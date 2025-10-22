[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 전기차 배터리의 안전성과 수명을 예측하고 진단하는 AI 플랫폼을 개발하는 ‘퀀텀하이텍’

안현주 퀀텀하이텍 대표



TRIZ-AI, 실주행 전기차 빅데이터 기반 배터리 온라인 진단 AI 서비스 제공

BMS(Battery Management System) 데이터를 클라우드에서 분석해 즉각적인 상태 진단

퀀텀하이텍은 전기차 배터리의 안전성과 수명을 예측하고 진단하는 AI 플랫폼을 개발하는 기업이다. 안현주 대표(53)가 2023년 9월에 설립했다.안 대표는 “퀀텀하이텍은 빅데이터와 AI로 그리는 지속 가능한 e-모빌리티 미래를 비전으로 설립된 딥테크 스타트업”이라고 소개했다.“전기차가 늘어날수록 배터리의 성능 열화, 화재, 중고차 가치 산정, 폐배터리 재활용 등의 이슈도 함께 커지고 있습니다. 하지만 현재 배터리 진단 방식은 차량에서 배터리를 탈거 및 분해 후 진단하는 방법밖에 없습니다. 이 문제를 데이터와 AI로 해결하는 것이 퀀텀하이텍의 목표입니다.”핵심 아이템은 ‘실주행 전기차 빅데이터 기반 배터리 온라인 진단 AI 서비스’로 이를 TRIZ-AI(트리즈에이아이) 플랫폼으로 제공한다.“TRIZ-AI는 전기차 배터리의 건강 상태와 잔존 수명을 예측하는 빅데이터 기반 AI 플랫폼입니다. 클라우드 상에서 빅데이터 및 AI를 처리하고 실시간 모바일 서비스 할 수 있는 기능으로 구성됩니다. TRIZ-AI를 통해 제공되는 운행 중 실시간 진단 서비스는 모바일 앱과 통합관제 웹으로 제공됩니다. 참고로 TRIZ-AI는 창의적 문제해결 이론(Theory of solving inventive problem solving)이란 뜻의 러시아어(Teoriya Resheniya Izobreatatelskikh Zadatch) 머리글자에 착안한 플랫폼 명입니다.”핵심 기능으로 운행 중 실시간 진단 기능이 있다. 배터리 차량 탈거 및 분해 없이, BMS(Battery Management System) 데이터를 클라우드에서 분석해 즉각적인 상태 진단을 제공한다.이를 통해 배터리 잔존용량(SOH)과 잔존수명(RUL) 추정 및 예측이 가능하다. “배터리 열화 함수 기반으로 현재 SOH·RUL을 추정하고 시계열 딥러닝 알고리즘 기반 미래 SOH·RUL을 예측합니다. 이를 통해 정확한 배터리 잔존가치 평가가 가능합니다.”배터리 화재·이상징후 사전탐지 및 경고 기능도 가지고 있다. 실시간 셀 단위 전압, 전류, 차량·모듈 단위 온도를 모니터링하고 셀간 불균형, 급속 발열 등 이상징후를 분석해 알람 기능을 제공한다. 사용 후 배터리도 1시간 이내 급속 충·방전 데이터로 재사용 가능 여부도 판단할 수 있다.“TRIZ-AI는 실제 도로에서 운행되고 있는 1Hz 이상 고해상도 BMS 데이터를 학습하고 있습니다. 2년 이상 제주도와 부산에서 전기버스 및 택시 데이터 기반으로 알고리즘 실증을 진행해 왔고, 이 데이터는 플랫폼의 정확도를 차별화하는 핵심 자산입니다.”또한 배터리의 충전 속도, 충·방전 패턴, 주행 습관, 온도 등 다양한 변수를 고려한 스트레스 모델과 시계열 딥러닝 알고리즘을 결합해 실주행 중 배터리 열화와 수명을 정확하게 예측한다.“전기차 주행 시 방전되는 전류에 따라 동적으로 변화하는 전압의 특성을 기반으로 가변적인 온도를 보정하는 능력이 수반되어야 하는 어려운 모델링 작업을 기반으로 합니다. 이 기술에 대해 3건의 특허가 출원했고 1건은 등록이 됐습니다.”퀀텀하이텍은 현재 운수회사, 렌터카 대상 실증을 중심으로 시장에 진입하고 있다. EV 데이터 플랫폼 기업, 폐배터리 검사 기업과의 협업을 통해 초기 판로를 개척 중이다.“플랫폼 사업이니만큼 초기 데이터 확보와 실증이 무척 중요합니다. 그만큼 초기에는 데이터 확보를 위한 투자에 집중하고 있습니다. 2026년부터는 중고차 딜러·보험사·폐배터리 검사·B2C 시장까지 영업을 확대할 계획입니다. 2024년 12월 엔젤 투자를 유치했으며, 올해 추가 유치를 진행하고 있습니다. 2024년 4월 과기정통부 유망 SaaS 스타트업 개발 사업을 시작으로 2024년 10월 중기벤처부 창업성장개발지원 사업, 2025년 4월 과기정통부 XaaS 선도 프로젝트 사업 및 5월 초기창업패키지 선정 등 다양한 정부 지원 사업을 통해 자금을 확보하며 안정적으로 성장하고 있습니다.”안 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “현대자동차에 근무하면서 디지털 신기술(빅데이터, AI, 클라우드, IOT)을 남보다 먼저 접할 수 있는 기회가 많이 있었습니다. 빅데이터 플랫폼 회사에서 S·W를 총괄하면서 깊이 있는 실무능력을 확장할 수 있었습니다. 빅데이터의 가치는 기존에 관리하지 못하던 데이터에서 창출된다는 평소 신념은 이미지, 텍스트, 동영상 관련 분야에서의 성과로 입증되고 있지만, 산업 분야에서 발생하는 엔지니어링 데이터 기반 혁신 성과는 상대적으로 미흡하다는 판단이었습니다. 전기차 배터리는 작게는 98개에서 250개 셀 단위로 끊임없이 전기화학적 데이터를 만들어 냅니다. 이 방대한 데이터를 분석하면 화재 예방부터 중고차 가치평가, 사용 후 배터리 재활용 판단까지 새로운 기회를 만들 수 있다는 것을 깨달았고 시장이 본격화되기 전에 창업을 결심하게 되었습니다.”창업 후 안 대표는 “가장 보람을 느끼는 순간은 그동안의 경력을 온전히 녹여 만든 기술이 사람들의 안전을 지키는 서비스로 현실화하고 있다는 점”이라며 “혁신적인 기술과 사업 모델이 인정받아 벤처기업인증(2024.11), 클라우드 서비스 인증(2024.12)을 획득하고 서울새활용창업지원센터(2024.07) 및 제주 JDC Route 330 지사(2025.03)에 입주하는 등 실질적인 성과로 이어질 때 뿌듯하다”고 말했다.“전기차는 배터리가 생명인데 정작 운행 중에 배터리 상태를 정확히 진단할 방법이 없습니다. 퀀텀하이텍이 만든 서비스는 이 문제를 해결해 배터리 화재 징후를 조기에 탐지하고, 중고차 가치도 정확히 평가할 수 있도록 돕습니다. 특히, 팀원들과 함께 배터리 걱정 없는 e-모빌리티 생태계를 함께 만들어간다는 점에서 더 큰 의미가 있습니다.”퀀텀하이텍은 안 대표와 현대차를 포함한 이전 직장에서 호흡을 같이했던 멤버들로 구성돼 있다. “사업 및 기술의 비전에 뜻을 같이하는 차량·배터리 분야 AI 및 플랫폼 전문가들입니다. 특히 CTO는 현대차에서부터 저와 빅데이터 및 AI 관련 핵심 기술을 같이 개발해 왔으며, 플랫폼 팀장은 아마존 등 유수 해외 클라우드 기반 실시간 플랫폼 서비스 전문가입니다.”앞으로의 계획에 대해 안 대표는 “퀀텀하이텍은 ‘전 세계 모든 전기차가 배터리 걱정 없이 달릴 수 있도록, 지속 가능한 친환경 모빌리티를 지향하는 글로벌 배터리 진단 서비스를 제공’하는 것을 목표로 한다”고 말했다.“단기적으로는 2026년 1월 정식 서비스 런칭을 목표로 하고 있으며, 2026년 상반기 해외용 서비스 구현을 통해 유럽과 미국 시장에 진출할 계획입니다. 중기적으로는 배터리팩 비분해방식 사용 후 배터리 재활용 등급 검사를 추가해 배터리 사용중과 사용 후 전 과정 통합 진단 서비스로 확대하는 것을 목표로 합니다.”퀀텀하이텍은 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com