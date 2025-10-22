[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 최첨단 ICT 기술을 이용해 농업인들의 시간을 돌려주는 기업 ‘지오랩스’

고영일 지오랩스 대표



예찰-방제 서비스의 무인화에 집중, ‘로봇청소기 같은 예찰 방제 로봇’을 개발

자율주행은 기본적으로 되면서 예찰 자동화를 넣어, 기존 서비스들과 차별성을 두고 있어

지오랩스는 최첨단 ICT 기술을 이용해 정밀농업을 지향하고, 농업인들의 시간을 돌려주는 기업이다. 고영일 대표(40)가 2023년 3월에 설립했다.지오랩스는 농업국책과제를 수행하던 연구원들이 나와서 창업한 회사다. “연구원 재직 당시 대학연구소에 계속 근무한다면 농업인들이 바라는 서비스를 만들 수 없다고 판단해서 야심 차게 나와서 창업했습니다.”주요 서비스 분야는 차세대 스마트팜의 무인화, 자동화다. “기존 단순 자동화라 불리는 스마트팜과는 접근 방법이 조금 다른 업체입니다. 지오랩스가 바라보는 정밀농업 혹은 지속 가능한 농업은 결과적으로 농업인의 개입이 한없이 0에 수렴해야 한다고 생각합니다. 개발하는 모든 서비스는 ‘어떻게 하면 농업인의 개입을 지양하고 농사를 지을 수 있을까’에 대해 포커스가 맞춰져 있습니다. 현재는 수만은 농작업 중에 인간의 생명에 가장 위험을 주고 있는 예찰-방제 분야에 특화되어 있고, 이를 시작으로 수확과 생산량 증대 쪽으로 발전시켜 나가고 있습니다.”지오랩스가 개발하는 수많은 서비스 중에 2025년에 가장 집중하고 있는 것은 예찰-방제 서비스의 무인화다. “예찰, 방제라고 하면 상당히 생소한 단어일 수도 있습니다. 예찰은 농업 환경에서 작물이 병해충 피해를 보지 않도록 예방하는 작업, 방제는 예찰된 결과를 통해 작물에 약재를 살포하는 작업을 의미합니다. 예찰 및 방제라는 농작업을 하면서, 발생하는 여러 가지 문제들을 기술적으로 해결하고 있고, 한마디로 ‘로봇청소기 같은 예찰 방제 로봇’을 개발하고 있습니다. ‘농업인의 개입 없이, 소유하고 있는 농가의 병해충을 판별하고, 농가 환경의 변화를 예측하여 자동으로 방제를 해준다’라는 것 서비스의 핵심 컨셉입니다. 이를 구현하기 위해 자율주행, AI, 센서, 비전 인식, 로봇 등 요즘 유행하는 첨단 기술들이 곳곳에 많이 들어가 있습니다.”고 대표는 “지오랩스는 서비스의 실현 및 보급 가능성에 두고 있다”고 강조했다. “지오랩스가 만들고 있는 토탈 솔루션의 이름은 ‘지오팜’이라고 하는데, 그중에 ‘예찰 –방제 로봇’은 아직 이름이 없습니다. 단순히 자율주행을 내세운 제품은 많겠지만, 실질적으로 자율주행이 필요한 이유는 방제를 자동화 혹은 무인화하기 위해서입니다. 그래서 자율주행은 기본적으로 되면서 예찰 자동화를 넣어 지금 다른 업체에서 개발하고 있는 서비스들과 차별성을 두고 있습니다.”지오랩스 제품은 주문 제작만 받고 있고, 내년 상반기 양산품을 생산하려고 계획을 하고 있다. “일단 농업인들의 구매 및 시범 사용할 수 있도록 전국에 시연장을 만들려고 합니다. 그리고 자동화 및 농업용 로봇 시장이 국내보다는 국외가 훨씬 크기 때문에, 동남아시아의 식량 작물 쪽을 눈여겨 두고 있습니다.”창업 후 고 대표는 “가장 큰 보람은 같이 문제를 어떻게 해결할 수 있을까라는 파트너적 관계가 성립된 것”이라며 “멤버 모두 머릿속에만 생각하고 있던 아이템을 하나씩 구현하고, 난관을 헤쳐 나가는 과정이 제일 보람 있고 행복하다”고 말했다.지오랩스는 고 대표를 포함해서 총 5명의 맴버로 구성되어 있다. “R&D 총괄을 해주는 양근탁 부장, SW 개발 총괄을 하고 있은 김진숙 과장, 3D 모델링 및 멀티미디어 전반을 다루는 유혜원 대리, 농가 실증 관리 및 대외 행정을 하는 변효원 주임, 그리고 여러 대학교수와 유관기관의 박사, 그리고 협력업체 대표들이 도와주고 있습니다.”앞으로의 계획에 대해 고 대표는 “정밀농업 및 농업 자동화 무인화를 위해 15년짜리 3단계 마스터 플랜을 가지고 있다”며 “지금 1단계의 피해 최소화 단계의 60% 정도 진행이 됐다. 6년 뒤 2단계 생산 자동화, 다시 5년 뒤 3단계 효율 극대화를 통해서 미래 농업을 위한 기틀을 마련하는 글로벌 AgTech 회사가 되는 것이 꿈”이라고 말했다.지오랩스는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com