[제주대학교 2025년 초기창업패키지 선정기업] 기업들의 AX를 컨설팅하고 각 분야별 AI Agent를 개발하는 스타트업 ‘허들러스’

유성민 허들러스 대표



‘데이톡(Datalk)’ 비데이터 직군이 자연어로 질문, 필요한 데이터 실시간으로 분석하고 시각화

가장 큰 경쟁력은 ‘누구나 말로 질문하면 바로 인사이트를 얻을 수 있다’는 것

허들러스는 AI 서비스를 구축하는 스타트업이다. 유성민 대표(31)가 2022년 4월에 설립했다.유 대표는 “허들러스는 AX 파트너”라며 “AX란 AI Transformation을 지칭하는 말로서, AI 시대에 기업들이 AI 조직으로 변모하고 새로운 흐름에 성공적으로 정착할 수 있도록 도와주는 역할을 한다”고 소개했다.“AI가 가능한 것들은 어떤 형태든 서비스하고 있습니다. 허들러스만의 자체 솔루션을 만들어서 수익을 창출하기도 합니다. 이미 고객을 보유한 다양한 업종의 회사와 함께 조인트 벤처를 만들어서 R&D를 연구하기도 하고, 외주 형태의 협력 관계로 AI 서비스를 구축도 함께하고 있습니다.”허들러스는 여러 가지 모듈과 에이전트를 보유하고 있다. 최근 주목받고 있는 아이템은 데이톡(Datalk)이다. 이름에서도 알 수 있듯이 비데이터 직군이 데이터 지식 없이도 자연어로 질문하면, 필요한 데이터를 실시간으로 분석하고 시각화해서 보여주는 서비스다.“예를 들어 마케터가 ‘이번 주에 네이버 광고 ROAS가 가장 높은 캠페인은 뭐야’라고 질문하면, 데이톡은 내부에 연동된 데이터(BigQuery, Meta Ads, 카페24 등)에서 필요한 정보를 추출해서, SQL을 자동으로 짜고 결과를 그래프나 표로 보여줍니다. 이 솔루션을 만들게 된 이유는 단순했습니다. 현업에서 기획자, 마케터, 운영자들이 정말 자주 데이터를 요청하는데 매번 데이터팀이 SQL을 짜고 분석해서 보내주는 비효율적 구조였습니다. 그래서 누구나 말로 묻고, 바로 데이터 인사이트를 받을 수 있는 시스템을 만들자는 아이디어에서 출발했습니다.”데이톡은 국내 커머스·마케팅 환경에 특화돼 있다. GA4, 페이스북 광고, 카페24, 쿠팡 등 실무에서 자주 쓰는 데이터들을 연동해 반복적인 질문은 자동 저장돼서 대시보드처럼 쓸 수 있다.유 대표는 “궁극적으로는 ‘데이터를 어렵지 않게 말로 접근할 수 있도록 한다’는 것이 데이톡의 핵심 가치”라고 말했다.“데이톡의 가장 큰 경쟁력은 ‘누구나 말로 질문하면 바로 인사이트를 얻을 수 있다’는 점입니다. 요즘은 BI툴이나 대시보드 솔루션도 많고 데이터 분석을 자동화해 주는 도구도 많습니다. 그런데 여전히 비데이터 직군에게는 장벽이 있습니다. 예를 들어, 어떤 데이터를 어디서 찾아야 하는지 모르거나, 필터 조건을 어떻게 설정해야 할지 모르는 경우가 많습니다. 데이톡은 그 과정을 생략합니다. “어제 매출 1등 상품 뭐야”, “이달 신규 유입 채널 중 전환율 높은 순서대로 보여줘” 이렇게 말로 묻기만 하면 AI가 데이터 구조를 이해하고 필요한 SQL을 짜고, 실시간으로 시각화해서 보여줍니다.”두 번째 경쟁력은 국내 실무 환경에 최적화돼 있다는 점이다. GA4, 페이스북 광고, 네이버 광고, 카페24, 쿠팡 등 실무자들이 실제로 많이 쓰는 플랫폼에 바로 연동되도록 설계해 일하면서 바로 쓸 수 있다.“마지막 경쟁력은 속도와 편의성입니다. 복잡한 데이터 요청 프로세스를 줄이고 누구나 쉽게 접근할 수 있어 팀 내 커뮤니케이션 비용이 확 줄어듭니다. 결과적으로 데이터 기반 의사결정의 속도 자체가 달라집니다. 데이톡이 제공하는 진짜 경쟁력이자 차별점이라고 생각합니다.”데이톡은 런칭하기 전부터 이미 고객 기반을 확보해 왔다. “허들러스가 AI 회사로 변모하기 이전에는 GA4 설치 및 데이터 분석 컨설팅을 수백 건 이상 진행하였습니다. 정말 다양한 기업의 마케팅 및 매출 데이터를 직접 다뤄봤습니다. 그 과정에서 자연스럽게 확보된 고객들이 첫 번째 사용자였고, 지금도 초기 피드백을 주는 중요한 파트너들입니다. 책을 내거나 다양한 곳에서 강연하면서 강의나 저서를 통해 알고 있는 사람들도 많습니다.”지난 3년간 허들러스는 브랜드를 운영하면서 별도의 영업 활동이나 광고 없이도 매년 성장해 왔다. 유 대표는 “올해 역시 하반기에 어떤 영업 활동을 하지 않아도 높은 효율의 흑자를 확정한 상태”라며 “무리한 확장보다 지속 가능한 자생력, 그리고 실제 고객과의 문제 해결 경험을 쌓는 데 집중하고 있다”고 말했다. 덧붙여 “이번에 출시한 데이톡 역시 기존 고객들이 먼저 요청하고 피드백을 주며 자연스럽게 시작된 프로젝트였기 때문에, 제품과 시장 적합성에 대한 확신도 이미 어느 정도 검증된 상황”이라고 말했다.유 대표는 어떻게 창업하게 됐을까. “총 3명이 공동창업 형태로 시작했습니다. 친동생인 유준혁 CTO와 처음엔 프리랜서 형태로 데이터 구축 프로젝트를 함께 진행하면서 수익을 내기 시작했습니다. 그런데 일을 하다 보니 데이터 파이프라인 구축과 분석이라는 영역이 비데이터 직군과 개발 직군 사이에 있는 ‘회색지대’라는 걸 느꼈습니다. 특히 GA4 같은 마케팅 데이터 파이프라인이나 이벤트 설계, 다양한 마케팅 테크를 사용하는 부분에서 많은 조직이 어려움을 겪고 있다는 것도 자연스럽게 알게 됐습니다. 그래서 퇴직금 500만 원으로 ‘허들러스’를 창업했습니다. 정말 말 그대로 바닥에서 시작했습니다. 초기엔 직접 발로 뛰며 하나하나 데이터 구축, 컨설팅, 교육을 진행하면서 자체 수익으로 자본금을 마련했고, 그 과정을 통해 정말 많은 기업과 실전 경험을 쌓을 수 있었습니다. 지금은 삼성전자, LG전자, 신한카드, 아모레퍼시픽, CJ, 현대카드, 다이소, KB국민은행, 코스알엑스, 세라젬, 쇼핑엔티, 한국관광공사, 이랜드, 중외제약, 메가존클라우드, 테라로사, 교보라이프플래닛, DGB캐피탈, 제주삼다수 등 유수의 대기업 및 공공기관과 직접 협업하며 시장에서 입지를 다졌습니다. 또 하나 강조하고 싶은 건, AI가 이제 막 뜨기 시작한 시점보다 2~3년 전부터 이미 AI 기반 데이터 분석 자동화에 대한 R&D를 선제적으로 해오고 있었다는 점입니다. 그래서 새로운 AI 시대에서 발빠른 활용 AI를 구축하고 이를 시장에 도입시키는 발빠른 퍼스트-무버(First-Mover)가 되어가고 있다는 것을 느낍니다.”유 대표는 “무엇보다도 현장에서 ‘정말 도움이 됐다’는 말을 들을 때 가장 큰 보람을 느낀다”며 “작은 팀에서 시작해 하나의 팀이 되어가는 과정을 지켜보는 것도 큰 기쁨”이라고 말했다.“허들러스는 각자의 자리에서 놀라운 몰입과 책임감을 보여주는 동료들이 있었기에 가능했습니다. 그래서 한 명 한 명 이름을 꼭 언급하고 싶습니다. 먼저, 허들러스의 기술 심장이자 방향타 역할을 해주는 유준혁 CTO는 누구보다 빠르게 AI 기술의 본질을 이해하고, 이를 비즈니스로 연결시키는 우리 조직의 핵심 엔진입니다. 그리고 유 CTO의 구상을 실제 서비스로 구현해내는 박희진 수석 AI 엔지니어는 복잡한 모델을 깔끔한 사용자 경험으로 풀어내는 손끝의 완성도가 탁월합니다. AI 개발팀에서는 정우협, 강연배, 김영빈 AI 엔지니어가 눈에 띄는 성장 속도로 팀의 속도와 퀄리티를 모두 끌어올리고 있습니다. 세 명 모두, 팀의 성장 그 자체를 보여주는 존재들입니다. 기술과 고객 사이를 연결해주는 AX 컨설턴트들도 든든한 허들러스의 한 축입니다. 김영민 컨설턴트는 고객의 문제를 빠르게 핵심으로 정리하고, 팀 내부에 명확하게 전달해주는 브리징 역할을 해주고 있고, 유수아, 남선우, 방인호 컨설턴트는 고객 커뮤니케이션에서 놓치기 쉬운 디테일까지 세심하게 챙기며, 프로젝트의 완성도를 높이고 있습니다. 그리고 기술의 감각을 완성해주는 비주얼 파트너들, 임규나, 임지훈 AI 디자이너는 허들러스의 기술을 시각적으로 가장 세련되고 직관적인 형태로 표현해주는 이들입니다. 기술이 감성으로 이어지는 순간을 이끌어주는 팀입니다. 마지막으로, 조직 전체를 안정적으로 운영하게 해주는 중심축, 홍지수 재무 팀장이 있습니다. 보이지 않는 곳에서 회사의 재무 흐름과 운영 리듬을 단단히 잡아주며, 구성원들이 기술과 제품에 집중할 수 있도록 만들어주고 있습니다. 이 멤버들이 있기에, 허들러스는 단지 기술 기업이 아닌 ‘사람이 중심이 된 AI 회사’로 나아갈 수 있다고 믿습니다.”앞으로의 계획에 대해 유 대표는 “화려한 비전보다 지속 가능한 현실적인 전진을 더 중요하게 생각한다”며 “단기적으로는 데이톡(Datalk)의 완성도를 높이고, 실제 실무 현장에서 누구나 편하게 쓸 수 있는 AI 데이터 분석 도구로 자리 잡는 것이 첫 번째 목표”라고 말했다.“지금도 다양한 기업에 빠르게 도입되고 있지만 더 다양한 산업군, 더 다양한 레벨의 사용자들이 쓸 수 있도록 UX 개선, 연동 플랫폼 확대, 반복 질문 자동화 기능 등을 고도화하고 있습니다. 중기적으로는 데이톡을 중심으로 기업 내 다양한 의사결정 흐름에 AI가 자연스럽게 개입할 수 있도록 만들고 싶습니다. 단순히 데이터만 보여주는 게 아니라, ‘지금 이 데이터를 보면 이런 인사이트가 유의미하다’는 식의 AI 코멘터리 기능, 또는 ‘이 지표가 변하면 어떤 행동을 추천할지’에 대한 실행 지향적 분석 기능도 준비하고 있습니다. 또 하나의 중요한 계획은 AI 조직 전환을 돕는 파트너로서의 확장입니다. 장기적으로는 한국뿐 아니라 동남아 및 글로벌 이머징 마켓에도 데이톡을 진출시키고 싶습니다. 특히 데이터 인프라는 갖춰져 있는데 활용력이 떨어지는 시장에서는 ‘데이터 비전문가가 쉽게 활용할 수 있는 구조’가 훨씬 강력한 솔루션이 될 수 있다고 생각합니다.”허들러스는 올해 제주대학교가 운영하는 초기창업패키지 사업에 뽑혔다. 초기창업패키지는 공고기준 당시 3년 미만의 창업기업을 대상으로 하는 창업지원 사업으로 최대 1억원의 사업화 자금을 지원한다. 주관기관으로부터 창업 공간, 창업기업 성장에 필요한 교육, 멘토링 등의 지원도 받는다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com