[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 외식업 전문 마케팅 에이전시 ‘포레버스위드유’

포레버스위드유는 외식업 전문 마케팅 에이전시다. 최보라 대표(29)가 2024년 8월에 설립했다.최 대표는 “대형 프랜차이즈부터 지역 기반의 소상공인까지 다양한 외식업 매장을 대상으로 마케팅을 진행하고 있다”며 “특히 릴스·쇼츠 등 숏폼 콘텐츠를 중심으로 한 디지털 캠페인에 특화되어 있다”고 소개했다.포레버스위드유는 외식업 자영업자들을 위한 콘텐츠 가이드 자동 생성 및 인플루언서 매칭형 올인원 마케팅 SaaS를 개발하고 있다.“실제로 많은 자영업자들이 숏폼 광고에 도전하고 싶어도 콘텐츠 기획이나 인플루언서 활용법에 대해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 그 결과 인플루언서에게 자율적으로 맡기게 되며, 이는 마케팅 효과보다 인플루언서 본인의 채널 운영에 초점이 맞춰진 콘텐츠로 이어지는 악순환이 이어집니다.”포레버스위드유 솔루션은 과거 자사 캠페인 데이터를 기반으로 AI가 자동으로 콘텐츠 가이드를 생성한다. 해당 가이드와 가장 잘 맞는 인플루언서를 정밀하게 매칭해 광고주의 입장에서 실질적인 효과를 낼 수 있도록 돕는 것이 핵심이다.“콘텐츠 가이드 생성부터 인플루언서 매칭까지 한 번에 해결할 수 있는 올인원 구조입니다. 광고주 입장에서 복수의 대행사나 플랫폼을 오갈 필요 없이 단일 시스템 안에서 모든 과정이 진행됩니다. 성과 기반 데이터에 따라 인플루언서를 매칭하기 때문에 캠페인 효율이 높은 편입니다. 1,000개 이상의 콘텐츠 가이드 DB, 10,000개 이상의 성과 DB, 그리고 1,000명 이상의 인플루언서 네트워크를 보유하고 있습니다. 이를 기반으로 학습된 AI 시스템은 정교하고 신뢰도 높은 결과를 제공합니다.”포레버스위드유의 자사 채널의 팔로워 수는 약 30만 명 이상이며 이를 통해 솔루션에 대한 자연스러운 노출과 브랜딩이 이뤄지고 있다. 또한 자사 솔루션에 관심을 보이는 타 광고 대행사와의 B2B 협업, MOU도 추진 중이다. 시장 확장성과 파트너십에 대한 가능성은 계속해서 열어두고 있다.최 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “개인 크리에이터로 활동하면서 여러 광고대행사의 외주를 경험했는데 광고주의 예산이 정말 효과적으로 쓰이고 있는지 의문이 들었습니다. 특히 숏폼 콘텐츠는 매체 특성에 대한 이해가 필수적인데 콘텐츠를 제작해보지 않은 채 집행이 이뤄지는 경우가 많습니다. 이런 비효율을 해결하고 싶다는 문제의식이 창업의 출발점이었습니다. 운이 좋게도 기존에 마케팅을 진행하던 F&B 브랜드 대표의 제안으로 협력사로써 시작할 수 있게 되어 초기자본은 크게 들지 않았습니다.”창업 후 최 대표는 “광고 캠페인 이후 실제 매출이 증가하고 웨이팅이 생기며 2호점을 오픈하는 사례를 접할 때마다 큰 보람을 느낀다”며 “처음엔 마케팅에 회의적이던 사장님들이 ‘이번에는 정말 달랐다’며 신뢰해 줄 때, 이 일이 얼마나 가치 있는 일인지 체감한다”고 말했다.포레버스위드유는 영상편집자, 콘텐츠 에디터, 고객 커뮤니케이션 담당자(C/S), 마케터, 그리고 최 대표까지 6인 체제로 운영되고 있다.앞으로의 계획에 대해 최 대표는 “자영업자와 마케팅 사이의 간극을 줄이고 싶다”며 “마케팅이 필수인 시대임에도 불구하고 많은 자영업자들이 정보 부족으로 인해 비효율적인 지출을 반복하고 있다. 앞으로는 무료 강연이나 콘텐츠를 통해 실질적인 마케팅 지식을 널리 알리고 싶다”고 말했다.“맛있지만 알려지지 못한 가게, 성실하지만 노출되지 못한 매장을 세상에 알리는 것이 포레버스위드유의 존재 이유이자 앞으로도 지켜나가고 싶은 방향입니다.”포레버스위드유는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com