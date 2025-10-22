[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 돌연변이 육종을 이용한 고부가가치 신품종 육종 및 보급하는 기업 ‘플랜트밸류’

이효연 플랜트밸류 대표



전통 육종 기술을 이용하여 네잎클로버를 대량 생산할 수 있는 원천 기술을 개발

희소성 및 관상적 가치가 높은 4잎, 5잎 클로버 잎에 다양한 색상 및 무늬 만들어 생산

플랜트밸류는 돌연변이 육종을 이용한 고부가가치 신품종 육종 및 보급하는 기업이다. 제주대학교 생명공학부 교수인 이효연 대표(64)가 2025년 1월에 설립했다.플랜트밸류는 우리 주변에서 쉽게 볼 수 있는 화이트 클로버를 특정 시기에 방사선(감마선) 처리 후 다음 세대에서 잎 변이 돌연변이 클로버 계통을 1차 선발했다. 그 후 전통 육종 기술을 이용하여 네잎클로버를 대량 생산할 수 있는 원천 기술을 개발했다.“이 기술을 이용하여 다양한 품종의 4잎, 5잎 클로버를 개발하고 있습니다. 특허 등록된 3품종을 외부 기업에 기술이전 중이고, 이미 1품종 그린베어는 2024년 11월 기술이전 한 이력이 있다.”이 대표는 “네잎클로버는 행운과 희소성을 상징하며 전 세계적으로 높은 수요를 가지고 있지만, 안정적으로 대량 생산할 수 있는 품종과 재배기술이 부족하다”며 “기존의 화이트 클로버는 색상 및 모양이 단순하여 팬시용품 또는 관상용 식물 등으로 시장을 확대하기에 한계가 있다. 동시에 희소성 및 관상적 가치가 높은 4잎, 5잎 클로버 잎에 다양한 색상 및 무늬가 들어간 품종의 필요성은 인식되고 있으나 아직 개발된 품종은 없다”고 말했다.“자연계에서 선발한 4잎 화이트 클로버의 경우 식물의 크기나 잎의 모양이 일정하지 않아서 상품적 가치가 적습니다. 미국, 유럽, 일본 등 식물원에는 세계 각국에서 수집한 3잎 클로버를 수집 전시하고 있으나, 아직 4잎 또는 5잎 클로버를 전시하는 곳은 없습니다.”플랜트밸류는 기존에 3잎 클로버 품종 중에 잎에 색깔이 있는 그린아이스와 윌리엄 품종을 이용하여 방사선 처리를 시행했고, 그 후대에서 잎 돌연변이 개체를 선발하고 있다. 현재 일부는 특허로 등록됐다.“플랜트밸류는 4잎, 5잎 돌연변이 클로버를 15년 이상 노지 또는 온실에서 재배하고 있습니다. 클로버의, 생리, 생육, 재배적 특성에 대한 기술력을 보유하고 있으므로 대량 생산 및 균일성 재배가 가능합니다. 이외에 돌연변이 4잎, 5잎 클로버의 분자생물학적 DNA 유전자 마커 및 지식재산권도 가지고 있습니다.”플랜트밸류는 국내 라이센스 아웃을 통한 B2B 공략으로 판로를 개척중이다. “조경회사, 식물원, 대형 관상용 식물 판매처, 종묘 회사 등에 납품하고 있으며, 온라인 플랫폼을 통한 소비자 직접 판매도 진행하고 있습니다. 조경업체 및 스마트팜 기술업체와 협력도 준비 중으로 한국조경협회 MOU 체결을 추진하고 있습니다.”이 대표는 “해외 라이센스 아웃 및 플랫폼 사업확장도 병행한다”며 “일본·동남아시아·중동 대상 기술이전, 미국 진출을 위해 다양한 분야 품종등록 가능성 협의 중”이라고 말했다.“국제 종자 박람회 참가를 통한 글로벌 홍보도 예정하고 있으며, 주요 국가별 유통 파트너와 협력하여 초기 시장 점유율 확보할 계획입니다.”이 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “식물 생명공학 육종 전문가로서 교수 재직 기간 동안 연구한 첨단 육종 기술을 고부가가치 신품종 육성에 이용할 가능성이 매우 높다고 판단하였습니다. 특히 재직 기간 동안 개발된 신품종이 외부에 고가로 기술 이전되는 것에 확신을 가지고 창업에 도전하였습니다.”앞으로의 계획에 대해 이 대표는 “올해 내 시제품 제작 및 초기 고객 확보가 단기 목표”라며 “해외 시장 진출 및 수출 확대를 통해 글로벌 종자 기업으로 성장할 것”이라고 말했다.플랜트밸류는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com