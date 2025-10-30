해일교육, AI 기반 정시 모의 지원 서비스 '도와조 Finale' 출시

AI 기반 입시 솔루션을 제공하고 있는 주식회사 해일교육(대표 이서준)이 수능을 준비하는 수험생을 겨냥한 맞춤형 정시 모의 지원 서비스 '도와조 피날레'를 선보인다고 밝혔다.해일교육에 따르면, 지난 6월 수행평가·탐구보고서 작성 서비스 '도와조 AI'를 공개한 이후 서비스 출시 5주 만에 월간 이용자 수가 5만 명을 넘어서고, AI 대화 건수는 100만 회 이상을 기록했다. 이러한 성과를 바탕으로 해일교육은 2025 제2회 관악S밸리 스타트업 스케일업×데모데이에서 최우수상을 수상했다.해일교육 '정시 모의 지원 서비스(도와조 Finale)'는 성적을 기반으로 합격 가능성을 확인하는 것에 더해, 다양한 모의고사 데이터를 AI가 분석해 더 정교한 예측을 제공하는 점이 특징이다. 현재는 평가원·교육청 모의고사 성적을 대상으로 서비스를 제공 중이며, 사설 실전 모의고사 기반 모의 지원 기능도 출시를 앞두고 있다.해일교육은 정시 모의 지원 서비스를 통해 학생들이 입시 전략을 일회성이 아니라 일상적으로 점검할 수 있는 환경을 만들 계획이다.이서준 해일교육 대표는 "AI가 교육의 여러 방면에 혁신을 불어넣을 수 있다는 것을 보여주고 싶다”며 “모의 지원이 일상화돼, 학생들이 받은 성적보다 더 나은 결과를 얻길 바란다"고 전했다.한경잡앤조이 온라인뉴스팀 기자 jobnjoynews@hankyung.com