리포트마이바디, 인체 리듬 기반 두 가지 루틴 솔루션 출시

프리미엄 웰니스 브랜드 리포트마이바디(Report My Body)가 현대인의 생체 리듬을 기반으로 설계된 ‘두 가지 루틴 솔루션’을 출시했다.이번에 공개된 제품은 ‘MEMORY G 글루타치온’과 ‘BODY M 식물성 멜라토닌’으로, 각각 낮과 밤의 생리적 리듬에 맞춰 집중력과 피부 생기, 수면과 회복을 돕는 기능성 루틴 제품이다.‘MEMORY G’는 천연 발효 효모 유래의 환원형 글루타치온을 리포좀 공법으로 감싸 체내 흡수율을 높인 것이 특징이다. 리포좀은 인지질 이중층 구조로 유효 성분이 산화나 분해 없이 세포 내로 전달될 수 있도록 도와준다.제품에는 비타민 C와 E, 엘라스틴 펩타이드, 히알루론산, 아미노산 복합체 등이 포함된 8중 포뮬러가 적용되어, 항산화와 보습, 탄력 관리를 동시에 지원한다.‘BODY M’은 멜라토닌 성분을 직접 투입하지 않고, 천연 원료를 통해 체내 멜라토닌 생성을 유도하는 방식으로 구성됐다. 세인트존스워트 추출물과 트립토판 등의 아미노산이 세로토닌 전환을 촉진하며, 로즈마리, 페퍼민트, 목화씨유 등 허브 성분이 신경 안정과 스트레스 완화를 돕는다. 여기에 비타민 B6, B12, 아연 등 미네랄 성분이 에너지 대사와 신경 균형 유지에 기여한다.리포트마이바디 관계자는 "리포트마이바디의 제품은 몸과의 대화를 과학적으로 해석하는 웰니스 루틴에서 출발했다"며 "기능성 건강기능식품을 넘어 하루의 리듬을 회복하는 감성적 웰니스 브랜드로 확장할 계획"이라고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com