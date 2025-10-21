[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 자동차 분야 온디바이스(On-device) AI 제어용 소프트웨어 개발하는 ‘오토엔에스’

김병수 오토엔에스 대표



CPU 연산량이 적은 MCU에 AI 소프트웨어을 최적으로 탑재 부품 원가경쟁력 높여

현재 차량용 터치에 이 부분을 수행하고 있고 영상 분야까지 확대할 예정

오토엔에스는 자동차 분야 온디바이스(On-device) 인공지능(AI) 제어용 소프트웨어 개발하는 기업이다. 김병수 대표(56)가 2024년 2월에 설립했다.“자동차 제어기는 크게 내비게이션 또는 자율주행기와 같은 HPC(High Performance Computer)와 같은 고급 제어기도 있지만 일반적인 제어기는 MCU라는 전자부품이 들어가고 이곳에 소프트웨어 탑재되고 있습니다. 이러한 제어기는 차량에 따라 수십 개에서 최대 100개까지 탑재되고 있습니다. 최근 급속한 인공지능 발전에 따라 클라우드에서 연산되는 LLM(Large Language Model) 이라는 거대 AI 분야도 있지만, 자동차의 실시간 특성에 맞게 온디바이스 AI라고 서버에 연동되지 않고 AI 기능을 활용하는 분야가 있습니다.”오토엔에스는 차량에 들어가는 전장품에 온디바이스 AI를 접목하여 고전적인 알고리즘이 충분하게 해결하지 못한 소프트웨어의 양산 품질 혁신을 추진하고 있다. 현재 차량용 터치에 이 부분을 수행하고 있고 향후 차량 영상 및 밧데리 관리 제어 분야 등 다양한 영역으로 확대할 예정이다.온디바이스 AI는 기기에 탑재(On-Device)된 AI를 말한다. 온디바이스는 별도의 클라우드 서비스나 외부 상호작용 없이 기기 내에서 인공지능 사전학습 모델을 구동하는 기기다. 이에 반해, ChatGPT 등의 인공지능 기술은 최소 수백억개 이상의 매개변수를 가진 모델을 사용하므로 이를 저장하고 처리할 수 있는 저장장치 및 RAM(VRAM), 그리고 이를 연산할 수 있는 고성능 컴퓨팅 성능이 필요하다. 즉 사용자의 입력을 GPU, NPU, TPU 등이 집적된 데이터 센터로 보내 연산을 수행하고 그 결과를 다시 사용자에게 보내주는 클라우드 방식으로 작동한다. 하지만 이러한 방식은 사용자가 몰려 데이터 센터의 연산 능력이 부족해지면 서비스 장애가 발생할 수도 있고, 이에 따른 응답시간이 길어지며 인터넷 연결이 불가능한 환경에서는 사용할 수 없다는 단점이 있다.이에 반해 자동차의 대부분의 기능은 실시간성이 필요하기 때문에 온디바이스 인공지능 필수적이다. 즉 기기 자체에 인공지능 모델을 탑재하여 자체적으로 연산을 수행하여 인터넷 연결 없이도 결과를 얻으며 빠르게 동작할 수 있다는 점이다. 에어백 전개나 브레이크 제동 같은 경우를 생각하면 당연한 상황일 것이다.김 대표는 “CPU 연산량이 적은 MCU(Microcontroller)에 AI를 최적으로 탑재하는 것이 오토엔에스의 경쟁력”이라고 강조했다.“자동차의 B2B 특성상 기존 현대자동차 관련 제품을 납품하고 있는 Tier1인 I사를 대상으로 마케팅을 하고 있습니다. 해당 회사 임원으로 근무하며 개발실장을 담당한 경험도 있습니다.”김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “자동차 부품 개발 관련 업무를 30년 정도 수행했습니다. 현대모비스 포함 현대자동차 Tier1들에서 자동차 전장품을 개발했습니다. 직장생활 30년을 마무리하고 사업은 꼭 해봐야 할 것 같아서 창업에 도전했습니다. 관리자보다는 실무 개발자의 삶을 다시 살고 싶었습니다. 아들들도 다 커서 성인이 되고 나름 가정도 안정되어서 이제 제가 하고 싶은 일을 하고 싶었습니다.”앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “30년 직장생활에서 배운 경험을 바탕으로 스타트업에서 추진하는 기술개발 계획을 단계별로 진행할 예정”이라며 “영상과 배터리 분야 등 자동차 내에 온디바이스 AI 적용 범위를 확대하여, 나름 대한민국의 자동차 전장품 기술경쟁력을 한층 높이고 싶다”고 말했다.오토엔에스는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com