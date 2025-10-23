한경DB

조만호 무신사 대표가 영국 패션 전문 매체 ‘더 비즈니스 오브 패션(The Business of Fashion, 이하 ‘BoF’)’이 발표한 ‘The BoF 500 2025’에 선정됐다.‘The BoF 500’은 리더십, 창의성, 혁신, 사회적 영향, 성과 등을 기준으로 2013년부터 매년 전 세계 패션계를 움직이는 인물을 선별하는 권위 있는 패션 인물 리스트다. 글로벌 패션 산업에서는 영향력을 확인하는 핵심 지표로 꼽힌다.BoF는 조 대표를 ‘한국의 문화적 저력을 바탕으로 K-패션의 글로벌 확산을 주도하고, 기술과 커뮤니티를 결합해 새로운 패션 비즈니스 모델을 구축한 혁신적 리더’로 설명했다.특히, 이번 리스트에서 K-팝 아이돌을 제외하면 패션 플랫폼 경영인으로 선정된 인물은 조만호 대표가 유일하다.무신사는 2001년 조만호 대표가 만든 스니커즈 커뮤니티로 시작해 K-패션 브랜드와 동반 성장을 기반으로 대한민국을 대표하는 패션 플랫폼으로 성장했다. 지난 2022년부터는 무신사 글로벌 스토어를 론칭해 전 세계 13개 지역에 약 3천여 개의 한국 디자이너 브랜드를 소개하며 K-패션의 글로벌화에 앞장서고 있다.무신사 관계자는 “이번 ‘The BoF 500’ 선정은 무신사뿐만 아니라 K-패션이 K-컬쳐의 한 축으로서 세계 시장에서 경쟁력을 공식적으로 인정받은 의미있는 성과”라며, “무신사는 신진 K-패션 브랜드의 발굴과 성장, 그리고 글로벌 진출을 유기적으로 연결하는 비즈니스 모델을 통해 한국 패션 산업의 지속 가능한 성장 구조를 만들어갈 것”이라고 말했다.한편, BoF 500은 2013년 출범 이후 매년 정기적으로 새로운 인물을 추가해 왔으며, 현재 전 세계 96개 국적의 1,613명이 이름을 올리고 있다.강홍민 기자 khm@hankyung.com