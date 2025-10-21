[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] AR 콘텐츠 제공 서비스를 운영하는 스타트업 ‘서사로운’

이정아 서사로운 대표



자체 구축한 비설치 웹 기반의 AR 콘텐츠 제공 서비스 운영을 위한 솔루션 '웨버'를 활용

역사, 미술, 관광 분야의 AR 실감 콘텐츠 다수를 제작하고 운영

서사로운은 AR 콘텐츠 제공 서비스 운영을 전문으로하는 스타트업이다. 이정아 대표가 2022년 5월에 설립했다.이 대표는 “자체 구축한 비설치 웹 기반의 AR 콘텐츠 제공 서비스 운영을 위한 솔루션 ‘웨버(WEVER)’를 활용한다”며 “현실과 디지털 세계를 융합한 AR 콘텐츠 토탈 패키지(디지털 복원, AR 아트, AR 관광, AR 큐레이션 등)로 사람들의 생활을 가치 있고 재미있게 바꾸는 기업”이라고 소개했다.“MZ 세대들이 열광하는 SNS 기반 AR 경험을 국내외에서 선도하기 위해 캐릭터 IP 사업 노하우를 활용하고 있습니다. 글로벌 유명 캐릭터 IP를 접목한 IP피규어 x ‘AR매직카드’ 서비스를 진행하면서 실물 굿즈와 AR 디지털 가상 콘텐츠가 결합한 새로운 라이선싱 시장을 열어가고 있습니다.”서사로운은 AR 콘텐츠 제공 서비스를 통해 역사, 미술, 관광 분야의 AR 실감 콘텐츠 다수를 제작하고 운영한다. AR 큐레이션 서비스, IP피규어 x ‘AR매직카드’ 서비스, 역사·미술분야 AR 실감 콘텐츠 제작 및 서비스, 독립 역사 상징물 AR 복원, AR 아트 전시, 소장용 AR 컬렉션, AR 관광 콘텐츠 등 다양한 사례를 만들고 있다.“웨버(WEVER)는 비설치 웹 기반의 AR 콘텐츠 제공을 위해 AR 콘텐츠 제작·관리·운영을 통합하는 최초의 ‘AR 콘텐츠 제공·운영 서비스’입니다. 비설치 웹기반의 스튜디오(Studio) 및 AR 콘텐츠 관리 시스템(CMS)을 활용하여 개발자의 코딩없이 GUI 환경에서 AR 콘텐츠를 저작, 관리는 물론 독자적인 ‘AR 콘텐츠 제공 서비스 운영시스템’으로 실질적인 웨버(WEVER) 서비스를 운영까지 직접 할 수 있습니다.”서사로운 이 대표는 지난 2월 '제99회 도쿄 인터내셔널 기프트쇼 봄 2025'에 초청받아 "한국 캐릭터 동향과 'AR GIFT'를 활용한 마케팅 전략"이라는 주제로 강연했다. 지난해 12월에는 이 대표가 축적해 온 네트워크 및 글로벌 사업 역량으로 일본 IP 비즈니스 대표 기업인 카미오재팬과 국내 IP 유통관련 MOU를 체결한 바가 있다.“엔젤투자로 5,000만원을 받았고, 2025년에 초기창업패키지와 MYSC에서 운영하는 K-camp에 참여하고 있습니다. IP나래 프로그램을 통해 ‘AR 콘텐츠 저작, 관리, 운영 통합 솔루션 시스템 및 그 방법’에 관한 특허를 출원중입니다. 기술 개발과 서비스 개발을 위하여 앞으로 1~3억원을 투자 유치하고 TIPS 추천을 받고자 합니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “한국과 일본을 오가며 캐릭터 IP 라이선싱 업계에서 다양한 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. IP 프로모션을 위해 새로운 매개체(아이템)가 필요하다고 느끼고 오랜 시간 고민하던 끝에 현실과 디지털 콘텐츠를 융합하는 AR 기술력의 매력과 가능성을 보게 됐습니다.”서사로운은 다년간 글로벌 비즈니스를 진행해 온 이 대표를 포함하여 국내 IP 콘텐츠와 아트 분야의 대표 전문가들이 모인 기업이다. “삼성전자 128개국 운영 디자인 총괄 경력의 콘텐츠 기획 전문가와 전시 기획 및 실감콘텐츠 분야에서 다양한 경력을 쌓은 PM, 국내 대표 아트마켓에서 활약한 우수인재가 모였습니다. 역량 있는 임직원들의 파워로 서비스 시장을 개혁, 확장해 나갈 것입니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “국내 IP·문화자산(K-컬쳐)을 활용한 다양한 AR 콘텐츠를 생산하고 글로벌 시장 진출을 위한 교두보 역할을 할 것”이라며 “창작 콘텐츠의 다양성 확대와 시장 진출의 기회를 넓혀가고 싶다”고 말했다.“전에 없던 새로운 개념의 AR 콘텐츠 토탈 패키지를 유튜브와 같이 AR 콘텐츠를 대표하는 플랫폼으로 만들고 싶습니다.”서사로운은 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 선정됐다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com