터 파이프라인 확보하고 2027년 아티스트 10만명 이상 확보, 브랜드 협업 300건 이상 목표”라고 말했다. 덧붙여 “장기적으로는 새로운 시대의 창작 생태계의 인프라 플랫폼으로 성장하고 싶다”고 말했다.리프로덕션은 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고 기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com