박설우 제주대학교 창업지원단장, “딥테크 분야 기업 모집, 제주대 바이오·헬스분야 450명의 연구인력 확보가 강점”

-도내 유일한 초기창업패키지 주관기관으로서, 올해는 22개사의 국내 유망 창업기업을 선발

-지난해 초기창업패키지 매출 72억9300만원, 신규고용 115명, 투자유치액 25억 성과 올려

-워케이션과 사업 실증(테스트베드)에 최적화된 자연환경과 지리적 특성을 가지고 있어

-선발기업별로 전담인력이 지정되어 기업의 애로사항을 직접 현장에서 듣고 지원해

제주대학교 창업지원단은 도내 유일 거점국립대로 지역혁신중심 대학지원체계 구축(RISE) 사업을 통한 기업 연계지원사업과 창업교육 혁신 선도대학(SCOUT) 사업을 진행한다.제주대학교 창업지원단은 창업교육센터, 창업보육센터, 창업지원센터를 운영하고 있다. 창업교육센터는 재학생들의 기업가 정신 함양과 예비창업자로서 갖추어야 할 경영지식, 가치관, 태도들을 교육하고 있다. 창업보육센터는 초기기업을 대상으로 입주공간과 시설 제공을 통해 창업에 필요한 기술개발과 시제품 제작 활동을 안정적으로 할 수 있도록 지원한다. 창업지원센터는 재학생과 교원을 대상으로 실험실 연구성과를 창업아이템으로 발전시켜 창업할 수 있도록 지원하고 있다.박설우 제주대학교 창업지원단장은 “제주지역의 창의적이고 혁신적인 창업문화를 조성하고 활성화하는데 중심 역할을 하고 있다”며 “제주대학교는 초기창업패키지 주관기관으로 유망 창업 아이템과 기술을 보유한 초기창업기업의 사업화 지원을 통해 안정적인 시장진입과 성장을 지원하고 있다”고 강조했다. 지난 9월 2일 제주특별자치도 제주시 제주대학교 창업지원단에서 박 단장을 만났다.연세대학교 경영학박사(마케팅)現 제주대학교 경영학과 교수現 제주대학교 창업지원단장現 제주대학교 창업보육센터장, 창업지원센터장現 제주대학교 연구처 연구진흥부처장現 제주특별자치도 서귀포시 유통업상생발전협의회 위원現 제주특별자치도 서귀포시 유통분쟁조정위원회 위원現 한국유통학회, 한국전략마케팅학회, 서비스마케팅학회 이사前 한국보건산업진흥원 자문위원前 교보생명 노블리에센터 객원연구원前 연세대학교 경영연구소 전문연구원前 중국 연변대학교 예술학원 초빙교원“제주대학교 창업지원단은 도내 유일한 초기창업패키지 주관기관으로서, 올해는 22개사의 국내 유망 창업기업을 선발하였습니다. 국내·외 시장진입을 위한 마켓프런티어, 기업 투자유치를 위한 IR, 애로사항 해결을 위한 멘토링, 기업 수요맞춤형 인증 등 다양한 창업프로그램을 운영하면서 창업기업의 성장을 지원하고 있습니다. 특히, 지난해에는 국내매출 72억9300만원, 수출액 1억4300만원, 신규고용 115명, 투자유치액 25억4100만원, 지식재산권 출원 및 등록 49건이라는 성과를 이뤘습니다. 올해는 기업의 니즈를 반영한 창업프로그램 운영과 지난 2년간의 초기창업패키지 운영 경험을 바탕으로 내실 있는 기업성장 지원을 통해 더 나은 결과를 이루기 위해 노력하겠습니다.”“올해 초기창업패키지사업의 가장 큰 이슈는 딥테크 분야의 추가선발이라고 할 수 있습니다. 제주대학교의 딥테크 분야인 바이오·헬스의 강점은 공동실험실습관, 휴먼인터페이스미디어센터, 생명과학기술혁신센터 등 관련 분야 연구소·연구센터 24개소 인프라와 관련분야 전임교원 250여명, 연구원 200여명 등 450명의 연구 인력을 확보하고 있다는 것입니다. 제주지역 연구기관과 기술사업화 및 현장 연계를 통한 지원을 하고 있습니다. 이번 제주대학교 창업지원단은 딥테크 분야에서 바이오·헬스분야로 11개사 기업을 모집하였는데 역량 있는 기업들이 선정되었습니다.”“첫째, 제주는 일과 휴식을 함께 할 수 있는 워케이션과 사업 실증(테스트베드)에 최적화된 자연환경과 지리적 특성을 가지고 있습니다. 이에 맞춰 제주대학교의 인적·물적자원과 네트워크를 활용하여 바이오·헬스, 그린모빌리티, 지능형 서비스 분야에 대한 기업 연계를 지원하고 있습니다.둘째, 수요자 중심의 기업 맞춤형 성장을 지원하고 있습니다. 선발기업별로 전담 인력이 지정되어, 기업의 애로사항을 직접 현장에서 듣고, 필요한 프로그램을 맞춤형으로 지원함으로써 기업의 성장을 적극 지원하고 있습니다.”“초기창업패키지사업은 창업기업 창업 3년 이내인 기업을 대상으로 지역 제한 없이 전국 단위 모집으로 선발하며, 매년 2월에 K-Startup 홈페이지를 통해 모집을 공고합니다. 모집 기간 내에 사업계획서를 형식에 맞춰 작성하여 신청하고, 접수 이후 서면평가, 심층인터뷰, 발표평가 진행 후 최종 선발되는 과정으로 진행됩니다. 기업들이 가장 궁금해하는 초기창업패키지 사업의 선발기준을 올해 기준으로 설명하면, 모집공고문에 나와 있는 것처럼 사업 아이템에 대한 문제 인식, 실현 가능성, 성장전략, 팀(기업)구성 항목을 다수의 평가위원이 공정하게 평가하여 선발합니다.”“제주대학교 창업지원단은 다양한 창업 육성프로그램을 운영하고 있으며 대표적으로 판로개척, 투자유치로 구분할 수 있습니다. 첫 번째로 시장진입을 위한 판로개척 프로그램인 마켓프런티어(Domestic)은 제한된 인력으로 마케팅에 어려움을 겪고 있는 창업기업들에 서포터즈를 매칭하여 기업과 홍보전략을 논의하고, 기업의 제품 및 서비스에 맞는 콘텐츠를 제작하고 홍보할 수 있도록 기획된 프로그램입니다.두 번째는 투자유치 지원을 위한 IR-Value Up입니다. IR-Value Up은 단계별로 Start-Develop-Final로 구분하여 운영하고 있습니다. IR-Value Up(Start)는 창업기업들에게 IR에 대한 교육을 중점으로 이루어지고 있으며, IR-Value Up(Develop)은 모의 데모데이를 진행하고, 이를 통해 창업기업의 IR Deck Re-design 및 Pitching 컨설팅을 지원해 주고 있습니다. 마지막으로 IR-Value Up(Final)은 제주지역 창업지원기관들이 모두 참여하는 통합 데모데이를 통해 투자유치까지 이어질 수 있도록 운영하고 있습니다.”“작년 기업 중에서는 위드라이크와 신지게임즈 2개 기업이 인상적이였습니다. 위드라이크는 ‘K콘텐츠와 인플루언서를 활용한 제주 브랜드의 대중화’라는 창업아이템으로 제주출신의 먹방 인플루언서 히밥과 제주 원물을 활용한 공동브랜드를 개발하여 매출 3,375백원, 고용 9명, 투자유지 3억원, 2024년 KOREA SHOPPING FESTA AWARDS TOP 10 선정 등 눈에 띄는 성장을 하였습니다. 또 인성적인 기업인 신지게임즈는 ‘열혈강호 IP를 활용한 MMORPG 알파버전 개발’이라는 창업 아이템으로 아름답고 감성적인 그래픽으로 열혈강호의 세계 속으로 빠져들어 호쾌한 무협 액션 체험을 극대화하여 많은 투자사로부터 관심을 받았습니다. 1,620백만원의 투자유치, 매출 268백만원, 고용 28명이라는 성과를 창출하였습니다. 이처럼 제주대학교 창업지원단은 다양한 분야의 창업기업들의 성공 사례를 더 많이 만들어 가는 것이 중요하다고 생각하고 기업의 입장에서 적극적으로 지원하고 있습니다.”“제주대학교 창업지원단의 소통 방법은 ‘우문현답: 우리의 문제는 현장에 답이 있다’처럼 전담 인력이 직접 선발기업을 찾아가서 현장에서 애로사항을 청취하는 방식입니다. 프로그램에 기업 대표들의 의견을 반영해 운영하고 있어 만족도가 매우 높게 나타나고 있습니다. 또한 선발기업별로 전담 인력이 지정되어 수시로 대표들과 소통하면서 수요자 중심의 다양한 창업 정보를 제공해 맞춤형 기업 성장을 지원하고 있습니다. 이러한 노력으로 2023년과 2024년 초기창업패키지 선정기업 대표들과도 꾸준히 소통 창구를 마련하고 있습니다. 창업기업 선배로 올해 선발된 기업 대표들에게 창업 성공 노하우 전달과 협업 아이템 발굴 등의 성과를 창출하기도 하였습니다.”“마켓프런티어(Global) 프로그램은 해외 시장진출을 계획하고 있는 기업들의 판로개척을 지원하는 프로그램입니다. 단순히 박람회 참가나 수출 상담 부스 운영보다는 실질적인 성과를 창출하기 위해 현지 시장조사, 해외시장 진출을 위한 전략 세미나 및 컨설팅을 통해 사전에 진출 국가의 현지 바이어 매칭을 통해 실질적인 수출 상담으로 진행하고 있습니다. 특히 올해는 제주특별자치도와 협력하여 싱가포르 지역은 IR 투자특화프로그램으로 싱가포르, 말레이시아 등 3개국 스타트업이 참여하는 IR 데모데이와 네트워킹을 통한 교류를 추진할 예정입니다.”“스타트업들의 투자유치 지원프로그램으로는 IR Value Up(Start-Develop-Final) 프로그램을 단계별로 운영하고 있습니다. Start 단계에서는 IR 투자교육을, Develop 단계에서는 모의 데모데이를 통해 IR 장표 리디자인과 피칭 컨설팅을 지원합니다. 마지막 Final 단계에서는 제주지역 창업 지원기관이 함께하는 통합 데모데이를 개최하고, 전문 AC/VC들을 초청하여 실제 투자 연계 기회를 제공합니다. 또한 판로개척 프로그램은 마켓프런티어(Domestic, Global)로 운영됩니다. Domestic 프로그램은 국내 판로개척을 위한 서포터즈 프로그램, 경제매거진 홍보, 각종 박람회 및 행사에서의 창업기업 홍보부스 운영 등이 포함되어 있습니다. Global 프로그램은 해외 진출과 글로벌 시장 개척을 위한 교류, 전시, 매칭 프로그램으로 확장하고 있습니다. 더 나아가 제주도의 펀드 지원과 연계를 통해 기업 성장을 지원하고자 합니다. 대표적으로 제주대학교는 한일 제주 스타트업 펀드에 참여하여 100억 원 규모의 투자펀드를 조성했으며, 이를 통해 지역 창업기업이 초기 단계에서 글로벌 시장까지 나아갈 수 있는 성장 사다리를 제공하고자 합니다.”“제주대학교 창업지원단은 도내 유일한 거점국립대학으로서 대학 내 창업을 꿈꾸는 학생과 교원들에게 연구·교육·시설 등 창업 인프라를 제공하여 창업하기 좋은 환경을 조성하고 있습니다. 나아가 이러한 인프라를 기반으로 제주지역 전체 창업생태계를 활성화하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 제주지역 창업 유관기관들과의 네트워크 구축을 주도하고 있으며, 동시에 펀드 조성과 같은 실질적 성장 자원을 마련하여 기업의 투자유치–성장–글로벌 진출까지 이어지는 선순환 구조를 만들고자 합니다. 제주는 서울을 기준으로는 최남단이지만, 세계지도를 중심으로 보면 중국, 일본, 유라시아, 동남아시아, 오세아니아를 아우르는 글로벌 창업의 전략적 허브입니다. 앞으로 제주대학교 창업지원단은 이러한 지리적·문화적 강점을 살려 제주를 세계로 뻗어 나가는 창업허브로 발전시키고, 그 중심적 역할을 계속해서 수행하겠습니다.”이진호 기자 jinho2323@hankyung.com