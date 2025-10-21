[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] K-뷰티 제품을 B2B로 제공하는 플랫폼 ‘BloomingSeoul’을 운영하는 ‘스와퍼’

임진규 스와퍼 대표



BloomingSeoul, 중앙아시아 시장 중 우선 카자흐스탄에 집중하는 서비스

카자흐스탄 현지 팀원과 함께 SNS 콘텐츠를 기반으로 화장품 브랜딩을 확대

스와퍼는 K-뷰티 제품을 B2B로 제공하는 플랫폼 ‘BloomingSeoul’을 운영하는 기업이다. 임진규 대표(44)가 2022년 7월에 설립했다.BloomingSeoul은 중앙아시아 시장 중 우선 카자흐스탄에 집중하는 서비스다. “카자흐스탄 시장은 아직 글로벌 플랫폼이 전파되지 못한 미개척 산업이 많이 있습니다. 스와퍼는 다양한 산업 중 한국의 뷰티산업 성장 흐름을 활용합니다. 카자흐스탄 알마티를 허브로 중앙아시아 뷰티 인프라 확대를 위해 빠르게 움직이고 있습니다. 기술이나 비즈니스 모델보다는 실행 속도와 현지 네트워킹 그리고 로컬화 전략으로 경쟁력을 확보하고 있습니다.”스와퍼는 카자흐스탄 현지 팀원과 함께 SNS 콘텐츠를 기반으로 화장품 브랜딩을 같이 확대하고 있다. “이번에 (동국제약) 마데카21, (LG생활건강) CAREZONE, 코드글로컬러 브랜드를 러시아어 및 카자흐어로 브랜딩을 해 B2B 수요 촉진을 도모할 생각입니다. 아울러 제휴된 브랜드는 카자흐스탄 한국신 편의점 IU마켓 24와 협업해 오프라인에서 구매할 수 있습니다. 추후에는 현지 택배 물류가 미흡한 환경에 대응하기 위해 플랫폼에서 구매 후 편의점에서 픽업하는 모델도 확대 예정입니다.”스와퍼는 올해 비즈니스 검증 및 브랜드사 제휴에 집중 후 내년 상반기까지 회사 가치 500억원 달성을 목표로 하고 있다.“투자금은 한국부터 중앙아시아 내 물류 수직계열화를 위한 비용 및 브래드사 제품 사입을 통한 단가 경쟁력을 확보하는 데 사용될 예정입니다.”임 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “나만의 아이템을 실행하고 싶은데 직장인은 한계가 있었습니다. 주도적으로 아이디어를 실현해 보고 싶어서 창업을 결심했습니다.”스와퍼 임 대표를 포함해 총 3명으로 구성되어 있다. CTO는 현재 군인 신분으로 내년 제대 후 본격적으로 합류 예정이며 COO는 한국에서 유학 생활을 하는 카자흐스탄 팀원으로 뷰티산업에 이해도가 높은 팀원이다.앞으로의 계획에 대해 임 대표는 “BloomingSeoul이 중앙아시아 No.1 뷰티 도매플랫폼으로 성장하는 것이 목표”라고 말했다.스와퍼는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com