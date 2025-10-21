[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 섬의 문제를 섬의 자원으로 풀어내겠다는 의지를 담은 기업 ‘섬루션’

전성환 섬루션 대표



지역 자원 기반의 친환경 기술을 바탕으로 생분해성 해양 부표를 개발

제주도 내 해녀 공동체, 어촌계, 환경단체 등과 제품 실증을 주기적으로 진행

섬루션(SUMLUTION)은 ‘SUM(섬)’과 ‘SOLUTION(해답)’의 합성어로, 섬의 문제를 섬의 자원으로 풀어내겠다는 의지를 담은 기업이다. 전성환 대표(27)가 2024년 5월에 설립했다.전 대표는 제주대학교에서 언론홍보학과와 사회복지를 전공하며 지역사회에 대한 문제의식을 가졌다. 특히 제주 바다의 환경 문제와 점점 심각해지는 해양쓰레기 문제를 접하며 실질적인 해결책을 고민하게 됐다. 그 과정에서 각 지역에서 재배되는 버섯 폐배지, 그리고 해안에 쌓여 방치되는 해조류 부산물을 접하게 되었고, 이 자원들이 단순 폐기물이 아닌 해양을 지키는 새로운 자원이 될 수 있다는 가능성을 발견했다.“섬루션은 이러한 지역 자원 기반의 친환경 기술을 바탕으로 생분해성 해양 부표를 개발하고 있습니다. 이는 기존 스티로폼 부표가 가지고 있는 미세플라스틱 유발, 회수 불가능, 어업환경 훼손 문제를 근본적으로 해결하는 대안입니다. 더불어 부표에 GPS 위치 추적 기능을 탑재해 수거 효율을 높이고 해양쓰레기 데이터 기반 대응 체계까지 확장하고자 합니다. 단순한 제품 생산을 넘어서, 환경-기술-교육-디지털이 융합된 지역 기반 순환 모델을 구축하는 것이 핵심 전략입니다.”현재 섬루션은 제주도 내 해녀 공동체, 어촌계, 환경단체, 그리고 청년단체 및 기술 협력사들과 함께 제품 실증, 정책 제안, 환경교육 활동, 친환경 홍보 캠페인 등을 유기적으로 진행 중이다. 또한 제주를 시작으로 향후 동남아시아 해양 국가를 중심으로 한 글로벌 시장 진출을 준비하고 있으며, 지역 문제를 로컬에서 해결하는 동시에 글로벌 전환이 가능한 ESG 기술 기반 스타트업으로 성장하고자 한다.“섬루션의 비전은 단순히 ‘친환경 제품을 잘 만드는 회사’가 아닌, 지역의 자원을 순환시키고, 환경과 사람을 연결하며, 기후위기에 대응하는 대안을 제시하는 팀이 되는 것입니다. ‘작은 섬에서 시작된 작은 해결책이, 바다를 지키는 커다란 변화가 되기를’ 바라는 마음으로 오늘도 도전하고 있습니다.”섬루션이 개발하고 있는 주력 아이템은 ‘생분해성 친환경 해양 부표’다. 이 부표는 제주에서 발생하는 버섯 폐배지와 해조류 부산물(주로 괭생이모자반)을 주원료로 해 제작되며, 기존에 양식장과 어업에 사용되던 스티로폼 부표의 환경적 문제점을 해결하고자 고안된 제품이다.“기존 스티로폼 부표는 시간이 지남에 따라 쉽게 부서지며, 미세플라스틱이 되어 해양 생태계와 어업환경에 심각한 피해를 줍니다. 특히 제주에서는 해녀 작업장 주변, 양식장 해역, 갯바위 근처에서 다량의 스티로폼 쓰레기가 발견되고 있으며, 이 쓰레기들은 회수가 어렵고 소각이나 매립에도 비용과 환경적 부담이 큽니다. 이에 버섯 재배 후 버려지는 배지를 압축·가공하여 부력체로 활용하고, 해조류 부산물을 보강재 및 외피 처리 소재로 사용해 자연 분해되면서도 일정 기간 이상 부력을 유지할 수 있는 부표를 개발하고 있습니다.”섬루션은 제주 내 환경단체와의 협력을 통해 부력, 내구성, 분해성 테스트를 거쳐 시제품을 제작했고, 실증 실험을 위한 해양 부착 테스트와 인증 절차를 병행하고 있다. 이 부표는 사용 후 일정 기간이 지나면 자연 분해되어 비료나 가축 사료 등으로 전환이 가능하다는 장점이 있다.“이를 통해 ‘사용–회수–재활용’이 가능한 선순환적 해양 부표 시스템을 구축하고자 합니다. 또한 부표에 GPS 모듈을 장착하여 표류 위치 추적, 수거 효율성 향상, 해양 쓰레기 모니터링에도 활용할 수 있습니다. 단순한 친환경 제품을 넘어서, 아이템은 지속가능한 자원 순환, 디지털 해양 데이터 활용, 지역 자원 활용을 통한 지역경제 활성화, 그리고 기후위기에 대응하는 그린 인프라 구축이라는 복합적 가치를 담고 있습니다. 해양 부표는 한국뿐 아니라 전 세계적으로 매년 수백만 개 이상 사용되며, 특히 동남아 양식장 시장에서의 수요가 큽니다. 따라서 섬루션의 부표는 단순한 지역 기반 제품이 아닌, 글로벌 확장성과 기술적 차별성을 모두 갖춘 해양 ESG 아이템입니다. 앞으로는 이 부표를 기반으로 해양 감시·정화 솔루션, 환경교육 프로그램, 부표 회수 인센티브 시스템 등으로 확장할 계획입니다.”섬루션의 친환경 부표가 가진 경쟁력은 단순히 ‘대체 소재’에 그치지 않고, 기술적·환경적·사회적 가치가 융합된 솔루션이라는 점이다. 첫 번째 경쟁력은 소재의 차별성이다. 기존 스티로폼 부표는 석유계 플라스틱으로 제조되며, 분해가 되지 않아 심각한 해양 오염을 유발합니다. 반면 섬루션 부표는 버섯 폐배지(균사체 기반 셀룰로오스)와 해조류 부산물이라는 생물 기반 자원을 활용해 생분해성은 물론, 탄소 중립 실현에도 기여할 수 있는 원천 기술을 갖추고 있다.두 번째 경쟁력은 지역 밀착형 순환구조다. 제주에서 버려지는 자원을 원료로 사용하고, 도내 어촌계 및 환경단체와 협업하여 생산–실증–회수 전 과정을 제주에서 해결한다. 이는 수입 원자재 의존도를 낮추고, 지역경제 활성화 및 자원 순환 모델 구축이라는 공공적 가치를 동반한다.세 번째는 디지털 융합 요소다. 부표는 GPS 기반 위치 추적 기능을 탑재하여 표류 상황을 실시간으로 파악할 수 있고, 향후 해양쓰레기 데이터 수집, 수거 동선 최적화, 정책 대응 근거로 확장이 가능하다. 이는 단순한 부유체를 넘어, 디지털 해양환경 관리 솔루션으로 진화할 수 있는 기반이다.네 번째는 생산 이후의 확장성이다. 사용 후 회수된 부표는 퇴비, 비료, 가축사료 등으로 전환할 수 있으며, 실제 제주 해녀들과의 인터뷰를 통해 ‘버려지는 자원도 다시 쓸 수 있다면, 기꺼이 바꿀 의향이 있다’는 긍정적인 반응을 얻고 있다. 즉, 제품의 ‘끝’이 자원의 ‘시작’이 되는 완전 순환 구조를 갖춘 것이 또 하나의 경쟁력이다.마지막으로, 섬루션은 ‘단순히 제품만 만드는 팀이 아니다’라는 것이다. “해양 환경교육, 시민 참여형 캠페인, ESG 실천 콘텐츠 등 다양한 비즈니스 확장성을 갖추고 있으며, 이는 부표를 하나의 ‘해양 환경 브랜드’로 자리잡게 할 중요한 요소입니다. 기술력, 현장성, 공공성, 콘텐츠, 확장성까지 갖춘 것이 섬루션 아이템의 핵심 경쟁력입니다.”섬루션의 판로 전략은 1단계 제주 로컬 실증, 2단계 공공조달 및 B2G 진입, 3단계 글로벌 ESG 진출이라는 로드맵을 중심으로 전개되고 있다. 가장 먼저, 제주 바다의 문제에서 출발한 제품이기 때문에 도내 어촌계, 해녀조합, 해양 관련 부서와의 협업을 통해 실사용 기반을 마련하고 있다.현재 김녕리 어촌계와 제주도청 해양수산과와 파일럿 실증을 진행하기 위해, 사용자 피드백과 제품 보완을 동시에 수행하고 있다.“두 번째는 정책 기반 판로 개척입니다. 해양수산부와 제주특별자치도에서 운영하는 바다환경지킴이 사업, 양식장 친환경 인증제, 어선 환경개선 지원사업 등과 연계해 부표의 B2G 납품 경로를 확보하고 있으며, ESG 도입을 준비 중인 공공기관 및 공기업 대상 제안서도 병행하고 있습니다. 세 번째는 콘텐츠 중심의 브랜드 마케팅입니다. 섬루션은 섬크루(SUM:CREW)라는 자체 서포터즈를 운영하며, 인스타그램, 블로그, 유튜브 등 SNS 플랫폼에서 스토리텔링 기반 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 환경 문제에 대한 관심이 높은 MZ세대와 청년층을 타깃으로, 플로깅 영상, 카드뉴스, 친환경 굿즈 마케팅 등을 연계하고 있으며, 이를 통해 자연스럽게 제품 브랜드 인지도를 확산시키고 있습니다.”또한 오프라인 홍보로는 환경 관련 박람회 및 엑스포 참가를 통해 기업 B2B 미팅을 추진하고 있으며, 2025년 하반기부터는 와디즈 펀딩 및 ESG 전문 플랫폼 입점도 검토하고 있다. 특히 동남아시아의 스티로폼 규제 국가(베트남, 필리핀 등)를 대상으로 한 해외시장 진출 타당성 조사와 파트너사 매칭 사업도 추진 중이다.“섬루션은 단순한 사업이 아니라, 환경문제를 이해하고 동참할 수 있는 판로를 설계하는 방식으로 마케팅을 실행하고 있습니다. 판로는 곧 '관계'라는 생각으로, 기술과 사람, 지역과 정책, 환경과 콘텐츠를 연결하는 다층적 전략을 펼치고 있습니다.”전 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업을 결심하게 된 계기는 제주 바다의 쓰레기 문제를 직접 눈으로 본 순간이었습니다. 전공은 언론홍보였지만, 제주에서 나고 자라며, 지역과 환경에 관심이 많아졌고 다양한 현장 활동에 참여해 왔습니다. 플로깅이나 해양 정화 캠페인에 자주 나가며 ‘왜 이렇게 많은 스티로폼이 계속해서 바다에 떠다니는 걸까’라는 의문을 품게 되었습니다. 직접 해녀들과 인터뷰를 진행하며 스티로폼 부표가 해양 플라스틱의 주범이라는 사실을 마주하게 되었습니다. 그러던 중, 제주에서 한창 키우던 버섯 키트 사업을 통해 폐배지가 다량으로 버려지고 있다는 사실을 알게 되었고, 이 두 문제를 연결하면 '문제를 자원으로 바꾸는 창업'이 될 수 있겠다는 확신이 들었습니다. 즉, 쓰레기에서 쓰레기를 줄이는 제품을 만드는 것, 이것이 창업 출발점이었습니다.”창업 후 전 대표는 “가장 큰 보람은 상상했던 아이디어가 실제 현장에서 쓰이고 있다는 점”이라며 “만든 부표 시제품이 바다에 떠 있는 모습을 처음 보았을 때, 단순한 기술 이상의 감동이 있었다”고 말했다.“특히 환경 문제는 너무 크고 복잡해서, 개인이 뭘 해도 소용없다는 인식이 많은데 섬루션을 통해 누군가가 변화를 시작할 수 있다는 희망의 단서를 제공하고 있다는 점에서 큰 의미를 느낍니다. 또한 창업하면서 다양한 사람들과 연결되고 있다는 점도 뜻깊습니다. 기술자, 환경운동가, 행정 관계자, 해녀, 농부, 디자이너, 학생 등 이전에는 한자리에서 만나기 어려웠던 이들이 ‘바다’라는 하나의 문제를 두고 함께 모이는 순간들이 너무 소중합니다. 무엇보다도, 문제만 말하던 사람이 아니라 해결의 한 조각을 직접 만들어내는 사람이 되었다는 점에서 큰 자부심을 느낍니다. 작은 스타트업이지만, 사회적 변화의 물결에 첫 파동을 줄 수 있다면 그 자체로 충분하다고 생각합니다.”현재 섬루션은 전 대표를 포함해 총 4명의 핵심 멤버가 함께하고 있다. 각자가 다른 전문성과 역할을 맡아 유기적으로 움직이고 있는 작지만 탄탄한 스타트업 팀이다.앞으로의 계획에 대해 전 대표는 “섬루션은 제주에서 시작된 작은 해양 솔루션이 국내를 넘어 세계 바다로 확장되는 것을 목표로 하고 있다”며 “우선 2025년 하반기까지의 단기 목표는 친환경 부표의 성능 고도화와 인증 획득, 그리고 도내 B2G 납품 시작이다. 이를 위해 제주도 내 어촌계 및 해녀 조합과의 실증을 확대하고 해양수산부의 ‘친환경 양식 인프라’ 정책과 연계한 공급 기반을 마련하고 있다”고 말했다.“2026년까지의 중기 계획은 국내 친환경 해양 인프라 시장에서의 확실한 입지를 확보하는 것입니다. 제주뿐만 아니라 전남·경남 연안 양식장, 연근해 어업단체 등과의 협업을 통해 공급망을 확장하고, 정부·지자체와 함께 ‘폐부표 회수–친환경 부표 보급–자원순환 체계’를 정책화하고자 합니다. 이 시기에 맞춰 Pre-A 투자 유치와 대량생산 체계 확립, 그리고 부표 외 제품군 확장도 준비하고 있습니다. 장기적으로는 글로벌 진출이 핵심 비전입니다. 특히 스티로폼 사용을 규제하고 있는 동남아시아 국가(베트남, 필리핀, 인도네시아 등)를 1차 수출 타깃으로 설정하고, 해양환경 NGO, 국제기구, ESG 기반 수산 기업들과의 전략적 제휴를 모색하고 있습니다. 더 나아가 친환경 부표를 기반으로 한 해양 쓰레기 수거 시스템, GPS 추적 서비스, 회수 인센티브 앱 등 디지털 해양 관리 플랫폼으로의 확장도 준비 중입니다. 비즈니스 외적으로는, 지속해서 환경교육과 시민참여 캠페인도 강화할 예정입니다. 제품을 넘어, ‘의미 있는 소비와 실천이 연결되는 브랜드’로서 섬루션을 키워나가는 것이 저희의 최종 목표입니다. 바다에서 시작된 작은 변화가, 지역을 바꾸고 지구를 바꾸는 흐름이 되기를 기대하고 있습니다.”섬루션은 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com