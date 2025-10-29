[2025 전남 나주 강소연구개발특구 기업 CEO] 발전소 건설부터 에너지거래·탄소배출권까지 글로벌 시장 공략하는 기업 ‘렉스이노베이션’

임정민 렉스이노베이션 대표



재생에너지 EPC와 해외 실증을 통해 차세대 에너지 밸류체인 기업으로 도약

재생에너지 전문기업 렉스이노베이션이 발전소 EPC(설계·조달·시공)부터 전력거래와 탄소배출권까지 아우르는 종합 에너지 사업모델을 앞세워 글로벌 시장에 도전장을 내밀었다.렉스이노베이션은 소수력·태양광 등 재생에너지 발전소를 직접 건설·운영하며 확보한 데이터를 기반으로 에너지 거래와 수익화 사업을 확장해왔다. 임정민 대표는 “렉스이노베이션은 단순한 시스템 제공업체가 아니라 발전소를 직접 건설하고 운영하며, 이를 통해 얻은 데이터를 전력중개와 탄소배출권 거래로 연결하는 독자적 사업모델을 구축했다”며 “국내외 실증 프로젝트를 통해 이 모델의 신뢰성과 지속가능성을 입증하고 있다”고 말했다.국내에서는 전남 영암군이 한국에너지공단의 ‘미래에너지생태계활성화 사업’에 선정돼 실증을 진행하며 공공기관과 지자체로 판로를 넓히고 있다. 해외에서는 키르기스스탄에서 한국에너지공단의 예비타당성조사 지원사업을 통해 소수력발전소 건설 타당성 조사를 마쳤으며, 한국환경산업기술원의 ‘녹색기술 해외실증사업’을 통해 소수력발전소 유량 변동에 따른 토크제어 기술을 실증 중이다.이를 교두보로 우즈베키스탄과 카자흐스탄 등 중앙아시아는 물론 아세안 시장 진출도 모색하고 있다. 한편 KOICA 사업은 CTS와 IBS ESG 이니셔티브 참여를 준비 중이며, IBS 사업은 왕산전기와 공동으로 추진되고 있다.탄소중립 흐름에 발맞춰 탄소배출권 사업도 강화하고 있다. 특히 소수력발전소를 기반으로 한 해외사업에서 큰 성과를 이룰 것으로 기대되며, 자체 발전소 운영을 통해 발생하는 탄소저감 효과를 인증받아 거래로 연결하고, 이를 통해 재생에너지 발전소 건설과 운영에 추가적인 수익원을 창출하는 구조를 마련했다.투자 측면에서도 성과가 이어지고 있다. 2024년에는 Seed 단계에서 3천만 원을 유치했으며, 2025년 Pre-A 단계에서는 1억 원 투자를 완료했다. 이후 계획은 글로벌 TIPS 프로그램과 IBS ESG 이니셔티브 사업 참여를 위한 임팩트 투자 유치에 집중하고 있다.2021년 설립된 렉스이노베이션은 짧은 기간 내에 자체 소수력·태양광 발전소 EPC 실적, 영암군 실증사업에서의 분산자원 운영 검증, 한국환경산업기술원과 연계한 해외 실증사업 등 주요 성과를 기록했다.또한 2025년에는 ISO 9001, 14001, 45001 인증을 완료했고 GS 1등급 인증도 획득했다. 임 대표는 “발전소 건설과 운영을 기반으로, 에너지 거래와 탄소배출권 수익화까지 연결하는 모델을 완성하겠다”며 “중앙아시아와 아세안 지역 확산을 통해 한국형 에너지 솔루션을 글로벌 시장에 확립하겠다”고 포부를 밝혔다.전남 나주 강소연구개발특구에 위치한 렉스이노베이션은 다양한 지원을 바탕으로 빠르게 성장하며, EPC와 에너지거래·탄소배출권을 아우르는 독자적 모델로 차세대 종합 에너지 기업으로 도약하고 있다.이진호 기자 jinho2323@hankyung.com