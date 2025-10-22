[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] LED 연동 스마트 기타와 리듬게임형 학습 플랫폼 개발한 스타트업 ‘플라이어’

이한수, 강한얼 플라이어 대표



앱에서 나오는 음악에 맞춰 기타 위의 불빛을 따라 손가락을 움직이면서 곡을 연주

연습이 아닌 플레이(Play) 중심의 학습으로 재미와 몰입감을 통해 자연스럽게 실력이 향상

플라이어(FLYER)는 ‘음학(學)이 아니라 음악(樂)’이라는 철학을 바탕으로 ‘음악은 배우는 것이 아니라 즐기는 것이다’는 비전을 가진 스타트업이다. 이한수 대표(31, CEO)와 강한얼 대표(34 , CMO Chief Music Officer)가 2022년 11월에 설립했다.이 대표는 “플라이어는 음악을 ‘배움’이 아닌 ‘놀이’로, 그리고 연주를 통해 비상하는 즐거움을 만들어 가는 기업”이라고 말했다.“기존 기타 학습은 악보 해석, 이론 암기 등 어렵고 지루한 요소들로 가득합니다. 실제로 입문자 90%가 1년 안에 기타를 포기합니다. 이 문제를 해결하기 위해 악보 없이도 빛만 보고 연주 가능한 게임형 학습 시스템을 개발하고 있습니다. 단순한 기타 교육 서비스를 넘어 누구든 5분 안에 연주할 수 있다는 약속을 현실화하는 브랜드를 만들고자 합니다.” (이한수 대표)플라이어의 핵심 서비스는 ‘LED가 내장된 기타’와 이를 연동하는 ‘리듬게임형 앱’이다. 사용자는 기타 위의 불빛만 보고 손가락을 움직이면서 곡을 연주 할 수 있으며, 기존 방식처럼 악보 해석이나 코드 암기 없이, 즉시 연주를 즐기며 실력을 쌓을 수 있다.강 대표는 “연습이 아닌 플레이(Play) 중심의 학습이며 재미와 몰입감을 통해 자연스럽게 실력이 향상된다”며 “이 방식은 단순히 신기한 제품이 아니라 기타를 포기했던 사람들도 다시 연주하게 만든다는 피드백을 받는다”고 말했다.“몰입감 있는 리듬 게임 구조를 통해 연주가 ‘놀이’가 됩니다. 플라이어의 핵심 경쟁력은 뛰어난 확장성과 협업 용이성입니다. 기타를 직접 제조하지 않고, LED 보드만 납품하는 B2B2C 구조를 운영합니다. 기타 제조사에는 OEM·ODM 방식, 학원에는 LMS 시스템 연동 방식으로 즉시 적용이 가능하며, 별도 제작 없이 기존 유통망과 실습 환경에 바로 연결된다는 점이 실질적인 강점입니다.” (강한얼 대표)플라이어는 콘텐츠 마케팅을 진행하고 있으며, 인스타, 틱톡, 유튜브를 활용해 숏폼을 제작 중이다. 인스타그램 팔로워는 약 4,000명이며 조회수 100만이 넘은 게시물이 있다.강 대표는 “수도권 내 실용음악학원에서 이미 협업 의사를 받았으며, 더 많은 학원에 보급될 수 있도록 준비하고 있다”며 “현재 실용음악학원도 오픈하였으며, 실제 학습 환경에서의 테스트 및 B2B 확산 거점으로 활용할 계획”이라고 말했다.“B2G(학교, 복지센터) 등 공공시장 진출도 준비하고 있으며, 학교나 복지센터 등에서 활용될 수 있도록 기능 커스터마이징과 제안서를 준비하고 있습니다.” (강한얼 대표)창업 후 이 대표는 “사용자들이 직접 기타를 치면서 놀라는 모습을 볼 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “기타 연주를 포기했던 사람들이 기타를 다시 잡고, 웃는 모습을 볼 때 이 일을 하길 잘했다는 확신과 보람을 느낀다”고 말했다.앞으로의 계획에 대해 강 대표는 “앱 정식 출시 후 유저 피드백을 기반으로 기능을 고도화할 것”이라며 “기타 제조사와 OEM 계약 확대, 기타 학원, 공공기관 대상 B2B, B2G 확장, 미국 시장 진출이 목표”고 말했다.플라이어는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com