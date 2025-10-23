사진= DBSA 최종 프로젝트 시연(DB하이텍 현직자 참관) /제공= 인천인력개발원

[사진= 실무 교육이 이뤄지는 인천인력개발원 외부 전경 / 제공= 인천인력개발원

국내 시스템 반도체 기업 DB하이텍이 대한상공회의소 인천인력개발원과 함께 운영하는 반도체 전문 인재 양성 프로그램 ‘Dream Big Semicon Academy(DBSA)’이 실무형 교육 모델로 자리매김했다.DB하이텍은 1997년 설립 이후 전력반도체, 이미지센서 등 고부가가치 제품군을 중심으로 파운드리 분야에서 독보적인 기술력을 갖춰왔으며, 미래 산업 경쟁력 강화를 위해 인재 육성을 핵심 전략으로 삼고 투자를 이어가고 있다.DBSA는 반도체 산업 현장에서 바로 활용 가능한 기술을 교육하는 실무 중심 프로그램으로, DB하이텍과 인천인력개발원이 공동 설계한 커리큘럼에 따라 이론 교육과 장비 실습, 공정 시뮬레이션, 전기회로 테스트, PDK 기반 설계 실습, 현직자 멘토링 등이 체계적으로 운영된다. 반도체 경험이 부족한 청년들에게도 선도기업 수준의 기술 역량을 단계적으로 학습할 수 있는 기회를 제공한다는 점에서 높은 관심을 받고 있다.교육과정에 대한 만족도도 매우 높다. 특히 PLC, SCADA, EPLAN 등 반도체 자동화 시스템 운영에 필요한 소프트웨어 실습을 통해 실제 현장과 유사한 환경에서 학습했던 점을 가장 의미 있는 경험으로 꼽았다. 단순한 이론 중심이 아닌 웨이퍼 가공, 장비 유지보수, 공정 데이터 분석 등 실무 중심의 장비 실습이 병행되면서 산업 현장을 이해하는 폭이 넓어졌다는 평가다.DB하이텍 채용 담당자는 "DBSA 수료생은 문제 해결력과 현장 적응력이 뛰어나 채용 과정에서 긍정적으로 평가된다"며 "교육 성과와 면접 결과는 실제 채용 전형에 적극 반영하고 있으며, 기업 입장에서도 신입사원 교육 시간을 단축할 수 있어 실효성이 높다"고 설명했다.DBSA는 훈련비 전액 지원을 비롯해 훈련장려금 지급, DB하이텍 현직자 멘토링, 교육 수료증 발급, 특별채용 전형 및 서류전형 면제 등의 혜택을 제공해 청년들에게 실질적인 성장 기회를 제공하고 있다. 일부 교육생은 반도체·전기 관련 자격증 취득도 병행하며 기술 기반을 더욱 공고히 다지고 있다.DB하이텍은 DBSA를 단순한 직업훈련이 아닌 미래 반도체 산업을 준비하는 장기적인 투자로 바라보고 있으며, 산업 인력난 해소와 기술 경쟁력 제고에 기여하겠다는 의지를 밝혔다.인천 남동국가산업단지 내에 위치한 대한상공회의소 인천인력개발원은 1996년 개원 이래 기계, 전기·전자 등 국가기간전략산업 기반의 실업자 재취업 중심 훈련을 운영해왔으며, 누적 훈련생 10,955명 중 7,703명이 취업에 성공하는 등 지역 산업과 인재 양성에 꾸준히 기여해왔다.Dream Big Semicon Academy 3기 모집은 11월 중 시작될 예정이며, 자세한 내용은 DB하이텍 채용사이트 또는 인천인력개발원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com