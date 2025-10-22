[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 인공지능 기반 의료문서 자동 작성 솔루션을 개발하는 ‘카이랩’

김종엽 카이랩 대표



카이랩은 인공지능 기반 의료문서 자동 작성 솔루션을 개발하는 기업이다. 김종엽 대표(49)가 2024년 9월에 설립했다.김 대표는 15년 이상 의료 현장에서 활동한 이비인후과 전문의이자, 의과대학에서 정보의학을 가르치고 있는 교수다.“의료현장에서 체감한 문제를 직접 해결하고자 창업을 결심했습니다. 인공지능 기술을 기반으로 의료진의 업무 효율을 높이는 솔루션을 개발하고 있습니다. 카이랩은 의료 AI와 디지털 헬스케어 기술을 활용해 의료진의 업무를 자동화하고 환자 진료의 질을 높이는 것을 목표로 설립된 기업입니다.”대표 제품인 ‘닥터펜슬’은 의료진의 음성 입력을 자동으로 텍스트화하고 정리해서, 의무기록을 작성해 주는 인공지능 기반 솔루션이다. 진료 중 실시간으로 작동하며 특히 내과, 가정의학과, 소아청소년과, 이비인후과 등에서 많이 사용되는 전문 용어와 기록 패턴을 반영해 맞춤형 언어모델(LLM)을 구현한 것이 강점이다.“닥터펜슬은 진료 중 음성을 즉시 해석하고 요약해서 SOAP형식의 의무기록을 생성합니다. 특히 EMR 교체 없이 바로 사용할 수 있는 구조를 채택했습니다. 이는 병원 시스템 변경 없이 도입이 가능하다는 점에서 매우 큰 장점입니다. 또한 직접 의료현장에서 수집한 2,000건 이상의 음성데이터로 파인튜닝을 진행했으며, 임상과별로 맞춤형 모델을 적용하여 정확도와 사용 편의성을 높였습니다.”닥터펜슬은 임상 학회 및 학술대회에서 부스 운영, 제품 시연을 통해 초기 사용자층을 확보하고 있다. 상급종합병원 및 1차 의료기관을 대상으로 영업을 진행 중이다. 또한 협력사와 함께 B2B 영업을 전개하고 있으며 향후 제약회사와의 디지털 마케팅 협업도 추진할 계획이다.김 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “창업의 계기는 명확했습니다. 의료 현장에서 의무기록 작성의 비효율성과 의료진의 과중한 업무를 매일 경험하면서, 현장을 이해하고 문제를 직접 해결할 수 있는 사람이 나서야 한다고 느꼈습니다. 초기 자금은 창업자의 자비와 정부의 창업 지원 프로그램을 적극적으로 활용해 마련했습니다.”창업 후 김 대표는 “가장 큰 보람은 의료진에게 실질적으로 도움이 되는 제품을 만들고 있다는 피드백을 받을 때”라며 “상급병원과 의원에서 의무기록 작성 시간이 절감되고 기록의 품질도 높아졌다는 반응이 있었다. 이때 창업의 가치를 다시 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 김 대표는 “단기적으로는 닥터펜슬의 고도화와 안정적 시장 진입이 목표”라며 “중장기적으로는 간호사, 약사, 물리치료사 등 다양한 의료 직군을 위한 기능 확장과 병원 전체의 행정 자동화를 지원하는 플랫폼으로 진화시킬 것이다. 더 나아가, 글로벌 시장 진출과 의료관광 분야 확장도 준비하고 있다”고 말했다.카이랩은 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com