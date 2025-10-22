베스티안, '써마엑스퍼트 앰플' 출시

(주)피씨지더마사이언스의 열노화 케어 브랜드 ‘베스티안(BESTIAN)’은 기저막 케어 솔루션 베스티안 컴플렉스를 핵심 성분으로 하는 ‘써마엑스퍼트 앰플’을 출시했다고 밝혔다.베스티안은 ‘화상 치료’를 전문으로 하는 베스티안 화상 전문 병원 재단의 관계사로, 화상 치료 경험과 임상 데이터를 기반으로 열 손상으로부터 피부를 보호하고 회복을 돕는 더마 코스메틱 제품을 개발하고 있다.써마엑스퍼트 앰플의 핵심 성분 ‘베스티안 컴플렉스’는 피부 주요 구성 물질 ECM 유사 성분을 화장품 원료화하여 적용한 니도맥스와 마이크로바이옴 복합물인 써마좀 배합으로 완성된 베스티안의 독자 배합 성분이다. 해당 컴플렉스는 특히 열에 의해 손상된 피부의 기저막을 회복시킨다.베스티안 써마엑스퍼트 앰플 개발자는 "무더웠던 여름 동안 열로 인해 손상된 피부는 시간이 지날수록 피부 기저막을 손상시켜 노화를 가속화 한다"며 "건조하고 추워지는 요즘, 주름이 많아지고 탄력이 떨어지는 피부로 고민하는 많은 이들에게 써마엑스퍼트 앰플이 건강한 피부 복원에 도움을 줄 것"이라고 설명했다. 이어 "화상 전문 병원의 기술력을 담은 만큼 무려 44가지의 임상 테스트를 통해 다양한 효능을 입증했다"고 전했다.한편 베스티안 써마엑스퍼트 앰플은 오는 10월 23일 롯데홈쇼핑을 통해 런칭된다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com