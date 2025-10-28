한솔교육 '한솔 노피곰', 전국투어 사업설명회 수원서 개최

한솔교육(대표 변두성)의 6~10세 전문 공부방·학원 브랜드 '한솔 노피곰'이 전국투어 사업설명회의 첫 일정인 경기남부 설명회를 성황리에 개최했다. 이번 행사는 수원 노보텔엠배서더 호텔에서 진행됐으며, 수원·화성·용인·평택 지역의 예비 공부방·학원 창업자가 참석해 높은 관심을 보였다.설명회는 브랜드 철학과 교육 방향을 소개하는 세션을 시작으로, 노피곰 프로그램 구성 및 학습 효과 사례, 가맹 사업 안내와 혜택 소개 등으로 진행됐다. 노피곰만의 차별화된 교재·교구와 체계적인 가맹 지원 내용이 구체적으로 공유됐으며, 여러 지역의 지사장이 현장 운영 노하우와 실질적인 창업 전략을 전했다.한정 혜택으로 100만원 상당 인테리어 세트를 제공하는 'ALL드림 가맹 프로모션'과 '가맹비 12개월 무이자 할부 프로모션'이 소개됐으며, 현장에서만 공개된 ‘시크릿 추가 혜택’까지 더해져 이목을 끌었다. 또한 참석자 전원에게 기념품을 제공하고, 추첨을 통해 3명에게 경품을 증정하는 행운권 이벤트가 진행됐다.설명회 후에는 지사별 개별 상담이 진행됐으며, 대부분의 참석자들이 상담 부스를 찾아 활발한 문의가 이어졌다.한솔교육 관계자는 "전국투어 첫 일정부터 예비 창업자들의 반응이 매우 적극적이었다"며 "한솔 노피곰은 경쟁력 있는 교육 프로그램과 실질적인 지원 정책을 통해 예비 원장들의 안정적 창업을 돕고 있다. 이번 전국투어 설명회에서 제공되는 다양한 가맹 혜택을 통해 성공적인 공부방·학원 창업의 발판을 마련하길 바란다"고 말했다.한솔교육은 이번 경기남부 설명회를 시작으로 ▲28일 대전·충청(대전엑스포 컨벤션센터) ▲29일 대구·경상(대구 인터불고 호텔) ▲30일 부산·경남(호텔티티 구포점) ▲11월 12일 경기·수도권(김포 롯데시티 호텔) 등 총 5개 권역에서 전국투어 사업설명회를 순차적으로 개최할 예정이다.사업설명회 참가 신청은 한솔 노피곰 공식 홈페이지에서 가능하다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com