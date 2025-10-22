[2025 서울대학교 캠퍼스타운 스타트업 CEO] 글로벌 유저에게 신뢰할 수 있는 정통 사주 서비스를 제공하는 스타트업 ‘Read My Saju’

박정훈 Read My Saju 대표



Read My Saju는 사주를 단순히 운세 보는 것으로만 그치지 않고, 각자의 성향과 시기를 분석해서 인생의 중요한 순간마다 올바른 결정을 내릴 수 있도록 도움과 용기를 주는 플랫폼을 만드는 기업이다. 박정훈 대표(26)가 2025년 10월에 론칭한다.무료 콘텐츠로는 사주 기반 SBTI(Saju Based Type Indicator) 유형 테스트, 나의 사주 동물, 오늘의 운세, AI 챗봇 상담 같은 라이트 콘텐츠를 제공하고, 유료 콘텐츠로는 개인 맞춤형 운세 리포트, 궁합 테스트, 1:1 상담 등 깊이 있는 솔루션을 제공하고 있다.“결국 목표는 간단합니다. ‘오늘, 어떤 선택을 해야 할까?’ 고민하는 사람들에게 자신을 정확히 이해하고, 방향을 정해 실행할 수 있는 힘을 주는 것입니다. 한국은 물론 영어권 사용자까지 자연스럽게 쓰도록 설계했습니다.”Read My Saju가 주목하는 고객은 2030 여성과 자기 이해&힐링을 원하는 글로벌 MZ세대다. 연애, 진로, 재정처럼 중요한 결정은 많은데, 믿고 의지할 전문적 조언은 부족한 현실이다. 그래서 박 대표는 사주를 단순한 운세가 아니라 데이터 기반의 자기 이해 도구로 재해석했다.Read My Saju의 가장 큰 경쟁력은 전문성과 글로벌 확장성이다. “기존 사주 애플리케이션을 리서치하고 느낀 점은 프로그램이 개발자 중심 혹은 사업자 중심으로 기획되었다는 것입니다. 설령 아무리 많은 정보와 매력적인 문장이 제공되더라도 명리 전문가의 눈에는 말 잔치에 불과하다는 판단이 섰습니다. 그래서 서비스의 개수를 줄이더라도 합리적이고 전문적인 결과를 제공하자는 목적으로 시작했습니다.”많은 운세 서비스가 단순 영어 번역을 하거나 AI를 통한 신뢰할 수 없는 정보에 의존하는 경우가 많다. Read My Saju는 20년 이상 사주를 연구하고 강의해 온 신정원 교수의 데이터와 등재된 논문을 기반으로 사주 서비스를 만들고 있다.“팀원인 신정원 교수는 주역으로 박사학위를 받고, 사주명리학을 전공으로 한국에서 대학교 전임교수가 된 유일한 사람입니다. 또한 신정원 교수는 20년 전부터 한국 최초로 해외에 영어로 한국 사주를 알리는 일을 하고 있습니다. 신정원 교수는 실제로 코리아타임즈 같은 해외 주요 일간지에 600편 이상의 사주 칼럼을 연재했고, 또 Best of Korea와는 ‘오늘의 운세’ 콘텐츠를 제휴해서 연간 10만 명 이상이 보고 있습니다. 활성 사용자 수만 4만 명 이상일 정도로 이미 콘텐츠가 검증됐습니다.”서비스 개발은 ‘똑똑한개발자’라는 개발업체 서장원 대표와 같이 진행하고 있다. 서장원 대표는 포브스코리아 Deep-Tech 부문 30세 미만 30인에 선정되었다. ‘똑똑한개발자’는 뛰어난 개발 역량으로 카카오, 배민 등 기업들과 협업하고, 크몽과 전략적 인수합병을 체결하였으며, 뛰어난 디자인 역량으로 Red Dot Design Award도 수상한 기업이다.Read My Saju는 개인 SNS 채널을 직접 운영하며 영상 중심으로 브랜드를 알리고 마케팅을 진행 중이다. “인스타그램, 페이스북, 유튜브, 틱톡, 쓰레드까지 채널을 넓게 가져가고, 한국과 해외를 동시에 타겟해 이중언어 콘텐츠를 제작하고 있습니다. 또 해외 파트너들과 협업해 한국 사주 설명과 ‘오늘의 운세’ 콘텐츠를 꾸준히 업로드하며 유입과 반응 데이터를 확인하고 있습니다. 10월 중순 서비스가 론칭되면, 미리 확보해 둔 4만 명 유저 베이스를 대상으로 집중 캠페인을 진행할 계획입니다.”오프라인으로는 마포 청년 축제 팝업 부스를 운영해 약 3만 명의 유동 인구를 직접 만나고 있다. 홍대 일대의 외국인·한국인 모두에게 체험을 제공하면서 이 성과를 글로벌 확장으로 이어 나갈 계획이다.박 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “캐나다와 중국에서 유학하면서, 사주나 별자리 같은 운세 문화가 한국뿐만 아니라 전 세계에 깊게 퍼져 있다는 걸 직접 느꼈습니다. 한국에서는 MBTI로 아이스브레이킹을 하지만, 해외 MZ세대들은 별자리로 궁합을 봅니다. 실제로 전 세계적으로 운세 서비스를 이용하는 사람들의 70% 이상이 스트레스와 불안을 줄이기 위해서 찾고, 또 65% 이상이 실제로 도움을 받았다는 조사 결과도 있습니다. 그런데 문제는 많은 사주 서비스가 해석이 들쭉날쭉하거나, AI가 무작위로 뽑아 번역하고 추출하는 수준이라 점점 신뢰를 잃고 있다는 것입니다. 그래서 내가 ‘정확한 이론을 바탕으로 한 제대로 된 사주 서비스’를 만들어야겠다고 결심했습니다.”Read My Saju 창업 후 성과 측면에서도 좋은 결과를 내고 있다. 2025년 창업중심대학 사업에 선정돼서 초기 MVP 제작을 위한 안정적인 지원금을 확보했고, 서울대학교 캠퍼스타운에 합격하여 사무실을 확보했다. 또 B Deep-Tech 엑설러레이팅과 글로벌 2080 VC 액셀러레이팅 프로그램에 Top 5에 선정되어 해외 진출을 위한 네트워크와 멘토링을 받고 있다. 최근에는 마포창업나루 아카데미에서 1등을 하여 홍대에서 팝업 부스를 계획하고 있다. 박 대표는 “이런 성과들을 통해 우리 플랫폼이 단순 운세 앱이 아니라, 글로벌 시장에서 확장 가능한 자기이해 솔루션으로 차별화된 이유”라고 말했다.창업 후 박 대표는 “우리 서비스가 누군가의 스트레스를 덜고, 큰 선택 앞에서 용기를 주는 순간을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “앞으로도 실행으로 증명하는 창업자로 남고 싶다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 박 대표는 “우리 목표는 단순히 사주 서비스를 제공하는 것으로 끝나는 게 아니다”라며 “사람들의 라이프스타일에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 기업으로 성장하고 싶다”고 말했다.“서비스를 정식으로 런칭해 한국과 글로벌 유저들에게 성공적으로 선보이는 게 단기적인 목표입니다. 중장기적으로는 한국의 사주가 단순한 운세 앱이 아니라, 세계적으로 통용되는 자기 이해 도구, 그리고 사람들에게 선택과 삶의 방향을 제시하는 글로벌 힐링 플랫폼으로 자리 잡는 걸 목표로 하고 있습니다. 지금 한국 문화가 전 세계적으로 인기를 끌고 있습니다. 여기에 맞춰서 K-Saju라는 새로운 트렌드를 만들고 싶습니다. 국내에 있는 외국인 학생이나 거주자들을 대상으로는 한국어 이름 작명 서비스를 준비하고 있고, 더 나아가 한국을 찾는 여행객들에게는 사주 기반 관광 프로그램까지 확장할 계획입니다.”Read My Saju는 서울대학교 캠퍼스타운 사업에 선정됐다. 서울대 캠퍼스타운은 대학과 지역이 협력해 대학 인근 지역의 경제 활성화를 지원하는 사업이다. 서울대 캠퍼스타운은 인근 지역인 대학동, 낙성대동을 양대 거점으로 각각 거점센터 마련했다. 이를 구심점으로 서울대의 인력과 기술력, 창업 인프라를 활용해 다양한 창업 프로그램과 지역상생 프로그램을 운영하고 있다. 서울대 캠퍼스타운사업단은 글로벌 시장에서 경쟁력 있는 스타트업을 양성하는 것을 목표로 기업들의 성장을 지원하고 있다. 입주기업에는 창업 공간이 무상으로 제공되며 정기 기업설명(IR)과 데모데이 참가 지원, 서울대 교수진 기술 연계, 홍보, 경영·법률 맞춤형 컨설팅, 입주기업 커뮤니티 활동 지원 등의 혜택이 주어진다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com